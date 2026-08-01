Gold Confluence XAU
- 指标
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- 版本: 1.2
- 激活: 5
Gold Confluence XAUUSD
本指标仅适用于 XAUUSD（现货黄金），因为所有参数设置和算法计算均针对该交易品种的特性及其高波动性进行了专门优化。核心计算模块
- RSI（相对强弱指数）
- MACD（指数平滑异同移动平均线）
- Momentum（动量指标）
趋势过滤器（Trend Filter）
信号会根据价格相对于移动平均线（MA）的位置进行确认。
DXY 过滤器（美元指数）
在指标直方图中以黄色曲线显示。
成交量过滤器（Volume Filter）
当当前成交量明显低于平均成交量时，信号将被视为未确认。
交易时段过滤器（Trading Session Filter）
支持伦敦交易时段和纽约交易时段，并可自定义交易时间。同时还包括伦敦与纽约交易时段重叠的时间区间。
- 成交量指标。
- DXY（美元指数）过滤器，数值范围为 -100 至 +100。
1.1 成交量强度
同时显示买方成交量或卖方成交量的百分比，并配合**成交量强度标识（Volume Strength Identifier）**进行显示。
1.2 中性成交量
当成交量处于极低水平时，将被识别为中性（Neutral）。DXY 说明
正值（例如 DXY: +56）表示美元指数价格位于其移动平均线（MA）之上，即美元当前正在走强。数值越接近 +100，说明上涨趋势越强、可靠性越高。
负值（例如 DXY: -75）表示美元指数价格位于其移动平均线（MA）之下，即美元正在走弱。-75 表示较强且较为明确的下跌趋势，已经接近该指标的极值区域。
当 DXY 为负值（美元走弱）时，黄金价格通常更容易上涨，因为 XAUUSD 以美元计价。美元贬值时，购买同样数量的黄金通常需要支付更多美元，因此黄金价格往往会上涨。
当 DXY 为正值（美元走强）时，黄金通常更容易出现下跌或回调。
但需要注意的是，这并不是一种绝对的机械性关系，而是一种统计意义上的市场规律。在以下情况下，这种相关性可能会暂时失效：
- 出现重大地缘政治事件或金融危机时，美元和黄金都可能作为避险资产同时上涨；
- 在较低时间周期内，黄金相关的重要消息（例如通胀数据、美国联邦储备委员会（Fed）利率决议等）可能会使黄金和美元各自独立波动；
- 市场流动性较低时（例如亚洲交易时段）。
因此，在本指标中，DXY 仅作为信号可信度过滤器（Confidence Filter）使用，而不是硬性信号屏蔽器。即使当前市场相关性暂时失效，黄金交易信号仍然会显示，只是会被标记为较低可信度，而不会被完全隐藏。
直方图说明
还需要正确理解直方图顶部和底部绿色与红色区域的含义。
绿色和红色并不仅仅表示指标处于刻度的高位或低位，而是表示进入极值区域，并且当前K线的运行方向已得到确认。
真正重要的信号出现在以下时刻：
- 指标线从灰色区域进入绿色区域，即自下向上突破 +120；
- 或者指标线从红色区域向下反转，即自上向下跌破 −120。
在这些位置，指标窗口右侧会显示 Buy 或 Sell 文本标签。超卖反转形态（Buy Pattern）
超卖反转形态（Buy Pattern） 只有在以下所有条件同时满足时才会触发：
- 上一根K线的 RSI 处于超卖区域（RSI ≤ RSI_Oversold，默认值 30）；
- 上一根K线的综合评分（Composite Score）位于极度超卖区域（≤ Oversold_Level，默认值 −180），该区域明显低于普通信号触发值 −120；
- 当前K线的综合评分开始向上反转（current > previous）；
- 同时满足所有常规确认条件：
- 成交量已确认；
- 趋势向上（如果启用了趋势过滤器）；
- 当前交易时段允许交易；
- 点差（Spread）处于允许范围内；
- MTF（多时间周期）确认通过。
超买反转形态（Sell Pattern） 的逻辑与 Buy Pattern 完全相同，只不过作用于指标上方的超买区域。图形显示方式
该形态仅显示在指标下方子窗口中。
显示方式为圆点，而不是箭头或线条。
- 橙色圆点 —— 超买反转形态（Sell）
- DeepSkyBlue（深天蓝色）圆点 —— 超卖反转形态（Buy）
圆点会以更大的偏移距离绘制（Arrow_Gap × 1.6），使其能够与普通的水平突破信号明显区分开来。
这些形态不会绘制在主价格图表上。Pattern Confidence（信号可信度）
该形态会直接影响最终显示的Confidence（可信度）。
当形态触发时，指标会专门重新计算该形态对应的 GetDxyConfidence()。
返回值（0–1）会与 baseStrength 相乘，从而得到最终显示的百分比可信度。
如果同一根K线上同时出现普通信号和反转形态，由于程序中反转形态是在普通信号之后进行判断，因此最终采用反转形态的 Confidence 作为最终结果。关于可靠性的重要说明
该反转形态是通过比较上一根已完成K线（RSIRaw[i+1]、prev）与当前K线计算得到的。
由于 i = 0 对应的当前K线在实时行情中尚未收盘，因此最新K线上的信号或形态在收盘之前可能发生变化（重绘）。
例如，当前显示的 Buy Pattern，如果价格在该K线尚未结束前继续波动，该信号可能会消失。
这属于此类指标的正常行为，并非程序错误。
因此，在实时交易中应充分理解这一点。在历史图表上，由于所有K线都已经收盘，反转形态会显得非常准确；而在实时行情中，最新形成的形态可靠性通常低于历史回测中所表现出来的效果。