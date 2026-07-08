KT Equal Highs Lows MT5

KT Equal Highs & Equal Lows 可自动识别价格在同一水平形成两个或多个摆动高点（Swing High）或摆动低点（Swing Low）的位置，并将这些区域标记为流动性池。Equal Highs 代表买方流动性（Buy-Side Liquidity），Equal Lows 代表卖方流动性（Sell-Side Liquidity），而这些位置正是价格在反转之前经常会触及的目标区域。

该指标仅在K线收盘后确认摆动点，因此不会发生重绘。它会将彼此接近的摆动点合并为一个流动性池，并为每个流动性池计算0到100的质量评分，让您快速判断哪些位置更值得关注。同时还会持续跟踪每个流动性池的状态，包括是否仍然有效、是否已经完成流动性扫单（Sweep），或是否已经被有效突破（Break）。适用于任何交易品种及任何时间周期。





功能特点



根据已确认的摆动点自动识别 Equal Highs（EQH）和 Equal Lows（EQL）。

仅使用收盘K线确认，不重绘。

基于 ATR 的容差算法，可根据不同交易品种和时间周期自动调整相等高低点的判定范围。

将相邻摆动点合并为同一个流动性池，并以平均价格作为流动性中心。

提供0至100的 Liquidity Strength Score（流动性强度评分），并标记为 weak / moderate / strong / MAJOR POOL。

区分流动性扫单（Wick Sweep）与有效收盘突破（Break），并分别采用不同的图形显示。

标记 Buy-Side（BSL）和 Sell-Side（SSL）流动性扫单。

为每个流动性池绘制阴影流动性区域。

图表标签显示触碰次数、评分以及流动性强度。

支持最低评分过滤器，可隐藏较弱的流动性池，使图表更加整洁。

支持新流动性池及流动性扫单提醒，包括弹窗提醒和手机推送通知。



