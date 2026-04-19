TradeCap Loss Protector Smart Risk Manager

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TradeCap Risk Manager 

TradeCap заставляет вас соблюдать дисциплину и следовать своим правилам.
TradeCap — это не просто инструмент управления рисками;
это интеллектуальный торговый ассистент, который формирует ежедневную торговую дисциплину.

Он специально разработан для трейдеров, которые совершают чрезмерные сделки, открывают импульсивные позиции и испытывают трудности с управлением рисками.

Почему TradeCap?

На рынке существует множество инструментов управления рисками,
но очень немногие из них одновременно мощные и удобные в использовании.

TradeCap:

  • Устраняет сложность благодаря современному и эстетичному интерфейсу

  • Автоматизирует весь процесс управления рисками

  • Защищает вас от вашего главного врага — эмоциональных торговых решений

Ключевые особенности

Умный расчёт лота (автоматическое управление рисками)

Автоматически рассчитывает размер лота на основе расстояния Stop Loss.

Больше никаких ошибок ручного расчёта.

Автоматический Break Even (на основе RR)

Когда достигается заданное соотношение риск/прибыль:

Позиция автоматически переносится на уровень безубытка.

Динамическая система Take Profit

  • Создание TP с помощью ручного ввода RR

  • Или настройка TP путём перетаскивания линии на графике

Полный контроль полностью в ваших руках.

Умное определение позиции

Одной кнопкой:

  • Long

  • Short

  • Limit

TradeCap автоматически определяет тип позиции.

Частичная фиксация прибыли (визуальная система)

Уровни тейк-профита отображаются:

  • Линиями на графике

  • Чёткими метками

Вы можете визуально управлять тем, где и сколько фиксировать прибыль.

Система ежедневной дисциплины

TradeCap контролирует вас:

  • Дневной лимит сделок

  • Дневной лимит убытков

  • Защита от дневного стоп-аута

  • Отслеживание PnL в реальном времени

Все лимиты полностью настраиваемые.

Дисциплина = прибыльность

Основные причины неудач трейдеров:

  • Переторговка (overtrading)

  • Нарушение риск-правил

  • Эмоциональные решения

TradeCap физически предотвращает эти ошибки.

Когда лимит достигнут, он останавливает вас.
Он не позволяет нарушать ваши правила.

Скажи НЕТ переторговке

Если вы:

  • Открываете слишком много сделок

  • Не контролируете дневные убытки

  • Постоянно нарушаете свои правила

TradeCap создан для вас.

Для кого это?

  • Скальперы

  • Трейдеры, развивающие дисциплину риска

  • Те, кто стремится в проп-фирмы (FTMO и др.)

  • Трейдеры, которым нужна автоматизация риск-менеджмента

Заключение

TradeCap — это не просто инструмент,
это система, формирующая торговую дисциплину.

Следуйте своим правилам.
Развивайте дисциплину.
Сохраняйте свой капитал.

Отказ от ответственности

Данный продукт не является инвестиционной рекомендацией.
Все торговые решения и управление рисками являются ответственностью пользователя.


Отзывы 1
Murat Çetinkaya
23
Murat Çetinkaya 2026.07.13 13:51 
 

Kesinlikle 5 yıldızlık bir iş. Trader dostu

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Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
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Trading Journal Pro v12.0 — Hesabınızın Röntgenini Çeken Profesyonel Analiz Paneli Trading verisi tutmuyorsanız, aynı hataları tekrar tekrar yapıyorsunuz demektir. Trading Journal Pro, MT5 grafiğinize entegre olan, gerçek zamanlı çalışan tam kapsamlı bir performans analiz panelidir. Excel tabloları veya harici günlük uygulamalarıyla uğraşmayı bırakın — tüm istatistikleriniz, grafiğinizin üzerinde, anlık ve otomatik olarak güncellenir. Neden Bu Panel? Tek bakışta tam resim Günlük, haftalık, aylı
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Murat Çetinkaya
23
Murat Çetinkaya 2026.07.13 13:51 
 

Kesinlikle 5 yıldızlık bir iş. Trader dostu

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