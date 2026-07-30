FJ Universe WEALE Price List Analyzer

WEALE Price List | Утилита сканера капитала Wealth Engine для MetaTrader 5

WEALE Price List это служебный скрипт для MetaTrader 5 (MT5), который показывает, какой капитал требуется для заполнения полной лестницы DCA Wealth Engine по каждому символу в вашем окне Market Watch.

Эта утилита является инструментом планирования, дополняющим советник FJ Universe Wealth Engine (WEALE). Там, где Wealth Engine исполняет стратегию, WEALE Price List помогает вам решить, где именно её запускать. Скрипт сканирует каждый символ в вашем Market Watch, считывает актуальную спецификацию контракта и формирует аккуратный отчёт в формате CSV. Рядом с классической стоимостью минимального лота он добавляет одно новое значение, WEALE Price, а затем сортирует весь список от наименьшего требуемого капитала к наибольшему. Это исключительно аналитический инструмент. Он не открывает ордеров и ничего не меняет на вашем счёте.

WEALE Price это суммарный капитал, необходимый для заполнения полной лестницы восстановления с нулевой суммой по символу, когда первый и наименьший ордер равен одному минимальному лоту брокера. Wealth Engine строит лестницу усреднения стоимости (DCA) из нескольких ордеров вниз до настраиваемой глубины и рассчитывает размер каждого ордера так, чтобы небольшой отскок от последнего ордера возвращал всю корзину к точке безубыточности. Зафиксируйте три параметра, которые определяют эту лестницу, закрепите наименьший ордер на уровне одного минимального лота, и суммарный капитал для заполнения каждого ордера превращается в одну понятную цифру для каждого символа. Эта цифра и есть WEALE Price, и она совпадает с минимальной суммарной инвестицией, которую Wealth Engine показывает для той же конфигурации.

Поскольку каждый более глубокий ордер должен быть достаточно крупным, чтобы подтянуть среднюю цену корзины к новой и более низкой цене, лестница растёт по мере углубления. Поэтому глубокая настройка, например 90 процентов на нескольких ордерах, даёт большое значение WEALE Price, тогда как меньшая глубина или более высокий процент восстановления снижают итоговые суммы. Цифры рассчитываются в точности так, как их рассчитывает Wealth Engine.

Возможности:

Сканирует за один проход каждый символ, выбранный в данный момент в вашем Market Watch.

Рассчитывает WEALE Price, суммарный капитал для заполнения полной лестницы Wealth Engine, начиная с одного минимального лота брокера.

Использует ту же математику лестницы восстановления с нулевой суммой, что и советник FJ Universe Wealth Engine, поэтому оценка совпадает с планом, который построил бы Wealth Engine.

Сортирует отчёт от наименьшего требуемого капитала к наибольшему, так что наиболее доступный символ оказывается вверху.

Показывает классическую стоимость минимального лота, минимальный лот, длинный своп, короткий своп, тип свопа и текущий спред по каждому символу.

Показывает сектор, отрасль, страну и полное расписание недельных торговых сессий там, где брокер их предоставляет.

Экспортирует всё в CSV-файл с отметкой времени, который открывается в любом табличном приложении.

Помечает любой символ, лестницу для которого рассчитать нельзя, как N/A и размещает его в конце отчёта.

Не открывает ордеров и ничего не меняет на счёте, поэтому его безопасно запускать на реальном терминале.

Параметры настройки:

Количество ордеров (numberOfOrders): сколько ордеров содержит лестница, от цены входа вниз до максимальной глубины. Установите то же значение, которое вы планируете использовать в Wealth Engine.

Глубина ниже входа (minusPercentMax): насколько глубоко ниже текущей цены достаёт лестница, в процентах. Значение 100 распределяет лестницу вплоть до нуля. Большая глубина означает более крупные глубокие ордера и более высокий WEALE Price.

Процент восстановления прибыли (recoveryProfitInPercentage): дистанция безубыточности выше последнего ордера, в процентах. Это ядро конструкции восстановления с нулевой суммой. Более высокое значение позволяет каждому ордеру быть меньше и снижает общий требуемый капитал.

Столбцы отчёта, по порядку: символ, цена на момент снимка, стоимость минимального лота, WEALE Price с точной конфигурацией, указанной в заголовке, минимальный лот, длинный своп, короткий своп, тип свопа, спред, сектор, отрасль, страна и торговая сессия для каждого дня с понедельника по воскресенье.

Как пользоваться утилитой:

1. Скопируйте скрипт в папку MQL5 Scripts и скомпилируйте его в MetaEditor.

2. Добавьте символы, которые хотите изучить, в Market Watch, поскольку скрипт сканирует именно то, что там выбрано.

3. Перетащите скрипт на любой график и задайте параметры Количество ордеров, Глубина ниже входа и Процент восстановления прибыли в соответствии с вашим планом для Wealth Engine.

4. Подтвердите. Скрипт записывает CSV-файл с отметкой времени в общую папку Files и выводит полный путь в журнал Experts.

5. Откройте CSV в любом табличном приложении. Строки уже отсортированы от наименьшего требуемого капитала к наибольшему.

Честно о риске: это утилита для планирования, а не торговая система и не прогноз рынка. Она не открывает ордеров и не обещает прибыли. Цифры капитала следуют соглашению семейства Wealth Engine, где валюта котировки считается близкой к валюте счёта, поэтому для символов с кросс-валютой это приблизительные оценки для планирования, а не точные расчётные суммы. Торговля продуктами с кредитным плечом сопряжена со значительным риском убытков, а стратегии DCA по своей конструкции удерживают просадку на падающих рынках. Прошлые результаты и тесты на истории не гарантируют будущих результатов, и ваши собственные цифры могут отличаться в зависимости от брокера, размера контракта, спредов, свопов и исполнения. Пожалуйста, планируйте только с рисковым капиталом, потерю которого вы можете себе позволить, и при необходимости обращайтесь к квалифицированному финансовому специалисту.

Эта утилита хорошо подходит трейдерам, которые используют FJ Universe Wealth Engine и хотят выбрать подходящий символ, прежде чем вложить капитал. Она работает на MetaTrader 5, поддерживает любой символ брокера в вашем Market Watch и одинаково хорошо функционирует на реальных и демо-терминалах. Это спутник FJ Universe Wealth Engine и более широкого семейства торговых инструментов и торговых сигналов FJ Universe, которые вы можете найти в моём профиле MQL5.

Автор: FJUNIVERSE, разработка инструментов автоматизированной торговли для MetaTrader 5. Мои контактные данные и другие продукты доступны в моём профиле MQL5.