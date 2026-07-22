产品简介

TXBeeBox Statistics Panel 是一款面向 MetaTrader 5 的账户与交易绩效可视化统计工具。

当一个账户同时交易多个品种、运行多个 EA，或者混合使用自动交易与手动交易时，仅查看 MT5 订单列表往往难以快速了解整体表现。本面板将分散的账户和交易数据整理为清晰的曲线、统计表格与分类视图，帮助交易者从账户、时间周期、交易品种和 Magic ID 等多个维度回顾交易表现。

面板支持账户总览、实时持仓、多周期绩效汇总、交易品种统计、Magic ID 策略统计以及账户信息查看。用户可以在同一界面中观察账户资金状态、历史盈亏变化、交易手数变化、胜率、盈亏比、持仓时间及不同策略的结果。

本产品定位为数据统计与可视化分析工具，不提供交易信号，也不承诺任何交易结果。

主要功能

账户关键数据：显示账户余额、净值、已用保证金、可用保证金、保证金水平、杠杆和交易服务器。

实时持仓监控：显示交易品种、开仓价格、买卖方向、手数、佣金、浮动盈亏、占用保证金、保证金水平和 Magic ID。

资金与手数曲线：将资金或盈亏变化与交易手数变化放在同一时间轴上，便于比较交易规模与账户表现。

多周期统计：支持按日、周、月、季度和年度汇总历史交易数据。

品种统计：按交易品种分析不同市场对账户结果的贡献。

Magic ID 统计：分别统计不同 EA、策略和手动交易的表现。

风险与效率指标：提供收益率、最大浮动盈利、最大浮动亏损、胜率、盈亏比及持仓时间等数据。

深色与浅色主题：可根据图表背景或个人习惯切换显示风格。

面板控制：支持移动、最小化、关闭、语言选择和表格分页。

多时区显示：同时显示本地时间、服务器时间、GMT 时间和当前时区。

账户总览

Account 页面集中显示当前账户的主要资金数据：

Account ID：交易账户编号

Balance：账户余额

Equity：账户净值

Used margin：已用保证金

Free margin：可用保证金

Margin level：保证金水平

Leverage：账户杠杆

Server：交易服务器

账户页面还包含资金/手数曲线和实时持仓表。表格底部的 TOTAL 行可以汇总当前持仓数量、总手数、佣金、浮动盈亏和保证金数据。

多周期绩效统计

Daily、Weekly、Monthly、Quarterly 和 Yearly 页面采用一致的统计结构，分别按交易日、自然周、自然月、季度和年度汇总交易表现。

每个周期可以查看：

累计交易手数

最小和最大单笔手数

交易笔数

周期盈亏

周期收益率

入金、出金或余额调整

周期结束余额

最大浮动亏损及百分比

最大浮动盈利及百分比

最短、平均和最长持仓时间

胜率

盈亏比

用户可以先通过年度、季度或月度页面了解长期趋势，再使用周度和日度页面定位具体变化。

品种与 Magic ID 统计

Symbols 页面按照交易品种汇总数据，适合同时交易多个货币对、黄金、指数或其他市场的账户。用户可以比较不同品种的交易规模、盈亏、胜率、盈亏比和持仓时间。

Magic IDs 页面按照订单的 Magic ID 分类统计。不同 EA 通常使用不同的 Magic ID，因此可以分别查看各策略的：

累计手数

最小及最大交易手数

交易笔数

盈亏结果

最短、平均和最长持仓时间

胜率

盈亏比

面板中的 Manual 用于单独归类手动交易，方便比较 EA 交易与人工交易的表现。

使用方法