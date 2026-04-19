TradeCap Loss Protector Smart Risk Manager
- 实用工具
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- 版本: 13.2
- 更新: 16 七月 2026
- 激活: 5
TradeCap 会强制你保持纪律，并严格遵守你的交易规则。
TradeCap 不仅仅是一个风险管理工具；
它是一个智能交易助手，用于构建每日交易纪律。
它专为以下交易者设计：过度交易、随意开仓以及风险管理困难的用户。
为什么选择 TradeCap？
市场上有很多风险管理工具，
但真正既强大又易用的产品非常少。
TradeCap：
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通过现代且美观的界面消除复杂性
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自动化整个风险管理流程
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保护你免受最大敌人：情绪化交易决策
核心功能
智能手数计算（自动风险管理）
根据止损距离自动计算交易手数。
不再出现手动计算错误。
自动保本（基于风险收益比 RR）
当达到你设定的风险/收益比例时：
持仓将自动移动到保本位置。
动态止盈系统
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可手动输入 RR 设置止盈
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或在图表上拖动止盈线进行调整
完全控制权在你手中。
智能订单识别
只需一个按钮：
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多单（Long）
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空单（Short）
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限价单（Limit）
TradeCap 会自动识别交易类型。
分批止盈（可视化系统）
止盈水平以以下方式显示：
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图表线条
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清晰标签
你可以直观管理每一部分的止盈位置和数量。
每日纪律控制系统
TradeCap 为你提供强制性风险控制：
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每日交易次数限制
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每日亏损限制
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每日止损保护
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实时盈亏监控（PnL）
所有限制均可完全自定义。
纪律 = 盈利能力
交易失败的主要原因：
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过度交易
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风险规则违规
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情绪化决策
TradeCap 从系统层面阻止这些错误。
当达到限制时，它会停止你的交易行为。
防止你违反自己的规则。
终结过度交易
如果你：
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开仓过多
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无法控制每日亏损
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经常违反交易规则
TradeCap 就是为你设计的。
适用人群
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剥头皮交易者（Scalper）
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想建立交易纪律的交易者
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目标是通过 Prop Firm（如 FTMO）的交易者
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希望自动化风险管理的交易者
结论
TradeCap 不只是一个工具，
它是一个构建交易纪律的系统。
遵守规则。
建立纪律。
保护资金。
免责声明
本产品不构成投资建议。
所有交易决策与风险管理由用户自行负责。
Kesinlikle 5 yıldızlık bir iş. Trader dostu