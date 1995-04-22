Set Up And Forget

设置一次，然后交给它。让行情自己找上门。

这是一款专为 XAUUSD（黄金）设计的全自动交易系统，核心逻辑很简单：真正的反转往往是由流动性扫荡引发的，而不是凭空出现的。系统会监控 H4 级别趋势，等待价格突破近期 H1 区间后又迅速收回区间内——这是典型的止损猎杀形态——然后在斐波那契回撤区间内寻找可控的回调入场点，而不是追涨杀跌。

持仓管理：自动化到底

"设置后即可忘记"的真正含义在这里体现——每一笔交易从开仓到平仓都是全自动管理的：

当价格达到目标位一半时，止损自动移至保本位，交易不会再由盈转亏。

随着价格继续朝有利方向运行，止盈会按斐波那契扩展位分阶段上移，止损同步跟踪——盈利交易不会被固定目标锁死。

系统会自动记录每日交易日志和业绩汇总，无需盯盘即可清楚了解每天的交易情况。

回测结果（XAUUSD，M5 执行 / H4 趋势 / H1 区间，基于逐笔测算）

盈利因子（Profit Factor）：2.03

夏普比率（Sharpe Ratio）：9.10

恢复因子（Recovery Factor）：3.30

交易次数：61 笔，胜率约 21%——本策略依靠少数大额盈利交易取胜，而非高胜率，因此胜率数字本身并不能反映策略全貌

最大回撤：15.47%

适合人群

希望以规则化、免盯盘的方式交易黄金的交易者——只需设置一次，通过每日日志了解运行情况，按自己的节奏查看，而无需紧盯每一根K线。

重要提示

回测结果基于历史数据，不代表未来表现的保证。本策略专门针对流动性扫荡与反转行情设计，和所有策略一样，在不同市场环境下的表现会有差异，任何自动化系统都无法完全消除风险。在考虑实盘使用前，请务必在模拟账户上充分测试，并只投入您能够承受损失的资金。