FJ Universe WEALE Price List Analyzer

WEALE Price List | Утилита сканера капитала Wealth Engine для MetaTrader 5

WEALE Price List это служебный скрипт для MetaTrader 5 (MT5), который показывает, какой капитал требуется для заполнения полной лестницы DCA Wealth Engine по каждому символу в вашем окне Market Watch.

Эта утилита является инструментом планирования, дополняющим советник FJ Universe Wealth Engine (WEALE). Там, где Wealth Engine исполняет стратегию, WEALE Price List помогает вам решить, где именно её запускать. Скрипт сканирует каждый символ в вашем Market Watch, считывает актуальную спецификацию контракта и формирует аккуратный отчёт в формате CSV. Рядом с классической стоимостью минимального лота он добавляет одно новое значение, WEALE Price, а затем сортирует весь список от наименьшего требуемого капитала к наибольшему. Это исключительно аналитический инструмент. Он не открывает ордеров и ничего не меняет на вашем счёте.

WEALE Price это суммарный капитал, необходимый для заполнения полной лестницы восстановления с нулевой суммой по символу, когда первый и наименьший ордер равен одному минимальному лоту брокера. Wealth Engine строит лестницу усреднения стоимости (DCA) из нескольких ордеров вниз до настраиваемой глубины и рассчитывает размер каждого ордера так, чтобы небольшой отскок от последнего ордера возвращал всю корзину к точке безубыточности. Зафиксируйте три параметра, которые определяют эту лестницу, закрепите наименьший ордер на уровне одного минимального лота, и суммарный капитал для заполнения каждого ордера превращается в одну понятную цифру для каждого символа. Эта цифра и есть WEALE Price, и она совпадает с минимальной суммарной инвестицией, которую Wealth Engine показывает для той же конфигурации.

Поскольку каждый более глубокий ордер должен быть достаточно крупным, чтобы подтянуть среднюю цену корзины к новой и более низкой цене, лестница растёт по мере углубления. Поэтому глубокая настройка, например 90 процентов на нескольких ордерах, даёт большое значение WEALE Price, тогда как меньшая глубина или более высокий процент восстановления снижают итоговые суммы. Цифры рассчитываются в точности так, как их рассчитывает Wealth Engine.

Возможности:

  • Сканирует за один проход каждый символ, выбранный в данный момент в вашем Market Watch.
  • Рассчитывает WEALE Price, суммарный капитал для заполнения полной лестницы Wealth Engine, начиная с одного минимального лота брокера.
  • Использует ту же математику лестницы восстановления с нулевой суммой, что и советник FJ Universe Wealth Engine, поэтому оценка совпадает с планом, который построил бы Wealth Engine.
  • Сортирует отчёт от наименьшего требуемого капитала к наибольшему, так что наиболее доступный символ оказывается вверху.
  • Показывает классическую стоимость минимального лота, минимальный лот, длинный своп, короткий своп, тип свопа и текущий спред по каждому символу.
  • Показывает сектор, отрасль, страну и полное расписание недельных торговых сессий там, где брокер их предоставляет.
  • Экспортирует всё в CSV-файл с отметкой времени, который открывается в любом табличном приложении.
  • Помечает любой символ, лестницу для которого рассчитать нельзя, как N/A и размещает его в конце отчёта.
  • Не открывает ордеров и ничего не меняет на счёте, поэтому его безопасно запускать на реальном терминале.

Параметры настройки:

  • Количество ордеров (numberOfOrders): сколько ордеров содержит лестница, от цены входа вниз до максимальной глубины. Установите то же значение, которое вы планируете использовать в Wealth Engine.
  • Глубина ниже входа (minusPercentMax): насколько глубоко ниже текущей цены достаёт лестница, в процентах. Значение 100 распределяет лестницу вплоть до нуля. Большая глубина означает более крупные глубокие ордера и более высокий WEALE Price.
  • Процент восстановления прибыли (recoveryProfitInPercentage): дистанция безубыточности выше последнего ордера, в процентах. Это ядро конструкции восстановления с нулевой суммой. Более высокое значение позволяет каждому ордеру быть меньше и снижает общий требуемый капитал.

Столбцы отчёта, по порядку: символ, цена на момент снимка, стоимость минимального лота, WEALE Price с точной конфигурацией, указанной в заголовке, минимальный лот, длинный своп, короткий своп, тип свопа, спред, сектор, отрасль, страна и торговая сессия для каждого дня с понедельника по воскресенье.

Как пользоваться утилитой:
1. Скопируйте скрипт в папку MQL5 Scripts и скомпилируйте его в MetaEditor.
2. Добавьте символы, которые хотите изучить, в Market Watch, поскольку скрипт сканирует именно то, что там выбрано.
3. Перетащите скрипт на любой график и задайте параметры Количество ордеров, Глубина ниже входа и Процент восстановления прибыли в соответствии с вашим планом для Wealth Engine.
4. Подтвердите. Скрипт записывает CSV-файл с отметкой времени в общую папку Files и выводит полный путь в журнал Experts.
5. Откройте CSV в любом табличном приложении. Строки уже отсортированы от наименьшего требуемого капитала к наибольшему.

Честно о риске: это утилита для планирования, а не торговая система и не прогноз рынка. Она не открывает ордеров и не обещает прибыли. Цифры капитала следуют соглашению семейства Wealth Engine, где валюта котировки считается близкой к валюте счёта, поэтому для символов с кросс-валютой это приблизительные оценки для планирования, а не точные расчётные суммы. Торговля продуктами с кредитным плечом сопряжена со значительным риском убытков, а стратегии DCA по своей конструкции удерживают просадку на падающих рынках. Прошлые результаты и тесты на истории не гарантируют будущих результатов, и ваши собственные цифры могут отличаться в зависимости от брокера, размера контракта, спредов, свопов и исполнения. Пожалуйста, планируйте только с рисковым капиталом, потерю которого вы можете себе позволить, и при необходимости обращайтесь к квалифицированному финансовому специалисту.

Эта утилита хорошо подходит трейдерам, которые используют FJ Universe Wealth Engine и хотят выбрать подходящий символ, прежде чем вложить капитал. Она работает на MetaTrader 5, поддерживает любой символ брокера в вашем Market Watch и одинаково хорошо функционирует на реальных и демо-терминалах. Это спутник FJ Universe Wealth Engine и более широкого семейства торговых инструментов и торговых сигналов FJ Universe, которые вы можете найти в моём профиле MQL5.

Автор: FJUNIVERSE, разработка инструментов автоматизированной торговли для MetaTrader 5. Мои контактные данные и другие продукты доступны в моём профиле MQL5.

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The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
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Frantisek Juris
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FJUNIVERSE |MT5 Инструмент моментального снимка минимальной стоимости лота Простой и эффективный способ понять риск на сделку. Этот скрипт разработан для помощи начинающим трейдерам в ясном понимании потенциального риска, связанного с торговлей минимальным размером лота для каждого символа, указанного в их окне "Обзор рынка". Одним щелчком скрипт рассчитывает предполагаемую стоимость позиции, открытой с минимальным размером лота, используя текущую рыночную (аск) цену и размер контракта. Затем он
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Frantisek Juris
5 (3)
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Frantisek Juris
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Frantisek Juris
Эксперты
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Frantisek Juris
Эксперты
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