KT Equal Highs Lows MT5

KT Equal Highs & Equal Lows 可自动识别价格在同一水平形成两个或多个摆动高点（Swing High）或摆动低点（Swing Low）的位置，并将这些区域标记为流动性池。Equal Highs 代表买方流动性（Buy-Side Liquidity），Equal Lows 代表卖方流动性（Sell-Side Liquidity），而这些位置正是价格在反转之前经常会触及的目标区域。

该指标仅在K线收盘后确认摆动点，因此不会发生重绘。它会将彼此接近的摆动点合并为一个流动性池，并为每个流动性池计算0到100的质量评分，让您快速判断哪些位置更值得关注。同时还会持续跟踪每个流动性池的状态，包括是否仍然有效、是否已经完成流动性扫单（Sweep），或是否已经被有效突破（Break）。适用于任何交易品种及任何时间周期。

功能特点

  • 根据已确认的摆动点自动识别 Equal Highs（EQH）和 Equal Lows（EQL）。
  • 仅使用收盘K线确认，不重绘。
  • 基于 ATR 的容差算法，可根据不同交易品种和时间周期自动调整相等高低点的判定范围。
  • 将相邻摆动点合并为同一个流动性池，并以平均价格作为流动性中心。
  • 提供0至100的 Liquidity Strength Score（流动性强度评分），并标记为 weak / moderate / strong / MAJOR POOL。
  • 区分流动性扫单（Wick Sweep）与有效收盘突破（Break），并分别采用不同的图形显示。
  • 标记 Buy-Side（BSL）和 Sell-Side（SSL）流动性扫单。
  • 为每个流动性池绘制阴影流动性区域。
  • 图表标签显示触碰次数、评分以及流动性强度。
  • 支持最低评分过滤器，可隐藏较弱的流动性池，使图表更加整洁。
  • 支持新流动性池及流动性扫单提醒，包括弹窗提醒和手机推送通知。

使用方法

位于当前价格上方的 Equal Highs 属于买方流动性池，而位于价格下方的 Equal Lows 属于卖方流动性池。您可以结合评分来判断优先级：相比仅有两次触碰形成的弱流动性池，MAJOR POOL 往往更有可能成为价格下一步的重要目标。

当价格到达流动性池时，请重点观察其表现：

  • Sweep（扫单）：价格影线突破流动性池，但收盘重新回到区域内部，说明市场完成了流动性获取，却没有真正接受该价格区域。许多交易者会把这种情况视为潜在的反转信号，尤其是在更高时间周期形成的重要流动性位置附近。
  • Break（突破）：价格以明确的收盘价突破流动性池，表示该流动性已经被消耗，市场已经接受新的价格区域。

较高时间周期通常能够形成更加清晰可靠的 Equal Highs 与 Equal Lows。本指标用于帮助您识别市场流动性结构，而不是独立的买卖信号。结合您自己的市场结构分析、交易时段以及市场方向判断（Bias）一起使用，通常能够获得更好的分析效果。

输入参数

Detection

  • Swing Strength：确认摆动点时，两侧所需的K线数量
  • Equality Tolerance (ATR)：两个高点或低点需要接近到什么程度才会被视为相等
  • Minimum Quality Score：隐藏评分低于设定值的流动性池

Display

  • Show Liquidity Zones：显示每个流动性池周围的阴影区域
  • Show Sweep Markers：显示扫单箭头及文字标记
  • Show Labels：显示触碰次数、评分及强度信息
  • Equal High Color / Equal Low Color：设置有效流动性池的颜色

Alerts

  • Enable Alerts：启用提醒总开关
  • Alert On New Liquidity Pool：新流动性池提醒
  • Alert On Liquidity Sweep：流动性扫单提醒
  • Send Push Notifications：发送手机推送通知

KT Equal Highs & Equal Lows 为您提供一张清晰、不会重绘的买方与卖方流动性地图。从流动性池形成开始，到被扫单或被突破结束，每个流动性池都会持续进行评分和状态跟踪。将它添加到您的图表中，帮助您更直观地判断价格下一步最有可能前往的流动性目标区域，并更深入理解市场真实的流动性结构。
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5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
KT Stoch Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
背离是市场中预测价格反转的重要信号之一。KT Stoch Divergence 指标可识别价格与随机指标之间形成的常规和隐藏背离。 KT Stoch Divergence 的局限性 仅将随机背离用作入场信号可能存在较大风险。并非所有背离都预示强烈的反转信号。为了提高准确率，建议结合价格行为和趋势方向使用。 功能特色 标注价格与随机指标之间的常规和隐藏背离。 支持趋势反转与趋势延续的交易策略。 可嵌入至自动交易专家顾问（EA）中使用。 过滤掉不对称背离，减少图表混乱并提升精度。 既可用于入场，也可用于出场。 包含所有 MetaTrader 提供的预警功能。 什么是背离？ 通常来说，当价格创出新高时，振荡指标也应创出新高；当价格创出新低时，振荡指标也应创出新低。当价格与振荡指标未同步时，即为出现背离。这表示价格与指标行为相矛盾。背离分为两种类型： 常规背离 常规看涨背离：价格创出新低，但指标创出更高的低点。 常规看跌背离：价格创出新高，但指标创出更低的高点。 隐藏背离 隐藏看涨背离：价格创出更高的低点，指标却创出更低的低点。 隐藏看跌背离：价格创出更低的高点，指标却创出更高的高点
KT Support and Resistance Levels MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
指标
KT Auto Support Resistance Levels：适用于 MetaTrader 4/5 的多周期支撑阻力、智能区域与水平仪表盘 摆动高点、Pivot 枢轴点、订单块、前期高低点。每个交易者标记市场的方式都不太一样，最后承受代价的往往是图表本身。把太多方法堆在同一张图上，它就不再是一张清晰的地图，而会变成噪音。 KT Auto Support Resistance Levels 正是为了解决这个问题而设计。它会同时扫描月线、周线、日线以及当前周期，然后自动把真正重要的水平直接绘制到您的 MetaTrader 图表上。当图表开始变得拥挤时，只需点击一次，就可以把这些水平合并成干净的 Smart Zones。实时面板还会持续显示价格上方和下方最近的水平，让您不必在图表上来回寻找。 可以把它看作一位永远不会疲惫的图表分析师，始终帮您标记关键位置。 它能为您做什么 从多个经过验证的来源寻找并绘制水平：摆动点、Pivot 枢轴点、前期价格以及订单块中点，覆盖多个时间周期。 当您想要更简洁的图表时，可以把彼此接近的水平合并成清晰的 Smart Zones。 保持一个实时面板，显示
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.5 (2)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过检测特殊的突破形态，提供市场中的关键入场信号。该指标持续扫描图表中的价格动量，在价格出现重大变动前，提前提供精确的入场信号。 点击此处获取多品种多周期扫描器 - ACB Breakout Arrows MT5 扫描器 主要特点 指标自动提供止损和止盈价格。 内置多周期扫描仪仪表盘，可追踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 优化算法提升信号精度。 特别设置的快速盈利线用于无亏损移动或短线目标。 支持胜率、盈亏比、平均利润等绩效分析指标。 无重绘，信号可靠。 交易确认 - 可使用 ACB Trade Filter 指标 来过滤低概率的交易信号。 强烈买入： 向上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强烈卖出： 向下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 当柱状图为灰色且趋势为震荡时，应避免交易。 （可选） -  使用  KT 支撑阻力水平指标  避免在重要支撑/阻力位附近入场。这类交易可能迅速变成亏损。 “一个成功交易者的目标是做出最好的交易。金钱只是附属。” —— 亚历山大·埃尔德 输入参数 历史
ACB Trade Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
ACB Trade Filter indicator provides a way to filtering out the low probability trading entries in a trading strategy. The indicator uses a sophisticated filtration algorithm based on the market sentiment and trend. The MT4 version of the same indicator is available here ACB Trade Filter MT4 Applications Works great with our indicator ACB Breakout Arrows MT5 Filter out low probability signals from any indicator. Avoid over-trading and minimize the losses. Trade in the direction of market sentime
KT Support and Resistance Levels
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
KT Auto Support Resistance Levels：适用于 MetaTrader 4/5 的多周期支撑阻力、智能区域与水平仪表盘 摆动高点、Pivot 枢轴点、订单块、前期高低点。每个交易者标记市场的方式都不太一样，最后承受代价的往往是图表本身。把太多方法堆在同一张图上，它就不再是一张清晰的地图，而会变成噪音。 KT Auto Support Resistance Levels 正是为了解决这个问题而设计。它会同时扫描月线、周线、日线以及当前周期，然后自动把真正重要的水平直接绘制到您的 MetaTrader 图表上。当图表开始变得拥挤时，只需点击一次，就可以把这些水平合并成干净的 Smart Zones。实时面板还会持续显示价格上方和下方最近的水平，让您不必在图表上来回寻找。 可以把它看作一位永远不会疲惫的图表分析师，始终帮您标记关键位置。 它能为您做什么 从多个经过验证的来源寻找并绘制水平：摆动点、Pivot 枢轴点、前期价格以及订单块中点，覆盖多个时间周期。 当您想要更简洁的图表时，可以把彼此接近的水平合并成清晰的 Smart Zones。 保持一个实时面板，显示
KT Currency Strength and Correlation
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
如果您进行外汇交易，了解货币强弱和货币对相关性等详细信息，可以让您的交易更上一层楼。通过相关性分析，您可以将风险减半，而强弱分析将帮助您最大化利润。 本指标通过结合货币强弱分析和货币对相关性，提供了一种混合的方法，帮助选择最合适的货币对进行交易。 如何使用货币强弱分析 假设您的交易策略在AUD/JPY上提供了买入机会，但通过KT货币强弱分析发现JPY比AUD更强。那么，这笔交易很可能以亏损告终。有了这个指标，您可以轻松避免此类亏损。 如何使用货币对相关性 假设您的交易策略同时在NZD/USD和GBP/JPY上提供了卖出机会。通过KT货币对相关性功能，您发现这两个货币对的相关性达到77%。  由于这些货币对高度相关，同时交易它们只会加倍您的风险。如果在NZD/USD上出现亏损，GBP/JPY上的交易也很有可能出现亏损。 功能特点 快速识别最强和最弱货币，用以验证交易策略生成的交易机会。 通过避免交易高度相关的货币对，将风险降低一半甚至三分之一。 当某个货币成为最强或最弱时，接收警报通知。 通过货币金字塔分析强弱报告，将货币按强到弱进行排序。 详细了解货币强弱分析 货币强弱分析通
ACB Trade Filter MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
指标
The ACB Trade Filter indicator provides a solution for filtering out the low probability trading setups in a trading strategy. The indicator uses a sophisticated filtration algorithm based on the market sentiment and trend. Applications Works great with our indicator " ACB Breakout Arrows ". Filter out low probability signals from any indicator. Avoid overtrading and minimize the losses. Trade in the direction of market sentiment and trend. Avoid the choppiness in the market. How to use Only L
KT Heiken Ashi Smoothed MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
KT Heiken Ashi Smoothed 是标准 Heiken Ashi 的平滑版本，同时在趋势反转处绘制买卖箭头，方便即时捕捉信号。凭借这种直观而即时的可视化，交易者能在快节奏的市场中快速做出判断。 当状态由空头转为多头时绘制买入箭头。 当状态由多头转为空头时绘制卖出箭头。 支持手机推送、邮件、声音与弹窗等多通道提醒，确保第一时间获知变动。 Heiken Ashi Smoothed 究竟是什么？ 它通过双移动平均对标准 Heiken Ashi 进行二次平滑，过滤虚假信号与噪声。尽管会带来些许滞后，但能清晰揭示摆动点与新兴趋势，让原本肉眼难以分辨的价格动态变得一目了然。利用这些信息，交易者可相应地优化进出场、调整仓位、完善风控，以在外汇、商品乃至指数市场中把握先机。 应用场景 该指标适用于外汇、商品和股票等多种市场。以下五种核心用法可以帮助寻找交易机会和确认行情： 纯蓝色蜡烛且无下影线：显示强劲上升趋势。 纯红色蜡烛且无上影线：显示强劲下降趋势。 趋势拐点常伴随实体极小、上下影线较长的蜡烛，可视为转势信号。
KT Auto Fibo MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
指标
KT Auto Fibo根据当前的趋势方向自动绘制斐波那契回撤水平。最高点和最低点是根据图表上可用的最大值和最小值自动选择的。您可以通过缩放和滚动图表来相应地调整斐波那契水平。 模式 自动:  根据图表区域自动绘制斐波那契水平。 手动: 仅绘制一次斐波那契水平，之后您可以手动调整锚点。 使用方法： 帮助您合理预测未来的获利目标。 结合支撑/阻力位或趋势线使用时，具有较强的反转可能性。 在趋势市场中提供低风险的入场机会。 输入参数 自动:  无需人为干预即可绘制斐波那契回撤水平。 手动:  仅绘制一次斐波那契回撤水平，之后可以手动拉伸锚点。 显示未回撤区域: 在图表上显示或隐藏尚未被价格回撤触及的区域。 其余输入项为直观设置，无需额外解释。
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过识别一种特殊的突破形态，为交易者提供关键的入场信号。该指标持续扫描图表中某一方向上趋于稳定的动能，并在主要行情启动之前给出准确的进场信号。  点击此处获取多品种、多周期扫描仪 - ACB Breakout Arrows MT4 专用扫描仪 主要功能 指标自动提供止损和止盈位置。 配备 MTF 多周期扫描仪面板，可跟踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 采用优化算法，提高信号准确性。 提供特殊目标线，用于设置快速平仓点或无损平移位（Quick Profit Line）。 包括胜率、成功率、平均收益等表现分析指标。 不重绘，信号一旦出现即保持不变。 交易确认 -  建议结合使用 ACB Trade Filter 指标 以过滤低质量信号。 强买入： 上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强卖出： 下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 避免交易 ：当柱状图为灰色且趋势为震荡时。 (可选) -  建议使用 KT  支撑与阻力位指标  来避免在关键支撑/阻力区域附近开仓。此类交易可能迅速转为亏损，造成不必
KT Momentum Arrows
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指标
KT Momentum Arrows 指标基于瞬时突破计算，它结合了价格波动方向中的带宽偏离和新兴波动率。这是一种对动量变化反应灵敏的技术指标，适合在趋势开始阶段发出交易信号。 当价格收于上轨之上时，生成买入信号；当价格收于下轨之下时，生成卖出信号。 该指标使用一个“幅度系数”作为输入参数，同时影响带宽偏离和波动率计算。建议根据不同品种和时间周期仔细选择和优化该系数值以获得最佳效果。 主要特点 信号不重绘！ 非常适合动量交易者的进场工具。 性能分析功能：胜率、盈亏比、平均收益等数据可视化展示。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 输入参数 历史K线数量:  用于指标计算的K线数量。 幅度系数:  用于调节带宽偏离和波动率的单一系数。 性能分析:  显示或隐藏性能分析，包括利润趋势线。  提醒设置:  支持弹窗、邮件、推送和声音提醒。 其余参数无需额外解释，简单明了。
KT COG Advanced MT4
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指标
KT COG is an advanced implementation of the center of gravity indicator presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. It's a leading indicator which can be used to identify the potential reversal points with the minimum lag. The COG oscillator catches the price swings quite effectively. MT5 version of the same indicator is available here KT COG Advanced MT5 Calculation of COG The COG indicator is consist of the two lines. The main l
KT Pin Bar
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指标
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
KT Trend Magic
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指标
KT Trend Magic shows the trend depiction on chart using the combination of market momentum and volatility. A smoothing coefficient is used to smooth out the noise from the signal.It can be used to find out the new entries or confirm the trades produced by other EA/Indicators. Usage Drag n drop MTF scanner which scans for the new signals across multiple time-frames. Find new entries in the trend direction. Improve the accuracy of other indicators when used in conjunction. Can be used as a dynami
KT Auto Fibo
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指标
KT Auto Fibo根据当前的趋势方向自动绘制斐波那契回撤水平。最高点和最低点是根据图表上可用的最大值和最小值自动选择的。您可以通过缩放和滚动图表来相应地调整斐波那契水平。 模式 自动:  根据图表区域自动绘制斐波那契水平。 手动: 仅绘制一次斐波那契水平，之后您可以手动调整锚点。 使用方法： 帮助您合理预测未来的获利目标。 结合支撑/阻力位或趋势线使用时，具有较强的反转可能性。 在趋势市场中提供低风险的入场机会。 输入参数 自动:  无需人为干预即可绘制斐波那契回撤水平。 手动:  仅绘制一次斐波那契回撤水平，之后可以手动拉伸锚点。 显示未回撤区域: 在图表上显示或隐藏尚未被价格回撤触及的区域。 其余输入项为直观设置，无需额外解释。
KT Psar Arrows
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指标
KT Psar Arrows使用标准的抛物线转向指标（Parabolic SAR）在图表上绘制箭头。当蜡烛的最高点触及SAR时绘制看涨箭头；当蜡烛的最低点触及SAR时绘制看跌箭头。信号在实时生成，无需等待K线收盘。  特点 对于想要基于抛物线SAR指标开发交易策略的交易者来说，这是一个非常有用的工具。  可以用于寻找市场中的转折点。 支持自定义PSAR参数输入。 提供所有MT4的提醒功能。 注意事项：抛物线SAR是一个滞后且严格机械化的指标。每一笔潜在交易都应该通过明确定义的规则进行筛选。     输入参数 PSAR步长：输入步长值。 PSAR最大值：输入最大值。 显示PSAR点：显示/隐藏PSAR点。即使不显示PSAR点，箭头功能也能正常工作。 其余输入项均为直观设置，无需特别说明。
KT Ichimoku Trader
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KT Ichimoku Trader is a fully automated expert advisor that offers five popular trading strategies based on the Ichimoku indicator. Each strategy has it's own entry and exit method without any interference to other strategies. The Ichimoku system can be applied to all major currency pairs and metals. However, we found that it performs reasonably well mainly on two pairs.   MT5 Version is available here  https://www.mql5.com/en/market/product/35043 Features Trade up to 5 famous trading strategi
KT Volatility Oscillator
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指标
KT波动率振荡器通过数学公式分析过去和当前的市场数据，以振荡器的形式显示结果。振荡器中波浪的增长和减弱分别对应于资产的高波动性和低波动性。  简单来说，波动率就是衡量资产在一定时间内价格波动幅度的指标。没有波动性，市场上的价格变化将非常有限，交易者也将难以从价格波动中获利。 外汇市场中波动率的应用 在外汇市场中利用波动率，可以帮助你更有效地进行交易，同时让你的预期更加符合实际情况。  高波动性 基于趋势的交易系统在高波动市场中表现出色，因为价格波动幅度大，趋势持续时间长，直到出现趋势反转。 如果突破发生在高波动期间，突破系统可以从市场中获得更多的点数收益。 低波动性 均值回归系统在低波动性环境下表现良好，因为市场有回归均值的特性。 基于通道的系统在市场盘整期，即低波动阶段，能够更加有效地发挥作用。 非方向性指标 KT波动率振荡器是一种非方向性指标，不与市场的牛市或熊市趋势直接相关。波动性的上升可能出现在牛市或熊市两种情形下。  输入参数 波动率周期：   一个整数值，用于设定计算的周期。 文本信息：   在图表上显示或隐藏信息文本。 ----- 警报设置 ----- 声音警报
KT COG Robot
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专家
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
ACB Breakout Arrows EA
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这是一款基于我们自定义指标 “ACB Breakout Arrows” 的全自动化智能交易系统。入场基于一种常见的双向突破模式，可通过外部参数“Signal Sensitivity”来调节入场信号的强度。 交易确认机制 ACB Breakout Arrows EA 可通过另一个自定义指标 ACB Trade Filter 来过滤不理想的入场信号，提高交易准确性。 强烈买入： 向上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强烈卖出： 向下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 当柱状图为灰色并且趋势为震荡时，EA 将避免交易。 EA 会在后台加载所有相关指标和依赖项，指标不会显示在图表上。 主要功能亮点 长期以来的呼声终于实现，现在您可以通过我们 ACB Breakout Arrows 指标 实现完全自动化交易。 ACB Trade Filter 也已集成在 EA 中，用于模拟完整的交易系统。 无需额外下载，所有指标和依赖都内嵌在 EA 中。 可直接从指标中提取止损和止盈目标。 通过内置过滤器（如交易时段、MMI、Vortex、波动率、市场状态等）进一步提升性能。 提供三阶段的部分平仓
KT Asian Breakout
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专家
KT Asian Breakout carefully analyzes the range-bound market during the Asian session and then fires a long or short trade after doing some preassessment based on its inbuilt technical analysis module. The executed orders are closed within a day before the completion of the next day session. The inbuilt technical analysis module checks for the session range and compares it with the last 20 days price movement. If it finds any erratic price movement within the session, the orders are not executed
KT London Breakout
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专家
First thirty minutes are essential for a trading session. The early reaction of traders and market players sets a path for the rest of the day. KT London Breakout EA takes advantage of this phenomenon, and after analyzing the first thirty minutes of London session, it places two bidirectional pending orders. One of pending order is eventually canceled after realizing the market direction with certainty. It has been strictly tested and developed for EUR/JPY using 30-Min Time Frame. You can expe
MACD Divergence Seeker
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专家
KT MACD Divergence Seeker trades the regular and hidden divergence signals generated by our free indicator named KT MACD Divergence indicator. Trading the standalone divergences can be a risky affair that's why the KT MACD Divergence Seeker combines the standard divergence signals with an advanced analysis module to exploit the price inefficiencies on some FX pairs. What is the Divergence exactly? As a general conception if the price is making higher highs, then macd should also be making hig
KT Asian Breakout Indicator
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指标
KT Asian Breakout 指标分析亚洲交易时段的关键部分，以生成双向买卖信号，并基于价格突破的方向进行交易。当价格突破该交易时段的最高点时，会出现买入信号；当价格突破最低点时，会出现卖出信号。 注意事项 如果交易时段的范围过大，建议避免新交易，因为大部分价格走势已在该时段内完成。 如果突破K线过大，价格通常会在继续沿信号方向运行之前发生短暂回调。 功能特点 买入/卖出信号包含止损和盈利目标。 KT Asian Breakout 指标持续监测其表现，并使用第一、第二或第三盈利目标作为成功标准。 显示三个关键性能指标，包括盈亏信号、成功率和每个信号的平均点数。 如果突破K线过大，图表上会显示警告信息。 推荐设置 时间周期： 15分钟。 交易货币对： 所有 JPY 货币对。 输入参数 绘制交易时段框 :  true/false 绘制止损和盈利目标 :  true/false 性能分析 : true/false 显示文本分析（左上角） :  true/false 成功率标准 :  第一目标 | 第二目标 | 第三目标 颜色和样式设置 :  可自定义 警报设置 :  可自定义
MACD Divergence MT4
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指标
KT MACD 背离指标显示价格与振荡器之间的常规背离和隐藏背离。如果你的交易策略是基于趋势反转，可以使用 MACD 的常规背离来捕捉潜在的转折点。而如果你的策略是基于趋势延续，MACD 的隐藏背离将是一个不错的选择。 KT MACD 背离的局限性 将 MACD 背离作为单独的入场信号可能存在一定风险。并非所有的背离都能解释为反转信号。为了获得更好的效果，建议将其与价格行为分析和其他交易方法结合使用。 功能特点 标记价格与振荡器之间的常规和隐藏背离。 为提高准确率并减少图表杂乱，会自动忽略不对称的背离。 支持趋势反转和趋势延续两种交易策略。 完全支持嵌入到智能交易系统中使用。 可用于入场信号和出场信号。 支持所有 MetaTrader 警报功能。 什么是背离？ 一般来说，如果价格创出更高高点，那么振荡器也应创出更高高点；如果价格创出更低低点，那么振荡器也应同步走低。当这种正常的行为没有出现时，就表示价格和振荡器之间出现了背离。背离主要分为两种类型： 常规背离 常规看涨背离：当价格创出更低低点，但振荡器却创出更高低点。 常规看跌背离：当价格创出更高高点，但振荡器却创出更低高点。
KT Bollinger Bands Trader MT4
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KT Bollinger Bands Trader 是一款 100% 自动化的智能交易顾问（EA），基于布林带在低波动时期的均值回归交易策略构建。价格经常在布林带的上轨或下轨附近产生反应，但并非每次都会发生反转。然而，在低波动期间，价格反转的可能性更高。 入场规则 当价格正确下穿布林带下轨时，开启买入交易。 当价格正确上破布林带上轨时，开启卖出交易。 出场规则 在低波动阶段结束时自动平仓。 也可在达到止损或止盈时平仓。 本 EA 在经典布林带策略基础上进行了诸多改进，允许用户通过内置的趋势过滤器、波动率过滤器、Vortex、MMI 和星期过滤器等工具，对策略进行细致调节。 输入参数 ----- 策略设置 ----- 布林带周期、带移位、带偏差 开始时间（Start Hour） 结束时间（End Hour） GMT 时区偏移（GMT offset） ----- 交易设置 ----- 手数类型：固定手数 | 自动手数 每单风险百分比（Risk Per Trade） ----- 出场设置 ----- 止损方式：无止损 | 基于波动率 | 固定点数 止盈方式：无止盈 | 基于波动率 |
KT CCI Divergence MT4
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指标
KT CCI Divergence shows the regular and hidden divergence created between the price and CCI oscillator. Divergence is one of the vital signals that depicts the upcoming price reversal in the market. Manually spotting the divergence between price and CCI can be a hectic and ambiguous task. Limitations of KT CCI Divergence   Using the CCI divergence as a standalone entry signal can be risky. Every divergence can't be interpreted as a strong reversal signal. For better results, try to combine it w
KT MA Crossover MT4
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指标
KT MA Crossover 指标根据所选的移动平均线交叉绘制买入和卖出箭头。此外，它还会生成相应的提醒通知，并为每个连续信号显示 MFE（最大有利偏移）值，帮助交易者更好地了解潜在利润区域。 移动平均交叉策略是全球交易者广泛采用的一种经典技术分析方法。通常包含一条快速和一条慢速的移动平均线，根据交叉的方向来确定买入或卖出的交易信号。 买入信号 - 快速均线向上穿越慢速均线。 卖出信号 - 快速均线向下穿越慢速均线。 功能特点 每项均线参数都可完全自定义设置。 每个连续信号都会显示对应的 MFE 值。 代码轻量，占用系统资源极少。 包含所有 MetaTrader 系统提示和警报。 缺点  移动平均线是一种滞后性指标，主要依赖历史数据。在盘整行情中，均线交叉信号可能显得较为随机，容易产生假信号。因此，交易者在实际应用中需要根据自身判断灵活处理这些信号。 输入参数 历史K线数量:  用于计算信号的历史K线数量。 ----- 选择用于计算快慢移动平均的周期和方法 ----- 显示均线:  在图表上显示或隐藏移动平均线（不影响交叉信号）。 绘制利润线: 显示或隐藏 MFE 曲线。 
KT Round Numbers MT4
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指标
KT Round Numbers plots the round number levels which are also commonly known as psychological levels in the Forex world. In the context of Forex trading, round number levels are those levels in which there are two or more zeroes at the end. They are named as 00 levels on the chart. Some traders also consider the halfway points as a valid round number level. They are named as 50 levels on the chart. Use of round number levels in trading Round number levels work as strong support and resistance
KT Inside Bar Advanced MT4
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指标
Despite the popularity of inside bar pattern among the traders, using it as a standalone signal doesn't provide any edge in the market. KT Inside Bar Advanced indicator solves this problem by combining the classic inside bar pattern with the "ECE" cycle and Fibonacci extensions. Using this indicator in place of our classic inside bar indicator will provide a tremendous advantage and edge in the market. What is the ECE cycle? In financial markets, the price never moves in a straight line but u
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