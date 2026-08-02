CRYVON XAUBOT - 适用于 MetaTrader 4 的比特币交易智能交易系统





CRYVON XAUBOT 是一款为 MetaTrader 4 上的 BTCUSD 开发的自动化比特币交易系统。它结合了 XAUBOT AI 决策引擎、多层级交易引擎以及可配置的风险管理功能。

该智能交易系统会持续监控比特币市场状况。在考虑交易之前，它会评估多个技术因素。如果所需条件没有出现，系统将继续等待。





支持的货币： BTCUSD



推荐时间周期： M5





账户监控： 在 MQL5 上查看 CRYVON BTC 信号

如何开始： 购买后，请通过 MQL5 发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。



价格： 计划每售出 10 个许可证 ，价格上涨 $50 。最终计划价格为 $1,999 。当前价格显示在 MQL5 产品页面上。

策略概述：

比特币可能出现较大的价格波动、不断变化的波动率、强劲的动量以及快速反转。CRYVON BTC 是专门针对这些 BTCUSD 市场状况开发的。

系统会分析市场结构、趋势方向、动量、波动率、流动性、交易时间以及已配置的市场过滤条件。只有在策略条件得到确认后，系统才会考虑交易。

当 MetaTrader 4 保持连接时，CRYVON BTC 可以每天 24 小时监控比特币市场。为了持续运行，建议使用虚拟专用服务器。

多层级交易：

CRYVON BTC 使用多层级交易引擎来管理符合条件的市场情况。当技术规则和市场过滤条件允许时，系统可以考虑开设额外仓位。

该策略并不是作为马丁格尔系统设计的。 系统不会仅仅因为价格向现有交易的不利方向移动而开设额外仓位。每一个层级都必须符合策略所规定的条件。

主要功能：

专为 BTCUSD 开发

开发 在 MetaTrader 4 上进行自动化交易

XAUBOT AI 决策引擎

决策引擎 多因素交易确认

多层级交易引擎

可配置的风险和仓位管理

该产品还包括默认设置、策略测试器报告、安装说明、MQL5 支持以及未来的产品更新。

推荐配置：

交易品种： BTCUSD

BTCUSD 时间周期： M5

M5 最低入金： $500 或更多

$500 或更多 最低 杠杆： 1:400 或更高

1:400 或更高 账户类型： 对冲账户

对冲账户 经纪商： 提供 低点差 的经纪商 / 加密货币差价合约经纪商

提供 的经纪商 / 虚拟专用服务器： 推荐使用





安装：

EA 必须仅加载到一个 M5 图表上， BTUSD 启用 AutoTrading 并保持 MetaTrader 4 连接 推荐设置已经完成优化





产品包含：

通过 MQL5 市场提供的 CRYVON XAUBOT 许可证

免费终身更新

安装指南

推荐设置

专属支持

未来改进



完整回测资料包



价格：

CRYVON BTC 目前以介绍优惠价格提供。计划每售出 10 个许可证，价格上涨 $50。最终计划价格为 $1,999。当前价格显示在 MQL5 产品页面上。



常见问题

CRYVON BTC 交易哪个市场？

CRYVON BTC 仅为 BTCUSD 开发。

推荐使用哪个时间周期？

推荐的时间周期是 M5。

系统可以持续运行吗？

可以。当 MetaTrader 4 保持连接时，它可以持续监控 BTCUSD。建议使用虚拟专用服务器。

CRYVON BTC 是否保证盈利？

不保证。任何智能交易系统或自动化交易系统都无法保证盈利。结果取决于市场状况、经纪商条件、产品设置以及风险管理。

在哪里提供产品支持？

支持服务通过 MQL5 产品评论区和 MQL5 消息系统提供。

风险信息：

交易加密货币和杠杆金融工具涉及重大风险，并可能导致资金损失。过去的表现不能保证未来的结果。策略测试器结果基于历史数据，并不代表真实交易结果。

请先在模拟账户上测试 CRYVON XAUBOT，检查所有设置，并使用适合您财务状况的风险管理方式。







CRYVON BTC 由 XAUBOT 开发，用于在 MetaTrader 4 上自动交易 BTCUSD。