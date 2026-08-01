Gold Confluence XAUUSD

本指标仅适用于 XAUUSD（现货黄金），因为所有参数设置和算法计算均针对该交易品种的特性及其高波动性进行了专门优化。

RSI（相对强弱指数）

MACD（指数平滑异同移动平均线）

Momentum（动量指标）

核心计算模块信号确认过滤器

趋势过滤器（Trend Filter）

信号会根据价格相对于移动平均线（MA）的位置进行确认。

DXY 过滤器（美元指数）

在指标直方图中以黄色曲线显示。

成交量过滤器（Volume Filter）

当当前成交量明显低于平均成交量时，信号将被视为未确认。

交易时段过滤器（Trading Session Filter）

支持伦敦交易时段和纽约交易时段，并可自定义交易时间。同时还包括伦敦与纽约交易时段重叠的时间区间。

成交量指标。

DXY（美元指数）过滤器，数值范围为 -100 至 +100。

1.1 成交量强度

1. 右侧信息显示

同时显示买方成交量或卖方成交量的百分比，并配合**成交量强度标识（Volume Strength Identifier）**进行显示。

1.2 中性成交量

当成交量处于极低水平时，将被识别为中性（Neutral）。

DXY 说明

正值（例如 DXY: +56）表示美元指数价格位于其移动平均线（MA）之上，即美元当前正在走强。数值越接近 +100，说明上涨趋势越强、可靠性越高。

负值（例如 DXY: -75）表示美元指数价格位于其移动平均线（MA）之下，即美元正在走弱。-75 表示较强且较为明确的下跌趋势，已经接近该指标的极值区域。

当 DXY 为负值（美元走弱）时，黄金价格通常更容易上涨，因为 XAUUSD 以美元计价。美元贬值时，购买同样数量的黄金通常需要支付更多美元，因此黄金价格往往会上涨。

当 DXY 为正值（美元走强）时，黄金通常更容易出现下跌或回调。

但需要注意的是，这并不是一种绝对的机械性关系，而是一种统计意义上的市场规律。在以下情况下，这种相关性可能会暂时失效：

出现重大地缘政治事件或金融危机时，美元和黄金都可能作为 避险资产 同时上涨；

同时上涨； 在较低时间周期内，黄金相关的重要消息（例如通胀数据、美国联邦储备委员会（Fed）利率决议等）可能会使黄金和美元各自独立波动；

市场流动性较低时（例如亚洲交易时段）。

因此，在本指标中，DXY 仅作为信号可信度过滤器（Confidence Filter）使用，而不是硬性信号屏蔽器。即使当前市场相关性暂时失效，黄金交易信号仍然会显示，只是会被标记为较低可信度，而不会被完全隐藏。