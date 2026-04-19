TradeCap Loss Protector Smart Risk Manager

5
TradeCap Risk Manager 

TradeCap 会强制你保持纪律，并严格遵守你的交易规则。
TradeCap 不仅仅是一个风险管理工具；
它是一个智能交易助手，用于构建每日交易纪律。

它专为以下交易者设计：过度交易、随意开仓以及风险管理困难的用户。

为什么选择 TradeCap？

市场上有很多风险管理工具，
但真正既强大又易用的产品非常少。

TradeCap：

  • 通过现代且美观的界面消除复杂性

  • 自动化整个风险管理流程

  • 保护你免受最大敌人：情绪化交易决策

核心功能

智能手数计算（自动风险管理）

根据止损距离自动计算交易手数。

不再出现手动计算错误。

自动保本（基于风险收益比 RR）

当达到你设定的风险/收益比例时：

持仓将自动移动到保本位置。

动态止盈系统

  • 可手动输入 RR 设置止盈

  • 或在图表上拖动止盈线进行调整

完全控制权在你手中。

智能订单识别

只需一个按钮：

  • 多单（Long）

  • 空单（Short）

  • 限价单（Limit）

TradeCap 会自动识别交易类型。

分批止盈（可视化系统）

止盈水平以以下方式显示：

  • 图表线条

  • 清晰标签

你可以直观管理每一部分的止盈位置和数量。

每日纪律控制系统

TradeCap 为你提供强制性风险控制：

  • 每日交易次数限制

  • 每日亏损限制

  • 每日止损保护

  • 实时盈亏监控（PnL）

所有限制均可完全自定义。

纪律 = 盈利能力

交易失败的主要原因：

  • 过度交易

  • 风险规则违规

  • 情绪化决策

TradeCap 从系统层面阻止这些错误。

当达到限制时，它会停止你的交易行为。
防止你违反自己的规则。

终结过度交易

如果你：

  • 开仓过多

  • 无法控制每日亏损

  • 经常违反交易规则

TradeCap 就是为你设计的。

适用人群

  • 剥头皮交易者（Scalper）

  • 想建立交易纪律的交易者

  • 目标是通过 Prop Firm（如 FTMO）的交易者

  • 希望自动化风险管理的交易者

结论

TradeCap 不只是一个工具，
它是一个构建交易纪律的系统。

遵守规则。
建立纪律。
保护资金。

免责声明

本产品不构成投资建议。
所有交易决策与风险管理由用户自行负责。


评分 1
Murat Çetinkaya
23
Murat Çetinkaya 2026.07.13 13:51 
 

Kesinlikle 5 yıldızlık bir iş. Trader dostu

推荐产品
SmartEntry EA
Saksit Pawapootanont
专家
Overview SmartEntry EA gives traders full control over any trading symbol — Gold (XAUUSD), Indices, Crypto, and Forex — with both manual and automated entry modes. The EA automatically detects the symbol type and adjusts pip/unit calculations accordingly. The built-in panel allows real-time control of every feature without restarting the EA.   Key Features Auto HG Trigger •   Automatically detects bullish M1 candles exceeding a configurable size threshold •   Mode 1 — HG Sure-Fire: Opens BUY an
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
Next Level Trade One Full
Mustafa Ertekin
专家
Next Level Trade One EA (MT5) — Full Version Overview Next Level Trade One EA (MT5) Full is an automated trading system developed for MetaTrader 5 , designed to operate with a multi-pair portfolio logic while keeping user setup intentionally simple. The Full version is built for traders who want to run the strategy with higher account balances , broader configuration flexibility, and the complete feature set. User control remains minimal:            In the full version, the user can start the lo
Trade Copier Pro for MT5
Kuldeep Krishnat Konde
实用工具
MT5 to MT5 Trade Copier – Fast and Reliable Trade Copying Solution The MT5 Trade Copier is a powerful tool designed to copy trades seamlessly between MetaTrader 5 accounts with minimal latency and high accuracy. Built for speed, flexibility, and ease of use, the copier works across different brokers, even when symbols use different prefixes or suffixes. This Expert Advisor is suitable for professional traders, signal providers, fund managers, and traders who manage multiple accounts. Key Featur
Algocep Grid MT5
Jacob James
专家
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Professional MultiMaster Trade Copier
Zbynek Liska
实用工具
Fox Wave Pro Copier - Professional Multi-Master Trade Copier Copy trades from multiple Master accounts simultaneously with advanced risk management Key Features Multi-Master Architecture Copy from unlimited master accounts simultaneously Automatic master account detection or manual configuration Real-time trade synchronization via file system Independent risk management for each master Advanced Risk Management Individual risk settings per master account Automatic lot size calculation based
QuickCopy MT5 Local Trade Copier
Ahmad Idris Yahaya
实用工具
QuickCopy – Simple MT5 Local Trade Copier with Volume Factor QuickCopy is a lightweight and efficient MT5 local trade copier designed for traders who want to copy trades between accounts on the same computer quickly and reliably. With its simple setup and intuitive interface, QuickCopy makes managing multiple accounts easier than ever. Key Features: Local Account Copying: Instantly copies trades from your master account to one or more client accounts running on the same computer. Volume Factor A
Gold Sniper Panel Master Pro
Geunho Kim
实用工具
Gold Sniper Panel Master Pro High-Precision Manual Trading Terminal for Scalpers Gold Sniper Panel Master Pro is a sophisticated trading utility designed for traders who demand speed, precision, and surgical control over their positions. This all-in-one dashboard streamlines manual execution and introduces an advanced recovery engine to navigate volatile market conditions with confidence. Key Features Dual-Orientation Interface : Instantly toggle between Horizontal and Vertical layouts to perfe
Copy Local Pro
Algori Systems FZ-LLC
实用工具
Copy Local Pro — Ultra Fast MT5 Local Trade Copier Copy Local Pro is a high-speed local trade copier for MetaTrader 5 that instantly replicates trades between multiple MT5 accounts on the same PC or VPS. Overview Execute trades on one account and automatically copy them to multiple accounts in real time. The copier runs entirely locally, providing ultra-low latency, stable execution, and full control over risk management without external servers. Key Features Fast local trade copying with near-
You open bot close scalp trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
实用工具
Position Manager EA - Your Smart Trade Exit Assistant Has This Ever Happened to You? You open a trade... price moves toward your target... nice profit on the table... but you're not at your computer! When you return, price has reversed and your profit has turned into a loss. Or even worse: You have multiple trades that are collectively profitable, but individually none have reached their take profit yet! The Solution: Automated Position Management Position Manager EA   is your 24/7 guardia
MSB Pro Dynamic Risk EA
Kemal Mustafa Ozkan
专家
LIMITED TIME OFFER: 45 USD (Was 75 USD!) Get the full version of MSB Pro at a starter price. Only for the next 10 licenses!!! We believe professional trading tools should be accessible. We lowered the price to help more traders protect their capital during volatile gold markets. Gold Stability Master: Exceptional 3.01% Max Drawdown. ️ Zero Martingale, Zero Grid. 100% Real Tick Modeling Quality. MSB Pro Dynamic Gold EA: High Stability, Proven Precision "MSB Pro Dynamic Gold EA" is t
King Trade Copier
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
实用工具
KingCopier – Lightning-Fast Local Trade Copier for MetaTrader (Master + Slave) KingCopier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to see the real cop
TerminalBridge Trade Copier
Weite Yu
实用工具
TerminalBridge Trade Copier TerminalBridge Trade Copier 是一款本地 MetaTrader 5 仓位跟单工具，用于在同一台 Windows 电脑或 VPS 上运行的两个 MT5 终端之间同步交易操作。 一个终端设置为 MASTER，负责监控并发布仓位变化；另一个终端设置为 SLAVE，通过 MetaTrader 公共文件夹接收和处理事件。MASTER 和 SLAVE 两种角色包含在同一个 EX5 文件中。 主要功能 本地 MT5 到 MT5 仓位跟单 单一 EX5 文件内可选择 MASTER 或 SLAVE 角色 支持复制手动开立的仓位 支持复制由 EA、脚本和交易面板开立的仓位 监控 MASTER 账户中的仓位，不以 Magic Number 或注释作为排除条件 同步 OPEN 开仓事件 同步止损和止盈修改 同步部分平仓 同步全部平仓 固定 1:1 手数比例 单笔最大交易量保护 最大点差和价格偏差控制 信号有效期检查 可选 MASTER 与 SLAVE 品种后缀映射 自动检测账户持仓模式 心跳连接状态监控 持久化仓位映射 终端重启
FREE
Superior Remote Trade Copier MT5
Edmore Masina
实用工具
The Superior Remote Trade Copier is a comprehensive MT5 utility that copies trades remotely and privately via Telegram, eliminating the need for external VPS bridges or third-party web servers. The ecosystem consists of a Master EA, a free Desktop App, and a Client EA. Master (Transmitter) Trade Broadcasting: Transmits market orders, pending orders, position modifications, and partial/full closures directly via Telegram. UI Dashboard: Interactive on-chart panel for quick bulk actions (Close All,
Remote Trade Receiver MT5
Rashed Samir
实用工具
Free Slave Version – Remote Trade Receiver MT5. This is the FREE Slave version of our professional Remote Trade Copier system. It allows you to receive trades from a Master account running our full Copy Trade solution. Designed for simplicity and reliability, this version is read-only and cannot send trades or operate independently. Key Features: One-click setup – simply connect to the Master. Fast and accurate order copying. Supports all symbols, order types, and brokers. Minimal resource us
FREE
Gold Zenix
Md Billal Hossain
专家
隆重推出 ZENIX EA — 您的黄金市场精英伴侣 欢迎使用 ZENIX — 专为 XAU/USD（黄金）打造的新一代 EA。ZENIX 不仅仅是一个自动交易系统，更是一个精准的引擎，其使命只有一个： 凭借智能、灵活和强大的功能，主宰黄金市场。 ***限时特惠 - 即将结束*** 下次价格上涨至 200.46 美元 切勿错过以优惠价购买“Zenix”的机会。 每购买 5 次，价格将上涨 100 美元。 无论您是专业的散户交易者、信号提供商还是投资组合经理，ZENIX 都将彻底改变您的黄金交易方式——将波动转化为机遇，将风险转化为可衡量的控制。 第一阶段：核心理念——智能与黄金的碰撞 ZENIX 的核心是一个多层决策引擎，它： 像经验丰富的交易员一样，利用价格行为、波动性和动量动态解读市场。 从市场背景中学习，过滤噪音，避免假突破。 在统计上有利的区域以外科手术般的精准度执行。 这不是一个静态网格或随机入场机器人。这就是 ZENIX： ️ 为黄金而设计。由数据训练。为胜利而部署。 第二阶段：值得信赖的技术 自适应算法逻辑 ZENIX
Scalping Gold Digger
Thio Tjuan Kwang
专家
SCALPING GOLD DIGGER EA Intelligent Gold Trading Robot for XAUUSD Free Demo Version =  https://c.mql5.com/6/1022/GoldDigger_DEMO.zip Trade Gold with Confidence SCALPING GOLD DIGGER EA is an advanced Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) traders. Combining intelligent market analysis with adaptive trade management, it automatically identifies high-quality trading opportunities while maintaining strict risk control. Built for both beginners and experienced traders, SCALPING GOLD
MWRecovery MT5
Mehdi Safar
实用工具
MWRecovery is a system designed to recover unprofitable positions.When the market moves by a certain amount against the direction of a trade and brings it to a loss, the system opens other trades in the same direction at specified intervals. Once these trades reach a certain profit, a magic trailing   stop is activated to maximize your profit. How it works : The utility resets StopLoss levels for all processed orders.  New trades will be placed if the conditions are met according to what you hav
Customized Copy MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
实用工具
Customized Copy is a Multi-Terminal visual trade copying utility that supports Metatrader4 and Metatrader5 for Trade Copying.  You can activate EA on 10 different PCs/VPS. On each PC/VPS can install on Unlimited Terminals. Specifications :     Real Time, Multi Terminal - Multi Account - MT4/MT5 trade copying (support over 50 accounts at same time)     All settings are input visually.     Visual display and modify of copy map and network     Each copy path can be used with different settings
Audcad Dynamic MR
Adrian-paul Bostina
专家
AUDCAD Dynamic MR v.1.0 Overview   AUDCAD Dynamic MR v.1.0 is a simple and intuitive Expert Advisor for MetaTrader 5, crafted for the AUDCAD currency pair on hedging accounts. This EA follows a straightforward mean-reversion strategy, using the Simple Moving Average (SMA) of 192 periods on the last closed H1 bar as the "fair price" point. It calculates entry thresholds dynamically, taking into account recent market conditions relative to historical conditions, ensuring trades follow the market’
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 如果您无法
Copyist MS MT5
Aleksei Moshkin
3.5 (4)
实用工具
Copyist MS — это простой и удобный в использовании торговый копир. Работает как однофайловый советник с переключаемыми режимами работы Master и Slave. Ордера можно копировать из МТ5 в МТ5, из МТ5 в МТ4, из МТ4 в МТ5. Для копирования ордеров в MetaTrader 4 требуется версия советника для MetaTrader 4. Текущая версия советника работает только на ХЕДЖИНГОВЫХ счетах. Параметры Тип работы - выбор режима работы: Master или Slave; Копировать по магическому номеру - копирование торговых ордеров по магич
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
MetaToolsLab Cloud Copier For MT5 Master EA
Mr Valentin Michel Draperi
实用工具
Copy your MT5 trades to accounts anywhere in the world with the   MetaToolsLab Master EA . Unlike local copiers that only work between terminals on the   same   PC or VPS, MetaToolsLab uses a secure cloud relay — so you can broadcast your trades to followers across   different computers, VPS providers, brokers, and continents , with   sub-second delivery   and   no broker passwords . Whether you're a signal provider, a multi-account trader, or an account manager, the Master EA installs in about
FREE
EA Local Trade Copier Pro MT5
Robby Suhendrawan
实用工具
EA Local Trade Copier Pro MT5: The Ultimate DLL-Free Trade Duplicator Are you tired of complicated trade copiers that require unsafe external DLLs, crash your terminal, or confuse you with separate "Master" and "Client" files? Experience the next generation of trade copying with EA Local Trade Copier Pro MT4. Engineered for maximum stability, lightning-fast execution, and ultimate simplicity, this utility allows you to seamlessly copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Wind
Equity Guard Pro Prop and Trade Manager
Silvestr Gola
实用工具
Equity Guard Pro: Prop & Trade Manager Professional Risk Management Suite: Auto SL/TP, Daily Drawdown Protection, RRR-Based Trailing, Multi-Stage Partial Closing, and more. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/163893 Product Overview: Equity Guard Pro is an all-in-one utility designed for professional traders and Prop Firm challengers. It transforms MetaTrader into a high-precision trading workstation by automating risk management and trade execution. Whether you need to pass a
CopyMaster mt5
Evgenii Aksenov
5 (3)
实用工具
此实用程序将允许您将任何交易从一个具有主设置的终端复制到具有从设置的其他终端 与此同时，您可以选择要复制的对，通过几个参数设置复制顺序的大小。 通过回撤或只复制有利可图的交易来设定限额损失 您可以将mt4或MT5的交易复制到MT4或MT5其他经纪商 现在，将在MT4中工作的任何Ea交易的信号复制到MT5终端或返回将不难 使用复制主复制任何交易从其他信号,EAs,手动交易.  使用设置，您可以更改批量大小，交易方向，只复制利润交易和setdbvalue来保存您的存款  复制大师可以在一个帐户上统一不同订阅信号的几种策略 要复制MT4的交易，你需要复制主MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/62132 有关复制主设置的更多信息： https://www.mql5.com/en/blogs/post/749356
Trade Copier Professional MT5
Tola Moses Hector
实用工具
Trade Copier Professional — 本地复制解决方案   Trade Copier Professional 是一款可靠的本地交易复制系统，适用于 MetaTrader 4/5。它允许交易者在同一台电脑上的多个账户之间即时复制仓位，内置安全控制，并配备专业级仪表盘。   概览   该 EA 可在单一文件中同时运行 Master 和 Slave 模式，并可无缝切换。交易可在 MT4 与 MT5 终端之间复制，无需依赖互联网，采用本地文件通信以实现最高速度与稳定性。实时仪表盘显示连接状态、复制统计以及每日表现。   手数与风险管理   提供四种手数模式：固定手数、倍数、风险百分比和余额百分比。止损与止盈可按比例调整或缩放，必要时可反向复制信号。安全功能包括每日亏损与交易限制、最小/最大手数控制、断线保护以及错误跟踪与自动关闭。   过滤与可靠性   交易可按品种或 magic number 进行过滤，配置灵活。系统通过错误检测、重试逻辑、安全关闭和全面日志确保可靠性。优化后的执行速度几乎即时，且资源占用极低。   使用方法   将 EA 附加到图表，设置
Scalping Gold Pro
Antonio Simon Del Vecchio
专家
Scalping Gold Pro — MetaTrader 5 黄金多策略自动交易系统 多种自动化策略。独立持仓组合（Basket）管理。可配置的净值保护。 Scalping Gold Pro 是一款专门针对 黄金 (XAUUSD) 开发的全自动 EA 交易系统。它结合了在不同交易时段运行的多项策略，能够在各种价格条件下识别并管理短期交易机会。 价格即将上涨。 当前价格是您能看到的最低价格。下一次价格调整越来越近了。 核心特点 专为 黄金 (XAUUSD) 研发 八种独立的交易策略 自动买入与卖出操作 基于时间与价格距离的入场系统 基于市场波动的可配置激活过滤器 每个策略持仓组合（Basket）享有独立的止盈目标 可选的全局净值目标，用于完成完整交易循环 固定手数、基于余额手数或自动手数计算 五种可选的自动风险等级 最大点差与滑点控制 最大总持仓数量限制 交易日与日历过滤器 紧急回撤保护 最低保证金水平保护 兼容对冲（Hedging）与单向（Netting）账户 专业、可滚动且可折叠的图表面板 适用于 MetaTrader 5 的全自动运行 单一 EA 中的多策略组合 Scalp
CopyIQ
Stephen Sanjeeve Sahayam
实用工具
CopyIQ mirrors your trades between MetaTrader 5 terminals running on the same Windows PC - one source account feeding as many receiver accounts as you need. Everything happens locally on the one machine: no VPS, no DLLs, and no internet link between terminals to lag or break. A trade on your source account reaches every receiver in milliseconds. CopyIQ was built by studying where other local copiers let traders down - copies that arrive late, lot sizes that ignore the receiving account, symbols
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
实用工具
每一位 MetaTrader 交易者都应该运行，却很多人还没有使用的一款 EA。 大多数账户爆仓，并不是因为策略本身错了。真正的原因往往是在某个糟糕的时刻，交易者让亏损继续扩大、加仓硬扛、把订单留到周末、把一整周的盈利还给市场，或者因为一次错误点击而忘记了 prop firm 的每日亏损限制。 KT Equity Protector 就是那个不会让这种事情发生的自动账户守护者。 把它安装在任意一个图表上。通过清晰易懂的引导式设置向导，一次性设定你的规则：每日亏损、最大回撤、盈利目标、净值追踪止盈、周末前平仓。从那一刻开始，这款 EA 会实时监控你的整个 MetaTrader 账户。每一笔持仓。每一个交易品种。每一个 tick。当某条红线被触发时，它会立即执行你选择的动作：提醒、关闭亏损订单、关闭盈利订单、关闭全部订单，或者关闭全部订单并从终端中移除所有其他 EA，防止任何程序重新开仓。 没有情绪。没有延迟。没有犹豫。只有你每天都希望自己能够严格遵守的自动化纪律规则。 KT Equity Protector 实际上做什么 KT Equity Protector 不是交易机器人。它不会开
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
作者的更多信息
Smart Trade Journal
Nevzat Gudul
实用工具
Trading Journal Pro v12.0 — Hesabınızın Röntgenini Çeken Profesyonel Analiz Paneli Trading verisi tutmuyorsanız, aynı hataları tekrar tekrar yapıyorsunuz demektir. Trading Journal Pro, MT5 grafiğinize entegre olan, gerçek zamanlı çalışan tam kapsamlı bir performans analiz panelidir. Excel tabloları veya harici günlük uygulamalarıyla uğraşmayı bırakın — tüm istatistikleriniz, grafiğinizin üzerinde, anlık ve otomatik olarak güncellenir. Neden Bu Panel? Tek bakışta tam resim Günlük, haftalık, aylı
筛选:
Murat Çetinkaya
23
Murat Çetinkaya 2026.07.13 13:51 
 

Kesinlikle 5 yıldızlık bir iş. Trader dostu

回复评论