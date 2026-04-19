TradeCap Loss Protector Smart Risk Manager

TradeCap Risk Manager

TradeCap 会强制你保持纪律，并严格遵守你的交易规则。

TradeCap 不仅仅是一个风险管理工具；

它是一个智能交易助手，用于构建每日交易纪律。

它专为以下交易者设计：过度交易、随意开仓以及风险管理困难的用户。

为什么选择 TradeCap？

市场上有很多风险管理工具，

但真正既强大又易用的产品非常少。

TradeCap：

通过现代且美观的界面消除复杂性

自动化整个风险管理流程

保护你免受最大敌人：情绪化交易决策

核心功能

智能手数计算（自动风险管理）

根据止损距离自动计算交易手数。

不再出现手动计算错误。

自动保本（基于风险收益比 RR）

当达到你设定的风险/收益比例时：

持仓将自动移动到保本位置。

动态止盈系统

可手动输入 RR 设置止盈

或在图表上拖动止盈线进行调整

完全控制权在你手中。

智能订单识别

只需一个按钮：

多单（Long）

空单（Short）

限价单（Limit）

TradeCap 会自动识别交易类型。

分批止盈（可视化系统）

止盈水平以以下方式显示：

图表线条

清晰标签

你可以直观管理每一部分的止盈位置和数量。

每日纪律控制系统

TradeCap 为你提供强制性风险控制：

每日交易次数限制

每日亏损限制

每日止损保护

实时盈亏监控（PnL）

所有限制均可完全自定义。

纪律 = 盈利能力

交易失败的主要原因：

过度交易

风险规则违规

情绪化决策

TradeCap 从系统层面阻止这些错误。

当达到限制时，它会停止你的交易行为。

防止你违反自己的规则。

终结过度交易

如果你：

开仓过多

无法控制每日亏损

经常违反交易规则

TradeCap 就是为你设计的。

适用人群

剥头皮交易者（Scalper）

想建立交易纪律的交易者

目标是通过 Prop Firm（如 FTMO）的交易者

希望自动化风险管理的交易者

结论

TradeCap 不只是一个工具，

它是一个构建交易纪律的系统。

遵守规则。

建立纪律。

保护资金。

免责声明

本产品不构成投资建议。

所有交易决策与风险管理由用户自行负责。