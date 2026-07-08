KT Equal Highs Lows MT5
- 指标
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
- 版本: 1.11
- 激活: 10
KT Equal Highs & Equal Lows 可自动识别价格在同一水平形成两个或多个摆动高点（Swing High）或摆动低点（Swing Low）的位置，并将这些区域标记为流动性池。Equal Highs 代表买方流动性（Buy-Side Liquidity），Equal Lows 代表卖方流动性（Sell-Side Liquidity），而这些位置正是价格在反转之前经常会触及的目标区域。
该指标仅在K线收盘后确认摆动点，因此不会发生重绘。它会将彼此接近的摆动点合并为一个流动性池，并为每个流动性池计算0到100的质量评分，让您快速判断哪些位置更值得关注。同时还会持续跟踪每个流动性池的状态，包括是否仍然有效、是否已经完成流动性扫单（Sweep），或是否已经被有效突破（Break）。适用于任何交易品种及任何时间周期。
功能特点
- 根据已确认的摆动点自动识别 Equal Highs（EQH）和 Equal Lows（EQL）。
- 仅使用收盘K线确认，不重绘。
- 基于 ATR 的容差算法，可根据不同交易品种和时间周期自动调整相等高低点的判定范围。
- 将相邻摆动点合并为同一个流动性池，并以平均价格作为流动性中心。
- 提供0至100的 Liquidity Strength Score（流动性强度评分），并标记为 weak / moderate / strong / MAJOR POOL。
- 区分流动性扫单（Wick Sweep）与有效收盘突破（Break），并分别采用不同的图形显示。
- 标记 Buy-Side（BSL）和 Sell-Side（SSL）流动性扫单。
- 为每个流动性池绘制阴影流动性区域。
- 图表标签显示触碰次数、评分以及流动性强度。
- 支持最低评分过滤器，可隐藏较弱的流动性池，使图表更加整洁。
- 支持新流动性池及流动性扫单提醒，包括弹窗提醒和手机推送通知。
使用方法
位于当前价格上方的 Equal Highs 属于买方流动性池，而位于价格下方的 Equal Lows 属于卖方流动性池。您可以结合评分来判断优先级：相比仅有两次触碰形成的弱流动性池，MAJOR POOL 往往更有可能成为价格下一步的重要目标。
当价格到达流动性池时，请重点观察其表现：
- Sweep（扫单）：价格影线突破流动性池，但收盘重新回到区域内部，说明市场完成了流动性获取，却没有真正接受该价格区域。许多交易者会把这种情况视为潜在的反转信号，尤其是在更高时间周期形成的重要流动性位置附近。
- Break（突破）：价格以明确的收盘价突破流动性池，表示该流动性已经被消耗，市场已经接受新的价格区域。
较高时间周期通常能够形成更加清晰可靠的 Equal Highs 与 Equal Lows。本指标用于帮助您识别市场流动性结构，而不是独立的买卖信号。结合您自己的市场结构分析、交易时段以及市场方向判断（Bias）一起使用，通常能够获得更好的分析效果。
输入参数
Detection
- Swing Strength：确认摆动点时，两侧所需的K线数量
- Equality Tolerance (ATR)：两个高点或低点需要接近到什么程度才会被视为相等
- Minimum Quality Score：隐藏评分低于设定值的流动性池
Display
- Show Liquidity Zones：显示每个流动性池周围的阴影区域
- Show Sweep Markers：显示扫单箭头及文字标记
- Show Labels：显示触碰次数、评分及强度信息
- Equal High Color / Equal Low Color：设置有效流动性池的颜色
Alerts
- Enable Alerts：启用提醒总开关
- Alert On New Liquidity Pool：新流动性池提醒
- Alert On Liquidity Sweep：流动性扫单提醒
- Send Push Notifications：发送手机推送通知
KT Equal Highs & Equal Lows 为您提供一张清晰、不会重绘的买方与卖方流动性地图。从流动性池形成开始，到被扫单或被突破结束，每个流动性池都会持续进行评分和状态跟踪。将它添加到您的图表中，帮助您更直观地判断价格下一步最有可能前往的流动性目标区域，并更深入理解市场真实的流动性结构。