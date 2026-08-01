OwlHist — MetaTrader 5 已平仓盈亏统计面板

平完仓，打开「交易历史」标签页，然后一笔一笔手动加总，只为搞清楚这一周到底是赚还是亏——是不是很熟悉？OwlHist 帮你把这件事做完：一个直接跑在图表上的实时面板，显示你的已平仓盈亏、成交手数和成交笔数，七个周期一次看全：今日、1W、1M、3M、6M、1Y、ALL——并按品种和魔术号逐层拆开。

如果你的账户同时跑着多个 EA、多个品种，它的价值最明显。这种账户光看资金曲线根本看不出是谁做出来的——OwlHist 一次把整盘摊开，再点一下就能把各个组合互相排名。

把它想象成一只戴着放大镜的猫头鹰，盯着你的交易历史：进去的是几百笔平仓单，出来的是一张老实的全局图。不用 Excel，不用手动筛选，一笔都不会漏。

核心功能

一眼看全局 — 7 个周期并排显示，每一列都能单独开关。

— 7 个周期并排显示，每一列都能单独开关。 清楚知道哪个 EA、哪个品种在扛账户（或者在拖后腿） — 按「品种 × 魔术号」完整拆分，每一层都有小计。

— 按「品种 × 魔术号」完整拆分，每一层都有小计。 是纯 EA 跑的，还是有人手动平过仓？ — 每一笔平仓都会追溯回真正开仓的那个 EA，即使是触发止损止盈或被强平也一样。所以最后还挂在魔术号 0 下面的，才是真正的手动单——扫一眼就知道这个账户的自动化程度到底有多高。

— 每一笔平仓都会追溯回真正开仓的那个 EA，即使是触发止损止盈或被强平也一样。所以最后还挂在魔术号 0 下面的，才是真正的手动单——扫一眼就知道这个账户的自动化程度到底有多高。 排名窗口 — 点一下标题栏，OwlHist 就从 12 个不同角度 给每个「品种 + 魔术号」组合打分，最后给出一个统一的 OVERALL RANK 。盈利组和亏损组用颜色分开，谁在真正干活一目了然。这是参考视图，不是交易建议。

— 点一下标题栏，OwlHist 就从 给每个「品种 + 魔术号」组合打分，最后给出一个统一的 。盈利组和亏损组用颜色分开，谁在真正干活一目了然。这是参考视图，不是交易建议。 不只看钱，还看手数和笔数 — 你到底交易了多少量，每一手又值多少钱，一清二楚。

— 你到底交易了多少量，每一手又值多少钱，一清二楚。 数字经得起核对 — 只统计已平仓历史，持仓中的单子不会把结果修饰得好看。库存费、手续费和交易所费用全部计入；被经纪商拆到开仓和平仓两头的往返手续费也会补齐；被经纪商归档的历史成交会被找回来，而不是悄悄消失。

— 只统计已平仓历史，持仓中的单子不会把结果修饰得好看。库存费、手续费和交易所费用全部计入；被经纪商拆到开仓和平仓两头的往返手续费也会补齐；被经纪商归档的历史成交会被找回来，而不是悄悄消失。 天生就该待在图表上 — 五套主题（Dark、Light、Modern、色盲友好、以及跟随图表配色的 Auto），可放在任意角落，等宽字体排版会自动缩放适配，一键即可收起。

30 秒上手

从导航器把 OwlHist.ex5 拖到任意图表上。 按自己的需要调整参数，点击「确定」。 几秒钟后表格就出现了。

主要设置

Filters — 只显示指定的魔术号和/或品种（留空 = 全部）。

— 只显示指定的魔术号和/或品种（留空 = 全部）。 Accounting — 把开仓成交的手续费计入对应的平仓单，适用于把往返手续费拆到开仓和平仓两头的经纪商。

— 把开仓成交的手续费计入对应的平仓单，适用于把往返手续费拆到开仓和平仓两头的经纪商。 Time Periods — 逐列开关：今日、1W、1M、3M、6M、1Y、ALL。

— 逐列开关：今日、1W、1M、3M、6M、1Y、ALL。 Table Layout — 行排序方式（按品种/魔术号，或按全时段盈利降序），以及可选的小计行、手数行、笔数行。

— 行排序方式（按品种/魔术号，或按全时段盈利降序），以及可选的小计行、手数行、笔数行。 Refresh — 自动刷新间隔（秒）；有平仓单时会立即更新。

— 自动刷新间隔（秒）；有平仓单时会立即更新。 Panel Position / Font — 图表角落、X/Y 偏移、字号，以及自动缩放时的最小字号。

— 图表角落、X/Y 偏移、字号，以及自动缩放时的最小字号。 Colors: Theme — 选一套主题即可，不用再调十几个颜色参数。

OwlHist 在性能、稳定性和界面整洁上都下了真功夫。目标很简单：让你更冷静、更清楚地看自己的账户。

丢到图表上，几秒钟就能拿到过去要翻半天历史才整理得出的全局视图。

如果觉得这个指标好用，麻烦给个评分支持一下。有问题或建议，随时私信我！