Smart Trade Journal

Trading Journal Pro v12.0 — Hesabınızın Röntgenini Çeken Profesyonel Analiz Paneli

Trading verisi tutmuyorsanız, aynı hataları tekrar tekrar yapıyorsunuz demektir.

Trading Journal Pro, MT5 grafiğinize entegre olan, gerçek zamanlı çalışan tam kapsamlı bir performans analiz panelidir. Excel tabloları veya harici günlük uygulamalarıyla uğraşmayı bırakın — tüm istatistikleriniz, grafiğinizin üzerinde, anlık ve otomatik olarak güncellenir.

Neden Bu Panel?

Tek bakışta tam resim

Günlük, haftalık, aylık ve tüm zamanlar bazında kâr/zarar, kazanma oranı, R:R oranı, expectancy (beklenti) ve daha fazlasını tek panelde görün. Takvim görünümünde her günün üzerine gelin, o günkü işlemlerin detayına tek tıkla inin.

Prop Firm Sınavına mı Hazırlanıyorsunuz?

Günlük ve maksimum drawdown limitlerini gerçek zamanlı barlarla takip edin. Limitinize yaklaştığınızda görsel ve sesli uyarı alın, ihlal riskini kod satırlarına değil panele bırakın. FTMO ve benzeri prop firma standartlarına göre yapılandırılabilir.

Kendi Kurallarınıza Sadık Kalın

Maksimum günlük işlem sayısı, günlük zarar limiti ve işlem saatleri gibi kendi disiplin kurallarınızı tanımlayın — panel sizi ihlal anında uyarsın.

Derinlemesine Analiz Modülleri

📈 Equity Curve — Aylık veya tüm zamanlar bazında, crosshair ile interaktif inceleme

— Aylık veya tüm zamanlar bazında, crosshair ile interaktif inceleme ⏱️ Pozisyon Süresi Analizi — Kazandığınız ve kaybettiğiniz işlemlerde ortalama tutma sürenizi karşılaştırın

— Kazandığınız ve kaybettiğiniz işlemlerde ortalama tutma sürenizi karşılaştırın 🔄 Yön Kırılımı — BUY ve SELL performansınızı ayrı ayrı görün, hangi yönde zayıf olduğunuzu keşfedin

— BUY ve SELL performansınızı ayrı ayrı görün, hangi yönde zayıf olduğunuzu keşfedin 🔥 Aylık Isı Haritası — Haftanın hangi günü, ayın hangi haftası daha kârlı, görsel olarak anında fark edin

— Haftanın hangi günü, ayın hangi haftası daha kârlı, görsel olarak anında fark edin 💱 Sembol Bazlı Performans — Hangi paritede/enstrümanda gerçekten kâr ediyorsunuz?

— Hangi paritede/enstrümanda gerçekten kâr ediyorsunuz? 🕐 Ortalama Giriş Saati — Kazandığınız ve kaybettiğiniz işlemlere hangi saatte girdiğinizi karşılaştırın

Motivasyon ve Disiplin Araçları

Aylık hedef çubuğu, kazanma serisi takibi, ekonomik takvim entegrasyonu (yüksek etkili haber günlerini işaretler) ve mobil push bildirimleri ile hem performansınızı hem psikolojinizi kontrol altında tutun.

Göz Yormayan, Esnek Arayüz

4 hazır tema + tamamen özelleştirilebilir renk paleti. Zoom ve DPI'a duyarlı otomatik ölçeklendirme sayesinde 1366×768'den 4K ekrana kadar her çözünürlükte net ve hizalı görünüm. Panel istediğiniz yere sürüklenebilir, "Mini" moda küçültülebilir.

💡 Kimler İçin?

Prop firm sınavlarına giren ve risk limitlerini kod yazmadan takip etmek isteyenler

Kendi trading davranışını verilerle analiz etmek isteyen disiplinli traderlar

Günlük tutmayı "zahmetli" bulduğu için ihmal eden, ama artık gelişimini ölçmek isteyen herkes

Trading Journal Pro, sadece geçmişinizi göstermez — gelecekteki kararlarınızı şekillendirir.