TXBeeBox Statistics Panel
- 实用工具
-
- 版本: 1.2
- 激活: 5
产品简介
TXBeeBox Statistics Panel 是一款面向 MetaTrader 5 的账户与交易绩效可视化统计工具。
当一个账户同时交易多个品种、运行多个 EA，或者混合使用自动交易与手动交易时，仅查看 MT5 订单列表往往难以快速了解整体表现。本面板将分散的账户和交易数据整理为清晰的曲线、统计表格与分类视图，帮助交易者从账户、时间周期、交易品种和 Magic ID 等多个维度回顾交易表现。
面板支持账户总览、实时持仓、多周期绩效汇总、交易品种统计、Magic ID 策略统计以及账户信息查看。用户可以在同一界面中观察账户资金状态、历史盈亏变化、交易手数变化、胜率、盈亏比、持仓时间及不同策略的结果。
本产品定位为数据统计与可视化分析工具，不提供交易信号，也不承诺任何交易结果。
主要功能
- 账户关键数据：显示账户余额、净值、已用保证金、可用保证金、保证金水平、杠杆和交易服务器。
- 实时持仓监控：显示交易品种、开仓价格、买卖方向、手数、佣金、浮动盈亏、占用保证金、保证金水平和 Magic ID。
- 资金与手数曲线：将资金或盈亏变化与交易手数变化放在同一时间轴上，便于比较交易规模与账户表现。
- 多周期统计：支持按日、周、月、季度和年度汇总历史交易数据。
- 品种统计：按交易品种分析不同市场对账户结果的贡献。
- Magic ID 统计：分别统计不同 EA、策略和手动交易的表现。
- 风险与效率指标：提供收益率、最大浮动盈利、最大浮动亏损、胜率、盈亏比及持仓时间等数据。
- 深色与浅色主题：可根据图表背景或个人习惯切换显示风格。
- 面板控制：支持移动、最小化、关闭、语言选择和表格分页。
- 多时区显示：同时显示本地时间、服务器时间、GMT 时间和当前时区。
账户总览
Account 页面集中显示当前账户的主要资金数据：
- Account ID：交易账户编号
- Balance：账户余额
- Equity：账户净值
- Used margin：已用保证金
- Free margin：可用保证金
- Margin level：保证金水平
- Leverage：账户杠杆
- Server：交易服务器
账户页面还包含资金/手数曲线和实时持仓表。表格底部的 TOTAL 行可以汇总当前持仓数量、总手数、佣金、浮动盈亏和保证金数据。
多周期绩效统计
Daily、Weekly、Monthly、Quarterly 和 Yearly 页面采用一致的统计结构，分别按交易日、自然周、自然月、季度和年度汇总交易表现。
每个周期可以查看：
- 累计交易手数
- 最小和最大单笔手数
- 交易笔数
- 周期盈亏
- 周期收益率
- 入金、出金或余额调整
- 周期结束余额
- 最大浮动亏损及百分比
- 最大浮动盈利及百分比
- 最短、平均和最长持仓时间
- 胜率
- 盈亏比
用户可以先通过年度、季度或月度页面了解长期趋势，再使用周度和日度页面定位具体变化。
品种与 Magic ID 统计
Symbols 页面按照交易品种汇总数据，适合同时交易多个货币对、黄金、指数或其他市场的账户。用户可以比较不同品种的交易规模、盈亏、胜率、盈亏比和持仓时间。
Magic IDs 页面按照订单的 Magic ID 分类统计。不同 EA 通常使用不同的 Magic ID，因此可以分别查看各策略的：
- 累计手数
- 最小及最大交易手数
- 交易笔数
- 盈亏结果
- 最短、平均和最长持仓时间
- 胜率
- 盈亏比
面板中的 Manual 用于单独归类手动交易，方便比较 EA 交易与人工交易的表现。
使用方法
- 在 MT5 导航器中找到 TXBeeBox Statistics Panel，并加载到任意图表。
- 设置历史起始时间、刷新间隔、每页行数、面板位置和宽度。
- 打开 Account 页面查看账户状态、资金曲线和实时持仓。
- 使用 Daily、Weekly、Monthly、Quarterly 和 Yearly 页面进行多周期复盘。
- 使用 Symbols 和 Magic IDs 页面判断不同交易品种、EA 或手动交易对账户结果的贡献。
- 根据图表背景切换浅色或深色主题