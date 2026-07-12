RSI Heatmap MT5













RSI 热力图 [tambangEA] 是一款专业的动量和市场结构指标，它结合了相对强弱指数 (RSI)、RSI 信号线、确认交叉逻辑、动态支撑位和阻力位、实时市场信息以及快速的多品种图表导航。





该指标旨在帮助交易者了解动量方向、识别重要的反应位、监控波动性和交易成本，并在无需手动重新打开图表的情况下快速切换选定的品种。





它适用于外汇、黄金、指数、商品以及其他 MetaTrader 支持的品种。





主要功能





基于简单移动平均线 (SMA) 的信号线 RSI 震荡指标





RSI 交叉确认检测





动态看涨支撑位





动态看跌阻力位





最近支撑位和阻力位计算





超买、超卖和超压可视化





看涨和看跌确认标记





实时仪表盘





当前和收盘价 RSI 信息





点差和 ATR 监控





有效和已突破水平统计





基于收盘价或影线的水平失效判定





多品种图表切换面板





切换品种时自动保留当前时间周期





可自定义品种列表





外汇和黄金/XAU 点数和点值标准化





兼容深色图表界面





Consolas 仪表盘字体，清晰显示数值





指标工作原理





RSI 和信号线





该指标根据收盘价计算标准 RSI。





信号线是 RSI 值的简单移动平均线。





与单独使用单条 RSI 线相比，这种组合能更清晰地识别动量变化。





看涨水平逻辑





当满足以下条件时，看涨信号得到确认：





RSI 向上穿过信号线





RSI 在交叉时仍低于 50 水平





交叉发生在已完成的 K 线





确认后，指标会回溯到设定的回溯范围内，寻找最新的阴线。





该阴线的最低价将作为动态看涨支撑位。





该支撑位会向前延伸，直至被设定的突破条件打破。





看跌水平逻辑





当满足以下条件时，看跌信号得到确认：





RSI 向下穿过信号线





RSI 在交叉时仍高于 50 水平





交叉发生在已完成的 K 线





确认后，指标会回溯到设定的回溯范围内，寻找最新的阳线。





该阳线的最高价将作为动态看跌阻力位。





该阻力位会向前延伸，直至被设定的突破条件打破。





突破逻辑





该指标支持两种水平失效方法。





收盘突破





只有当K线收盘价跌破支撑位或阻力位时，该支撑位或阻力位才被视为被突破。





此方法有助于减少因暂时影线突破而导致的假突破。





影线突破





当K线最高价或最低价突破支撑位或阻力位时，该支撑位或阻力位即被视为被突破。





此方法反应更快，但在市场波动剧烈的情况下，可能会导致更频繁的支撑位或阻力位失效。





RSI热力图和参考区域





RSI子窗口显示RSI线、信号线和动量参考区域。





超买区域





RSI大于或等于70表示超买状态。





超买并不意味着市场一定会反转。在强劲的上涨趋势中，RSI可能会长时间保持超买状态。





超卖区域





RSI小于或等于30表示超卖状态。





超卖并不意味着市场一定会上涨。在强劲的下跌趋势中，RSI可能会长时间保持超卖状态。





中线挤压区





RSI 指标介于 40 和 60 之间，代表中性或压缩的动能状态。





该区域可能预示着：





盘整、





积累、





派发、





动能减弱





或为新的方向性走势做准备。