AeruesRatchet

AureusRatchet 是一款专为 XAUUSD（黄金）设计的网格与篮子交易专家顾问（Expert Advisor）。

工作原理

该 EA 在 M1 图表上寻找 RSI 均值回归信号。只有当 ADX 显示市场不处于强趋势时，才会开启新的篮子。如果价格朝着不利方向移动，它可以添加加仓（averaging）腿。当动能仍然强劲时，RSI 过滤器会暂停这些额外的加仓。盈利的篮子可以按固定盈利目标平仓，也可以使用利润奔跑（profit-runner）模式，该模式会锁定部分利润，并让剩余部分继续奔跑，同时向上追踪锁定利润。

主要功能

RSI 均值回归入场 + ADX 趋势过滤

固定手数网格加仓，并带有 RSI 动能刹车

可选利润奔跑（追踪锁定）或固定现金目标

紧急篮子止损与保证金水平保护

交易时段过滤、周末平仓选项与新闻过滤

点差与 tick 活跃度过滤

每笔订单前进行完整保证金检查

图表仪表盘与简洁图表主题

优势

趋势过滤与 RSI 门控相结合，有助于避免在强单边行情中开仓或加仓。利润奔跑模式让盈利篮子可以继续运行，而不是在第一个目标就平仓。内置的保证金保护与紧急止损，相比没有保护的普通网格系统，能更清晰地控制风险。

账户与使用建议

支持对冲（hedging）和净持仓（netting）账户（推荐使用对冲账户）。最适合在 XAUUSD 的 M1 时间框架上运行。请根据账户规模和风险承受能力选择手数与最大加仓腿数。上线前请务必在您的经纪商点差与执行环境下进行模拟测试。

风险提示：这是一个没有单笔止损的加仓系统。强烈且不回归的行情可能导致较大的浮动回撤。请仅使用您能够承受损失的资金。