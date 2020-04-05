QiwiX EA是一个算法交易顾问，使用修改后的网格策略，具有对冲和平均元素，在三个平面对（NZDCAD，AUDCAD，AUDNZD）上进行交易。





该策略基于使用布林带指标的反趋势交易。





部分获利回吐有助于在最轻微的回调时退出头寸，保留累积结果，内置的标准普尔500过滤器暂停交易48小时，防止市场冲击。









主要特点QiwiX EA:

同时交易3个单位对

安全平均的受控地段增加

部分获利回吐

标准普尔500波动率过滤器（48小时暂停）

可配置的止损水平





推荐参数:

押金：1000美元起

杠杆:1:500

止损：40%

账户类型：对冲

对：NZDCAD，AUDCAD，AUDNZD

VPS的使用是强制性的





安装说明:





EA具有简单直观的设置（见截图）

在三对（NZDCAD、AUDCAD或AUDNZD）的图表中添加一个专家顾问，任何时间段，你都不需要在所有图表中添加一个顾问！





多币种顾问





QiwiX EA的基本设置:

*Baselot-交易的基本手数，如果"使用余额乘数"参数设置为FALSE，则根据此手数值进行交易，如果"使用余额乘数"为TRUE，则根据帐户余额进行交易





•NZDCAD符号(空-不使用)-nzdcad符号在你的经纪人的股票(可能有Nzdcad,NZDCAD+等))，如果留空，交易品种不会发生

*AUDCAD符号（空-不使用）-您的经纪商的AUDCAD符号的代码，如果留空，则不会在该符号上进行交易

*AUDNZD交易品种（空-不使用）-您的经纪商的AUDNZD交易品种的代码，如果留空，则不会在交易品种上进行交易





•使用平衡乘数-如果为假，则在交易中使用基本手数（Baselot参数），如果为真，则取决于"乘数平衡"参数

*乘数余额（如果"使用余额乘数"为真），则指示交易手数增加的数字（例如，余额为10000美元，参数值为2000-基本手数将乘以5）





<1000-高风险

1000-2000-中等风险

>2000-低风险

*CLOSEONLY模式-当以TRUE值激活时，EA仅切换到关闭模式（由于使用了网格算法，当前网格将完成，新网格将不会启动）





*止损余额的百分比（0-不使用）-止损水平在账户余额的％，如果指定0-止损不被考虑在内

•美元止损（0-不使用）-如果余额和资金之间的差异达到此值，则美元止损水平将起作用，如果指定0-不考虑止损





•使用S&P500过滤器？ -如果设置为TRUE，交易过滤器将被启用，激活后，交易将停止48小时。

*S&P500交易品种(SPX,$SPX,SP500)-在您的经纪商指定SP500交易品种的股票代码

在开始在真实账户交易之前，一定要测试专家顾问并确定一个可接受的风险水平（止损水平和交易手数的增加系数）！