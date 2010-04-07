KT Nadaraya Watson Envelope MT4
- Индикаторы
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONSKeenbase Trading разрабатывает профессиональные индикаторы и советники (Expert Advisors) для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, помогая трейдерам принимать более взвешенные торговые решения.
- Версия: 1.10
- Активации: 10
KT Nadaraya Watson Envelope строит плавную центральную линию цены с помощью ядерной регрессии по конечной точке, а затем размещает вокруг неё адаптивные верхнюю и нижнюю границы канала. Стрелка разворота подтверждается, когда цена, ранее закрывшаяся за пределами границы, возвращается и закрывается внутри канала.
Расчёт выполняется без заглядывания в будущее. Для построения центральной линии используются только текущая и предыдущие свечи, но никогда не используются свечи, появившиеся позже. Стрелки формируются только на закрытых свечах и не меняют своего положения после появления.
Отображение на графике
- Цвет центральной линии меняется в зависимости от направления: бирюзовый при росте, малиновый при снижении и серый при боковом движении.
- Верхняя и нижняя границы канала расширяются и сужаются в зависимости от текущего разброса цены.
- Бычья стрелка появляется, когда цена возвращается и закрывается выше нижней границы.
- Медвежья стрелка появляется, когда цена возвращается внутрь канала после выхода выше верхней границы.
- Дополнительный фильтр тренда требует, чтобы направление центральной линии совпадало с направлением сигнала.
Входные параметры
- Smoothness: определяет, насколько точно центральная линия следует за ценой (по умолчанию 8.0).
- Band Width: регулирует расстояние до границ канала и частоту сигналов (по умолчанию 3.0).
- Отображение сигнальных стрелок.
- Использование фильтра тренда.
- Цвета и размер стрелок.
- Всплывающие, звуковые, мобильные push- и email-уведомления, каждое из которых включается отдельно.
Уведомления
Уведомление отправляется один раз для каждого подтверждённого сигнала, при открытии свечи, следующей за сигнальной. Оно содержит символ, таймфрейм, направление и цену закрытия. Уведомления не отправляются задним числом при установке индикатора на график и отключаются в Тестере стратегий.
Для разработчиков советников
Центральная линия, обе границы канала и оба сигнальных буфера доступны через iCustom для использования в советниках, сканерах и информационных панелях.
Примечания
Индикатор работает на любых символах и таймфреймах при наличии достаточного объёма загруженной истории. Параметр Band Width рекомендуется настраивать отдельно для каждого инструмента, поскольку разные рынки отличаются характером и амплитудой ценовых движений.