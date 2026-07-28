Trade Assistant JJC Academy

JJC Academy Trade Assistant — 风险计算与仓位管理面板

别再手动计算手数了。别再因为计算失误而打破你的回撤限制。

JJC Academy Trade Assistant 是我亲自开发并使用的交易面板，用于管理我自己的一系列资金账户（funded accounts）。它的设计目标很简单：无论你交易什么品种、使用哪个经纪商，或者签约哪家出资商（prop firm），每一次入场都精确符合你设定的风险。

🎯 实时风险计算器

设置你的 风险 %（Risk %） 和 盈亏比（R:R） — 手数会在你点击下单按钮之前实时自动计算完成。

和 — 手数会在你点击下单按钮之前实时自动计算完成。 选择风险计算的基准： 账户余额（Balance） 、 净值（Equity） ，或 账户初始余额（Initial Balance） ——非常适合考核账户和资金账户，因为余额会波动，但回撤规则通常按照最初的起始金额计算。

、 ，或 ——非常适合考核账户和资金账户，因为余额会波动，但回撤规则通常按照最初的起始金额计算。 针对加密货币、合成指数以及任何盈亏点值不对称的品种都能正确计算——大多数普通计算器在这一点上都会出错。

📊 随心所欲地入场

市价（Market） 、 限价（Limit） 、**止损单（Stop）**三种模式，均在同一面板内操作。

、 、**止损单（Stop）**三种模式，均在同一面板内操作。 直接用鼠标在图表上拖动 入场价、止损（SL）和止盈（TP） 水平线——手数和风险会随着你的拖动实时重新计算。

水平线——手数和风险会随着你的拖动实时重新计算。 在市价模式下，入场线会自动跟随价格，直到你执行下单为止。

🛡️ 完整的仓位管理

保本（Break Even） ——支持手动或按盈利点数自动触发。

——支持手动或按盈利点数自动触发。 部分平仓 ——一键平仓 25% / 50% / 75% / 100%。

——一键平仓 25% / 50% / 75% / 100%。 可自定义的 移动止损（Trailing Stop） 。

。 部分平仓后可自动移动到保本位置（如果需要）。

一键紧急按钮：关闭所有挂单 或 平掉所有浮动持仓。

⚙️ 适应性强

适用于 任何交易品种和任何经纪商 ——外汇、贵金属、指数、加密货币。

——外汇、贵金属、指数、加密货币。 面板可折叠收起，不使用时不占用图表空间。

可随时显示或隐藏规划线。

🧪 免费试用版

下载免费的演示版本，完整体验计算器和面板的所有功能。演示版本不会执行真实订单——如需实盘交易，请购买完整版本。

由每天亲自管理资金账户的交易者开发，而不仅仅是一个编写EA的程序员。 如有问题或建议，欢迎通过 Instagram 联系我：@jjctradingacademy