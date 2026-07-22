TXBeeBox Statistics Panel

产品简介

TXBeeBox Statistics Panel 是一款面向 MetaTrader 5 的账户与交易绩效可视化统计工具。

当一个账户同时交易多个品种、运行多个 EA，或者混合使用自动交易与手动交易时，仅查看 MT5 订单列表往往难以快速了解整体表现。本面板将分散的账户和交易数据整理为清晰的曲线、统计表格与分类视图，帮助交易者从账户、时间周期、交易品种和 Magic ID 等多个维度回顾交易表现。

面板支持账户总览、实时持仓、多周期绩效汇总、交易品种统计、Magic ID 策略统计以及账户信息查看。用户可以在同一界面中观察账户资金状态、历史盈亏变化、交易手数变化、胜率、盈亏比、持仓时间及不同策略的结果。

本产品定位为数据统计与可视化分析工具，不提供交易信号，也不承诺任何交易结果。

主要功能

  • 账户关键数据：显示账户余额、净值、已用保证金、可用保证金、保证金水平、杠杆和交易服务器。
  • 实时持仓监控：显示交易品种、开仓价格、买卖方向、手数、佣金、浮动盈亏、占用保证金、保证金水平和 Magic ID。
  • 资金与手数曲线：将资金或盈亏变化与交易手数变化放在同一时间轴上，便于比较交易规模与账户表现。
  • 多周期统计：支持按日、周、月、季度和年度汇总历史交易数据。
  • 品种统计：按交易品种分析不同市场对账户结果的贡献。
  • Magic ID 统计：分别统计不同 EA、策略和手动交易的表现。
  • 风险与效率指标：提供收益率、最大浮动盈利、最大浮动亏损、胜率、盈亏比及持仓时间等数据。
  • 深色与浅色主题：可根据图表背景或个人习惯切换显示风格。
  • 面板控制：支持移动、最小化、关闭、语言选择和表格分页。
  • 多时区显示：同时显示本地时间、服务器时间、GMT 时间和当前时区。

账户总览

Account 页面集中显示当前账户的主要资金数据：

  • Account ID：交易账户编号
  • Balance：账户余额
  • Equity：账户净值
  • Used margin：已用保证金
  • Free margin：可用保证金
  • Margin level：保证金水平
  • Leverage：账户杠杆
  • Server：交易服务器

账户页面还包含资金/手数曲线和实时持仓表。表格底部的 TOTAL 行可以汇总当前持仓数量、总手数、佣金、浮动盈亏和保证金数据。

多周期绩效统计

Daily、Weekly、Monthly、Quarterly 和 Yearly 页面采用一致的统计结构，分别按交易日、自然周、自然月、季度和年度汇总交易表现。

每个周期可以查看：

  • 累计交易手数
  • 最小和最大单笔手数
  • 交易笔数
  • 周期盈亏
  • 周期收益率
  • 入金、出金或余额调整
  • 周期结束余额
  • 最大浮动亏损及百分比
  • 最大浮动盈利及百分比
  • 最短、平均和最长持仓时间
  • 胜率
  • 盈亏比

用户可以先通过年度、季度或月度页面了解长期趋势，再使用周度和日度页面定位具体变化。

品种与 Magic ID 统计

Symbols 页面按照交易品种汇总数据，适合同时交易多个货币对、黄金、指数或其他市场的账户。用户可以比较不同品种的交易规模、盈亏、胜率、盈亏比和持仓时间。

Magic IDs 页面按照订单的 Magic ID 分类统计。不同 EA 通常使用不同的 Magic ID，因此可以分别查看各策略的：

  • 累计手数
  • 最小及最大交易手数
  • 交易笔数
  • 盈亏结果
  • 最短、平均和最长持仓时间
  • 胜率
  • 盈亏比

面板中的 Manual 用于单独归类手动交易，方便比较 EA 交易与人工交易的表现。

使用方法

  1. 在 MT5 导航器中找到 TXBeeBox Statistics Panel，并加载到任意图表。
  2. 设置历史起始时间、刷新间隔、每页行数、面板位置和宽度。
  3. 打开 Account 页面查看账户状态、资金曲线和实时持仓。
  4. 使用 Daily、Weekly、Monthly、Quarterly 和 Yearly 页面进行多周期复盘。
  5. 使用 Symbols 和 Magic IDs 页面判断不同交易品种、EA 或手动交易对账户结果的贡献。
  6. 根据图表背景切换浅色或深色主题

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4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
实用工具
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的手动交易面板,旨在直接从图表准备、执行和管理仓位,并在每个步骤中实现对风险的可视化控制。 该工具在单一界面中整合了订单准备、根据风险自动计算仓位大小、Entry、Stop Loss 和 Take Profit 交互区域,以及执行后的多项交易管理功能。 版本 2.0 更新 2.0 版本引入了多项改进以优化执行工作流: 自动方向反转:将 Take Profit 或 Stop Loss 拖动到入场价格的另一侧会自动切换设置方向并重新计算另一个级别 轻盈虚线将 SL 和 TP 级别延伸到历史中,以便对照之前的高点和低点进行校准 执行单元格根据方向着色,中央显示计算出的手数 手动输入跟踪距离(以点为单位)或 ATR 乘数 SL 和 TP 区域的点击区域扩大,使拖动更可靠 自动适应高分辨率屏幕(DPI 缩放) 紧凑的最小化模式以释放图表空间 主要功能 Trade Panel PRO MT5 允许您在执行前以结构化方式准备交易。面板根据所选风险模式自动计算手数,显示估计风险、潜在利
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TXBeeBox TradingPanel Pro
Feng Zhu Zhi
实用工具
TXBeeBox TradingPanel Pro TXBeeBox TradingPanel Pro is a multifunctional manual trading and position-management panel designed for MetaTrader 5. It provides fast order entry, centralized position controls, real-time account information and practical risk-management tools in a clean, compact interface. This product is a manual trading utility. It does not generate trading signals, predict market direction or open trades automatically. All entry and position-management commands are initiated by th
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