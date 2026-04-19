TradeCap Loss Protector Smart Risk Manager

TradeCap Risk Manager

TradeCap заставляет вас соблюдать дисциплину и следовать своим правилам.

TradeCap — это не просто инструмент управления рисками;

это интеллектуальный торговый ассистент, который формирует ежедневную торговую дисциплину.

Он специально разработан для трейдеров, которые совершают чрезмерные сделки, открывают импульсивные позиции и испытывают трудности с управлением рисками.

Почему TradeCap?

На рынке существует множество инструментов управления рисками,

но очень немногие из них одновременно мощные и удобные в использовании.

TradeCap:

Устраняет сложность благодаря современному и эстетичному интерфейсу

Автоматизирует весь процесс управления рисками

Защищает вас от вашего главного врага — эмоциональных торговых решений

Ключевые особенности

Умный расчёт лота (автоматическое управление рисками)

Автоматически рассчитывает размер лота на основе расстояния Stop Loss.

Больше никаких ошибок ручного расчёта.

Автоматический Break Even (на основе RR)

Когда достигается заданное соотношение риск/прибыль:

Позиция автоматически переносится на уровень безубытка.

Динамическая система Take Profit

Создание TP с помощью ручного ввода RR

Или настройка TP путём перетаскивания линии на графике

Полный контроль полностью в ваших руках.

Умное определение позиции

Одной кнопкой:

Long

Short

Limit

TradeCap автоматически определяет тип позиции.

Частичная фиксация прибыли (визуальная система)

Уровни тейк-профита отображаются:

Линиями на графике

Чёткими метками

Вы можете визуально управлять тем, где и сколько фиксировать прибыль.

Система ежедневной дисциплины

TradeCap контролирует вас:

Дневной лимит сделок

Дневной лимит убытков

Защита от дневного стоп-аута

Отслеживание PnL в реальном времени

Все лимиты полностью настраиваемые.

Дисциплина = прибыльность

Основные причины неудач трейдеров:

Переторговка (overtrading)

Нарушение риск-правил

Эмоциональные решения

TradeCap физически предотвращает эти ошибки.

Когда лимит достигнут, он останавливает вас.

Он не позволяет нарушать ваши правила.

Скажи НЕТ переторговке

Если вы:

Открываете слишком много сделок

Не контролируете дневные убытки

Постоянно нарушаете свои правила

TradeCap создан для вас.

Для кого это?

Скальперы

Трейдеры, развивающие дисциплину риска

Те, кто стремится в проп-фирмы (FTMO и др.)

Трейдеры, которым нужна автоматизация риск-менеджмента

Заключение

TradeCap — это не просто инструмент,

это система, формирующая торговую дисциплину.

Следуйте своим правилам.

Развивайте дисциплину.

Сохраняйте свой капитал.

Отказ от ответственности

Данный продукт не является инвестиционной рекомендацией.

Все торговые решения и управление рисками являются ответственностью пользователя.