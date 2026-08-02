VolumeMS —— 带有价格图表超买/超卖区域的成交量指标（免费）

Volume Strength 是一款适用于 MetaTrader 5 的成交量指标，基于 Time Segmented Volume (TSV) 理念开发。它不仅显示成交量大小，还能反映每根K线中买方或卖方谁占据优势，并将关键价格水平直接投射到主图上。

指标功能：

📊 成交量强度柱状图 —— 深绿色柱表示买方占优势，深红色柱表示卖方占优势。灰色曲线为平滑后的趋势参考线。

🔢 Current Bar Strength —— 在指标窗口角落显示当前K线强度百分比（0–100%），相对于近期历史，并带有 ▲/▼ 箭头显示强度是在增强还是减弱。

📈 主图斐波那契水平 —— 指标根据设定周期内的最高价/最低价自动绘制经典斐波那契水平（0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%、100%），以虚线直接显示在主价格图表上，而不是副图窗口。上方区域标记为超买区，下方区域标记为超卖区，每条水平线旁均显示对应百分比及精确价格。

主要参数：

成交量流计算与平滑周期

K线强度百分比归一化窗口

超买/超卖区域周期及阈值

所有元素颜色、字体及显示方式均可自定义

适合对象：

使用成交量确认价格走势的交易者

利用价格回调到关键水平进行交易的交易者，无需切换到独立的斐波那契工具

需要快速判断当前市场由买方还是卖方主导的短线及日内交易者

⚠️ 本指标不会直接提供“买入/卖出”信号。 它是一个用于显示成交量强度及潜在价格区域的分析工具，应结合其他交易信号共同使用。