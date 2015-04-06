SimpleTrading

专业手动剥头皮交易面板。

一键开仓，自动止损（Stop Loss），自动止盈（Take Profit），一键平仓所有订单，买入 / 卖出，自动保本（Break-Even），内置交易管理器，所有参数均可直接在交易面板中进行设置。

强大的手动交易助手。不是EA（智能交易系统），专为手动交易而设计。

重要！！！本工具不能自动交易。它不是交易机器人（EA）。仅供手动交易使用。

价格：32 美元，且永不涨价。

SimpleTradingPanel 专为快速、便捷的一键交易而开发，适用于所有交易风格，并可按照预设参数即时执行订单。

这是一个非常简单、直观的工具，适合新手和专业交易者使用，没有任何多余功能。

下面是简单的使用说明。

购买后，SimpleTradingPanel 将出现在 专家顾问（Expert Advisors） 栏目中。

加载面板时，请打开 常规（Common） 选项卡，并勾选 允许算法交易（Allow Algo Trading）。

同时，请在平台顶部工具栏中点击 算法交易（Algo Trading）（MT4 中为 AutoTrading）按钮。启用后，您将在图表右上角看到一个小笑脸图标。如果笑脸显示为微笑状态，则表示一切正常；如果没有微笑，则表示面板未启用。

面板使用方法：

标有 Lot、默认值为 0.01 的位置表示交易手数，您可以根据需要进行修改。（重要：手数越大，风险越高。）

绿色圆形 Buy 按钮用于开立买入（Buy）订单。

红色圆形 Sell 按钮用于开立卖出（Sell）订单。

Breakeven（保本）功能会将所有已开启的订单移动到各自的保本价位，即按照每笔交易的开仓价格设置。

Close All 用于一键关闭所有已开启的订单。

TP pips 为止盈（Take Profit），默认值为 50。

SL pips 为止损（Stop Loss），默认值为 50。

重要： 如果您的经纪商采用点差加佣金模式，或设置了最小止损距离（Stop Level）限制，

当 TP pips 或 SL pips 设置过小时，订单可能无法成功开仓。

在这种情况下，请根据您经纪商的交易规则适当提高 TP pips 和 SL pips 的数值。