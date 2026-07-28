Trade Assistant JJC Academy
- 实用工具
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- 版本: 1.0
JJC Academy Trade Assistant — 风险计算与仓位管理面板
别再手动计算手数了。别再因为计算失误而打破你的回撤限制。
JJC Academy Trade Assistant 是我亲自开发并使用的交易面板，用于管理我自己的一系列资金账户（funded accounts）。它的设计目标很简单：无论你交易什么品种、使用哪个经纪商，或者签约哪家出资商（prop firm），每一次入场都精确符合你设定的风险。
🎯 实时风险计算器
- 设置你的 风险 %（Risk %） 和 盈亏比（R:R） — 手数会在你点击下单按钮之前实时自动计算完成。
- 选择风险计算的基准：账户余额（Balance）、净值（Equity），或账户初始余额（Initial Balance）——非常适合考核账户和资金账户，因为余额会波动，但回撤规则通常按照最初的起始金额计算。
- 针对加密货币、合成指数以及任何盈亏点值不对称的品种都能正确计算——大多数普通计算器在这一点上都会出错。
📊 随心所欲地入场
- 市价（Market）、限价（Limit）、**止损单（Stop）**三种模式，均在同一面板内操作。
- 直接用鼠标在图表上拖动 入场价、止损（SL）和止盈（TP） 水平线——手数和风险会随着你的拖动实时重新计算。
- 在市价模式下，入场线会自动跟随价格，直到你执行下单为止。
🛡️ 完整的仓位管理
- 保本（Break Even）——支持手动或按盈利点数自动触发。
- 部分平仓——一键平仓 25% / 50% / 75% / 100%。
- 可自定义的 移动止损（Trailing Stop）。
- 部分平仓后可自动移动到保本位置（如果需要）。
- 一键紧急按钮：关闭所有挂单 或 平掉所有浮动持仓。
⚙️ 适应性强
- 适用于任何交易品种和任何经纪商——外汇、贵金属、指数、加密货币。
- 面板可折叠收起，不使用时不占用图表空间。
- 可随时显示或隐藏规划线。
🧪 免费试用版
下载免费的演示版本，完整体验计算器和面板的所有功能。演示版本不会执行真实订单——如需实盘交易，请购买完整版本。
由每天亲自管理资金账户的交易者开发，而不仅仅是一个编写EA的程序员。 如有问题或建议，欢迎通过 Instagram 联系我：@jjctradingacademy