Gold Confluence XAUUSD

Gold Confluence XAUUSD

本指标仅适用于 XAUUSD（现货黄金），因为所有参数设置和算法计算均针对该交易品种的特性及其高波动性进行了专门优化。

核心计算模块
  • RSI（相对强弱指数）
  • MACD（指数平滑异同移动平均线）
  • Momentum（动量指标）
信号确认过滤器

趋势过滤器（Trend Filter）
信号会根据价格相对于移动平均线（MA）的位置进行确认。

DXY 过滤器（美元指数）
在指标直方图中以黄色曲线显示。

成交量过滤器（Volume Filter）
当当前成交量明显低于平均成交量时，信号将被视为未确认

交易时段过滤器（Trading Session Filter）
支持伦敦交易时段和纽约交易时段，并可自定义交易时间。同时还包括伦敦与纽约交易时段重叠的时间区间。

1. 右侧信息显示
  • 成交量指标。
  • DXY（美元指数）过滤器，数值范围为 -100 至 +100

1.1 成交量强度

同时显示买方成交量卖方成交量的百分比，并配合**成交量强度标识（Volume Strength Identifier）**进行显示。

1.2 中性成交量

当成交量处于极低水平时，将被识别为中性（Neutral）

DXY 说明

正值（例如 DXY: +56）表示美元指数价格位于其移动平均线（MA）之上，即美元当前正在走强。数值越接近 +100，说明上涨趋势越强、可靠性越高。

负值（例如 DXY: -75）表示美元指数价格位于其移动平均线（MA）之下，即美元正在走弱。-75 表示较强且较为明确的下跌趋势，已经接近该指标的极值区域。

DXY 为负值（美元走弱）时，黄金价格通常更容易上涨，因为 XAUUSD 以美元计价。美元贬值时，购买同样数量的黄金通常需要支付更多美元，因此黄金价格往往会上涨。

DXY 为正值（美元走强）时，黄金通常更容易出现下跌或回调。

但需要注意的是，这并不是一种绝对的机械性关系，而是一种统计意义上的市场规律。在以下情况下，这种相关性可能会暂时失效：

  • 出现重大地缘政治事件或金融危机时，美元和黄金都可能作为避险资产同时上涨；
  • 在较低时间周期内，黄金相关的重要消息（例如通胀数据、美国联邦储备委员会（Fed）利率决议等）可能会使黄金和美元各自独立波动；
  • 市场流动性较低时（例如亚洲交易时段）。

因此，在本指标中，DXY 仅作为信号可信度过滤器（Confidence Filter）使用，而不是硬性信号屏蔽器。即使当前市场相关性暂时失效，黄金交易信号仍然会显示，只是会被标记为较低可信度，而不会被完全隐藏。

直方图说明

还需要正确理解直方图顶部和底部绿色红色区域的含义。

绿色和红色并不仅仅表示指标处于刻度的高位或低位，而是表示进入极值区域，并且当前K线的运行方向已得到确认

真正重要的信号出现在以下时刻：

  • 指标线从灰色区域进入绿色区域，即自下向上突破 +120
  • 或者指标线从红色区域向下反转，即自上向下跌破 −120

在这些位置，指标窗口右侧会显示 BuySell 文本标签。

超卖反转形态（Buy Pattern）

超卖反转形态（Buy Pattern） 只有在以下所有条件同时满足时才会触发：

  • 上一根K线的 RSI 处于超卖区域RSI ≤ RSI_Oversold，默认值 30）；
  • 上一根K线的综合评分（Composite Score）位于极度超卖区域≤ Oversold_Level，默认值 −180），该区域明显低于普通信号触发值 −120
  • 当前K线的综合评分开始向上反转（current > previous）；
  • 同时满足所有常规确认条件：
    • 成交量已确认；
    • 趋势向上（如果启用了趋势过滤器）；
    • 当前交易时段允许交易；
    • 点差（Spread）处于允许范围内；
    • MTF（多时间周期）确认通过。
超买反转形态（Sell Pattern）

超买反转形态（Sell Pattern） 的逻辑与 Buy Pattern 完全相同，只不过作用于指标上方的超买区域

图形显示方式

该形态仅显示在指标下方子窗口中。

显示方式为圆点，而不是箭头或线条。

  • 橙色圆点 —— 超买反转形态（Sell）
  • DeepSkyBlue（深天蓝色）圆点 —— 超卖反转形态（Buy）

圆点会以更大的偏移距离绘制（Arrow_Gap × 1.6），使其能够与普通的水平突破信号明显区分开来。

这些形态不会绘制在主价格图表上。

Pattern Confidence（信号可信度）

该形态会直接影响最终显示的Confidence（可信度）

当形态触发时，指标会专门重新计算该形态对应的 GetDxyConfidence()

返回值（0–1）会与 baseStrength 相乘，从而得到最终显示的百分比可信度

如果同一根K线上同时出现普通信号和反转形态，由于程序中反转形态是在普通信号之后进行判断，因此最终采用反转形态的 Confidence 作为最终结果。

关于可靠性的重要说明

该反转形态是通过比较上一根已完成K线RSIRaw[i+1]prev）与当前K线计算得到的。

由于 i = 0 对应的当前K线在实时行情中尚未收盘，因此最新K线上的信号或形态在收盘之前可能发生变化（重绘）

例如，当前显示的 Buy Pattern，如果价格在该K线尚未结束前继续波动，该信号可能会消失。

这属于此类指标的正常行为，并非程序错误。

因此，在实时交易中应充分理解这一点。在历史图表上，由于所有K线都已经收盘，反转形态会显得非常准确；而在实时行情中，最新形成的形态可靠性通常低于历史回测中所表现出来的效果


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指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
作者的更多信息
VolumeMS mt5
Maksym Sivakov
指标
中文（Chinese） VolumeMS —— 带有价格图表超买/超卖区域的成交量指标（免费） Volume Strength 是一款适用于 MetaTrader 5 的成交量指标，基于 Time Segmented Volume (TSV) 理念开发。它不仅显示成交量大小，还能反映每根K线中买方或卖方谁占据优势，并将关键价格水平直接投射到主图上。 指标功能： 成交量强度柱状图 —— 深绿色柱表示买方占优势，深红色柱表示卖方占优势。灰色曲线为平滑后的趋势参考线。 Current Bar Strength —— 在指标窗口角落显示当前K线强度百分比（0–100%），相对于近期历史，并带有 / 箭头显示强度是在增强还是减弱。 主图斐波那契水平 —— 指标根据设定周期内的最高价/最低价自动绘制经典斐波那契水平（0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%、100%），以虚线直接显示在主价格图表上，而不是副图窗口。上方区域标记为 超买区 ，下方区域标记为 超卖区 ，每条水平线旁均显示对应百分比及精确价格。 主要参数： 成交量流计算与平滑周期 K线
FREE
VolumeMS
Maksym Sivakov
指标
VolumeMS —— 带有价格图表超买/超卖区域的成交量指标（免费） Volume Strength 是一款适用于 MetaTrader 5 的成交量指标，基于 Time Segmented Volume (TSV) 理念开发。它不仅显示成交量大小，还能反映每根K线中买方或卖方谁占据优势，并将关键价格水平直接投射到主图上。 指标功能： 成交量强度柱状图 —— 深绿色柱表示买方占优势，深红色柱表示卖方占优势。灰色曲线为平滑后的趋势参考线。 Current Bar Strength —— 在指标窗口角落显示当前K线强度百分比（0–100%），相对于近期历史，并带有 / 箭头显示强度是在增强还是减弱。 主图斐波那契水平 —— 指标根据设定周期内的最高价/最低价自动绘制经典斐波那契水平（0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%、100%），以虚线直接显示在主价格图表上，而不是副图窗口。上方区域标记为 超买区 ，下方区域标记为 超卖区 ，每条水平线旁均显示对应百分比及精确价格。 主要参数： 成交量流计算与平滑周期 K线强度百分比归一化窗口 超买/超卖区
FREE
SimpleTrading
Maksym Sivakov
专家
专业手动剥头皮交易面板。 一键开仓，自动止损（Stop Loss），自动止盈（Take Profit），一键平仓所有订单，买入 / 卖出，自动保本（Break-Even），内置交易管理器，所有参数均可直接在交易面板中进行设置。 强大的手动交易助手。 不是EA（智能交易系统） ，专为手动交易而设计。 重要！！！本工具不能自动交易。它不是交易机器人（EA）。仅供手动交易使用。 价格： 32 美元 ，且永不涨价。 SimpleTradingPanel 专为快速、便捷的一键交易而开发，适用于所有交易风格，并可按照预设参数即时执行订单。 这是一个非常简单、直观的工具，适合新手和专业交易者使用，没有任何多余功能。 下面是简单的使用说明。 购买后， SimpleTradingPanel 将出现在 专家顾问（Expert Advisors） 栏目中。 加载面板时，请打开 常规（Common） 选项卡，并勾选 允许算法交易（Allow Algo Trading） 。 同时，请在平台顶部工具栏中点击 算法交易（Algo Trading） （MT4 中为 AutoTrading ）按钮。启用后，您将在图表右
Simple Tradings
Maksym Sivakov
专家
专业手动剥头皮交易面板。 一键开仓，自动止损（Stop Loss），自动止盈（Take Profit），一键平仓所有订单，买入 / 卖出，自动保本（Break-Even），内置交易管理器，所有参数均可直接在交易面板中进行设置。 强大的手动交易助手。 不是EA（智能交易系统） ，专为手动交易而设计。 (重要提示！！！本工具无法自动交易。它不是机器人。仅限手动使用。) 价格为 32 美元，且永不改变。 SimpleTradingPanel 专为所有交易风格设计，旨在实现快速、便捷的一键交易，并能根据设定参数瞬间执行订单。 对于新手和专家来说，这都是一款非常简单易懂的工具，毫无多余功能。 以下是简易使用说明： 购买后，“SimpleTradings” 将显示在“智能交易系统”（Expert Advisors）部分。 打开时，在“常规”（Common）标签页 -> “自动交易”（Automated trading）中，勾选“允许实时自动交易”（Allow automated trading）。 同时，您需要点击顶部工具栏中的“自动交易”按钮。启动后，您会在右上角看到一个小笑脸。如果它在微笑，
Gold Confluence XAU
Maksym Sivakov
指标
Gold Confluence XAUUSD 本指标 仅适用于 XAUUSD（现货黄金） ，因为所有参数设置和算法计算均针对该交易品种的特性及其高波动性进行了专门优化。 核心计算模块 RSI（相对强弱指数） MACD（指数平滑异同移动平均线） Momentum（动量指标） 信号确认过滤器 趋势过滤器（Trend Filter） 信号会根据价格相对于移动平均线（MA）的位置进行确认。 DXY 过滤器（美元指数） 在指标直方图中以 黄色曲线 显示。 成交量过滤器（Volume Filter） 当当前成交量明显低于平均成交量时，信号将被视为 未确认 。 交易时段过滤器（Trading Session Filter） 支持伦敦交易时段和纽约交易时段，并可自定义交易时间。同时还包括 伦敦与纽约交易时段重叠 的时间区间。 1. 右侧信息显示 成交量指标。 DXY（美元指数）过滤器，数值范围为   -100 至 +100 。 1.1 成交量强度 同时显示 买方成交量 或 卖方成交量 的百分比，并配合**成交量强度标识（Volume Strength Identifier）**进行显示。 1
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