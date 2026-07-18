Marcus Creations：免费的 MT5 买入/卖出信号指标

基于概率的买卖信号，由市场环境检测（Market Regime Detection）与蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）强力驱动。社区 100% 免费使用。

Marcus Creations 是一款专为 MetaTrader 5 打造的免费指标。它通过读取当前的市场环境，随后运行独家研发的蒙特卡洛模拟引擎，以此推演出未来最有可能的价格走势路径。当概率在某个方向上达成一致时，它会在您的图表上直接标出清晰的买入和卖出箭头——绝无画面杂乱，也无需复杂的设置。

在历史测试中，该信号的胜率（Strike Rate）最高可达 60–70%。虽然历史战绩从不预示未来表现，但如果您将这些信号融入自己的交易系统中进行过滤，它将成为一个真正强大的共流（Confluence）确认工具。

为什么交易者选择 Marcus Creations

蒙特卡洛价格路径引擎： 将数千次模拟出来的结果浓缩为一个最有可能的发展方向（核心机制属于商业机密）。

市场环境自动检测： 指标会在打印信号前，自动适应并解读当前的市场状况。

内置三种模式： 所有模式的表现都紧密相关，因此开箱即用的默认设置即可完美运行。不过，您也可以自由尝试，找到最适合您的模式。

清晰的买卖箭头： 直观、简单的入场信号，直接呈现在图表上。

支持所有交易品种： 涵盖外汇直盘与交叉盘、黄金 (XAUUSD)、金属、大宗商品、股指等。

专为短线周期打造： 针对 M15 及以下 周期设计，是头寸潜伏（Scalping）和日内交易的理想之选。

完全免费。

根据我的个人经验： 该指标在 XAUUSD（黄金） 和 NASDAQ 100（纳斯达克100指数） 上的表现更佳，这也是我主要交易的两个品种。不过，您也可以在其他任何标的上进行测试。



如何使用

将指标拖放至任何 M15 或更低 周期的图表上。 指标会自动加载；默认设置和默认模式即可满足您的需求。 等待买入或卖出箭头的出现。 在入场交易前，请结合您自己的交易策略确认信号。

最佳实践： Marcus Creations 的定位是交易确认和共流（Confluence）工具，而非一套独立的交易系统。请务必将该信号与您自己的入场规则、风险管理以及市场大局观相结合，以获得最佳的交易效果。

坦诚的局限性

公开透明对我们至关重要。由于极端的行情会干扰底层的数学计算模型，因此在震荡盘整市场（横盘）以及市场刚经历剧烈波动（暴涨暴跌）后，该指标的表现可能会受到影响。我们计划在未来的更新中解决这一问题。

敬请期待……

基于该指标的 EA（量化交易机器人） 目前正在紧密开发中。欢迎关注我的个人主页并加入收藏，以免错过产品发布！