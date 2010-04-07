KT Nadaraya Watson Envelope MT4
- 指标
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
- 版本: 1.10
- 激活: 10
KT Nadaraya Watson Envelope 使用端点核回归在价格走势中绘制平滑的中心线，并在其上下方生成自适应包络带。当价格此前收于包络带之外，随后重新收回并收在包络带内部时，指标才会确认反转箭头。
整个计算过程采用因果方式。中心线只使用当前K线及更早的历史K线，不会引用之后才出现的任何数据。所有箭头仅在K线收盘后进行判断，一旦出现便会固定保留，不会重绘或移动。
图表显示
- 中心线按方向变色：上升时为青绿色，下降时为深红色，横盘时为灰色。
- 上轨和下轨会根据近期价格离散程度自动扩大或收窄，更好地适应不同波动环境。
- 当价格从下轨外重新收回，并收盘于下轨上方时，显示看涨箭头。
- 当价格从上轨上方重新回到包络带内部时，显示看跌箭头。
- 可选趋势过滤器会要求中心线方向与信号方向保持一致，从而减少逆势信号。
输入参数
- Smoothness：控制中心线跟随价格的灵敏程度（默认值 8.0）。
- Band Width：控制包络带与中心线之间的距离以及信号出现频率（默认值 3.0）。
- 显示或隐藏信号箭头。
- 启用或禁用趋势过滤器。
- 自定义箭头颜色和大小。
- 弹窗、声音、手机推送和电子邮件提醒均可独立开启或关闭。
提醒
每个已确认信号只发送一次提醒，并在信号K线之后的新K线开盘时触发。提醒内容包括交易品种、时间周期、信号方向和收盘价格。指标加载到图表时不会补发历史信号，在策略测试器中也不会发送提醒。
面向 EA 开发者
中心线、上下包络带以及多空两个信号缓冲区均可通过 iCustom 调用，便于集成到智能交易系统、品种扫描器和交易面板中。这样可以直接读取指标数值和已确认信号，而无需依赖图表上的可视对象。
说明
只要已加载足够的历史数据，指标即可运行在任何交易品种和任意时间周期上。由于不同市场的波动扩张幅度并不相同，Band Width 是最值得针对具体品种进行调整的参数。较小数值会让包络带更贴近价格并产生更多信号，较大数值则会扩大包络距离并筛选掉部分较弱的回归信号。