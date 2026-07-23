Scalp Pro Trade Panel

ScalpPro 交易面板 – MT5 的终极手动剥头皮（Scalping）驾驶舱

ScalpPro 专为需要闪电般市场执行速度和零阻力的日内交易者和剥头皮交易者量身打造。告别缓慢的订单窗口、手动计算点数或错过快速的市场行情。ScalpPro 将您的 MetaTrader 图表变成一个直观的交易驾驶舱，让您能够以一键精度开仓、管理并平仓。

即时入场与灵活控制

实时买入/卖出（Bid/Ask）一键交易： 大号粗体的“买入（BUY）”和“卖出（SELL）”按钮，显示实时执行价格，实现即时市价入场。

大号粗体的“买入（BUY）”和“卖出（SELL）”按钮，显示实时执行价格，实现即时市价入场。 轻松调整参数： 在几秒钟内更改您的手数（Lot Size）、止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）和追踪止损（Trailing Stop）——直接通过键盘输入数值或使用快捷的 + / - 按钮。

在几秒钟内更改您的手数（Lot Size）、止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）和追踪止损（Trailing Stop）——直接通过键盘输入数值或使用快捷的 + / - 按钮。 自由移动面板： 可以在图表的任意位置拖放面板，确保它绝不会阻挡您的技术分析。

可视化图表交易（侧边栏）

直接在价格走势上进行交易，无需手动输入价格。图表右侧的视觉条为您提供无与伦比的视觉控制：

即时挂单（Pending Orders）： 点击绿色或红色侧边栏的任意位置，即可在准确的图表价位上即时放置买入/卖出限价单（Limit）或止损单（Stop）。

点击绿色或红色侧边栏的任意位置，即可在准确的图表价位上即时放置买入/卖出限价单（Limit）或止损单（Stop）。 可视化止损与止盈调整： 点击图表上任意价格水平的蓝色侧边栏，即可将您的止损或止盈瞬间对齐到该精确价格——无需拖动微小的图表线条。

点击图表上任意价格水平的蓝色侧边栏，即可将您的止损或止盈瞬间对齐到该精确价格——无需拖动微小的图表线条。 实时悬停预览： 在点击前显示虚线预览线和价格标签，确保极高的入场精度。

智能利润与风险管理

一键部分止盈（25% 和 50%）： 在快速的动能行情中，通过专属的部分平仓按钮逐步锁定利润。

在快速的动能行情中，通过专属的部分平仓按钮逐步锁定利润。 即时保本（Break-Even）： 一键将单个或多个对冲仓位的止损移动至入场价/保本价。

一键将单个或多个对冲仓位的止损移动至入场价/保本价。 仓位反转（Reverse）： 在几毫秒内翻转您的市场头寸——瞬间平掉当前交易并开立反向仓位。

在几毫秒内翻转您的市场头寸——瞬间平掉当前交易并开立反向仓位。 选择性平仓： 仅平仓盈利交易、仅平仓亏损交易，或者在新闻事件期间瞬间清空所有仓位。

仅平仓盈利交易、仅平仓亏损交易，或者在新闻事件期间瞬间清空所有仓位。 清理挂单： 一键清除所有挂单、仅限限价单或仅限止损单。

实时仪表盘与交易追踪

每日盈亏（PnL）头部追踪器： 通过显示今日净平仓盈亏的实时 DAY PnL 面板，完全掌控您的交易表现。

通过显示今日净平仓盈亏的实时 面板，完全掌控您的交易表现。 图表内持仓表格： 监控当前品种的所有开仓交易，包括手数、入场价、止损/止盈、当前利润以及独立的单键平仓按钮。

监控当前品种的所有开仓交易，包括手数、入场价、止损/止盈、当前利润以及独立的单键平仓按钮。 K线倒计时与服务器时钟： 实时掌握K线收盘时间，把握剥头皮交易的入场时机。

为速度而生，为交易者打造

无论您是在 M1/M5 图表上捕捉快速动能进行剥头皮，还是在关键价位进行日内交易，ScalpPro 都能消除不必要的点击，在市场瞬息万变时为您节省关键秒数。简单、干净且可靠。