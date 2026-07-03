- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
43 (71.66%)
亏损交易:
17 (28.33%)
最好交易:
74.99 USD
最差交易:
-137.91 USD
毛利:
884.40 USD (81 070 pips)
毛利亏损:
-524.52 USD (44 191 pips)
最大连续赢利:
10 (286.16 USD)
最大连续盈利:
286.16 USD (10)
夏普比率:
0.21
交易活动:
54.48%
最大入金加载:
2.01%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
22 小时
采收率:
0.81
长期交易:
36 (60.00%)
短期交易:
24 (40.00%)
利润因子:
1.69
预期回报:
6.00 USD
平均利润:
20.57 USD
平均损失:
-30.85 USD
最大连续失误:
6 (-400.13 USD)
最大连续亏损:
-400.13 USD (6)
每月增长:
27.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
442.29 USD (30.20%)
相对跌幅:
结余:
30.20% (442.29 USD)
净值:
23.41% (333.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USOUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USOUSD
|360
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USOUSD
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.99 USD
最差交易: -138 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +286.16 USD
最大连续亏损: -400.13 USD
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
36%
1
4.1K
USD
USD
1.4K
USD
USD
6
100%
60
71%
54%
1.68
6.00
USD
USD
30%
1:500