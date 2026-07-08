KT Equal Highs Lows MT5

KT Equal Highs & Equal Lows определяет участки, где цена сформировала два или более swing high или swing low на одном уровне, и отмечает их как пулы ликвидности. Equal highs содержат buy-side liquidity, equal lows содержат sell-side liquidity, и именно к таким уровням цена часто тянется перед разворотом.

Индикатор подтверждает свинги только на закрытых барах, поэтому уровни не перерисовываются. Он объединяет близко расположенные свинги в один пул, оценивает каждый уровень по шкале от 0 до 100, чтобы вы сразу видели, какие зоны действительно важны, и отслеживает статус каждого пула: активен, снят sweep или пробит. Работает на любом символе и таймфрейме.





Возможности



Определяет Equal Highs (EQH) и Equal Lows (EQL) по подтвержденным swing-точкам.

Подтверждение по закрытым барам, без перерисовки.

ATR-толеранс, который адаптирует поиск равных уровней под каждый символ и таймфрейм.

Объединяет близкие свинги в один пул ликвидности по средней цене.

Liquidity Strength Score от 0 до 100 с метками weak / moderate / strong / MAJOR POOL.

Отличает wick sweep от уверенного пробоя закрытием, с отдельной визуализацией для каждого сценария.

Отмечает buy-side (BSL) и sell-side (SSL) sweeps.

Показывает затененные зоны ликвидности вокруг каждого пула.

Выводит подписи на графике с количеством касаний, оценкой и силой уровня.

Фильтр минимального score скрывает слабые пулы и помогает держать график чистым.

Оповещения о новых пулах и sweep, включая pop-up и push-уведомления.



