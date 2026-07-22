BreakEvenTrailingMarket

BreakEven Trailing 是一款用于 MetaTrader 5 的工具型 EA，用来管理您已持有仓位的止损。它可以把止损移动到保本位置，并让止损跟随价格移动，因此您不必一直盯盘也能保护已有的浮动盈利。

本 EA 不开仓，也不使用市价单平仓。它只修改已有仓位的止损。平仓发生在价格触及 EA 所设置的止损时。

功能说明

- 当仓位达到设定的盈利点数（pips）时，把止损移动到开仓价，或开仓价加上设定的偏移量。
- 当仓位达到设定的盈利点数时，让止损与当前价格保持固定距离并跟随移动。
- 保本移动和移动止损可以分别开启或关闭，也可以同时使用。
- 支持买入（BUY）和卖出（SELL）仓位。
- 绝不会把已有止损移动到更不利的位置。止损只向能保护更多盈利的方向移动。
- 修改止损时保持已有的止盈不变。
- 在图表上显示当前设置、账户类型和运行状态。

管理哪些仓位

EA 管理其所在图表品种上的所有仓位。

- 不检查 Magic 编号。手动开出的仓位、其他 EA 开出的仓位以及跟单产生的仓位都会被管理。
- 从不修改其他品种的仓位。
- 从不修改挂单。
- 只修改止损。手数、止盈和买卖方向保持不变。

由于 EA 不按 Magic 编号过滤，请不要同时运行两个修改同一品种止损的程序，它们会互相覆盖。每个品种只在一个图表上加载本 EA。

对冲账户与净持仓账户

在对冲账户上，每个仓位按其订单号（ticket）单独管理。同一品种的两个仓位可以有不同的保本位置，因为它们各自有自己的开仓价。

在净持仓账户上，平台对每个品种只保留一个合并仓位。多次成交会合并为一个具有平均开仓价的仓位，该平均价就是保本的基准。净持仓账户无法为每笔成交设置各自的保本位置，而且新的成交会改变整个仓位的平均开仓价。EA 在每个报价（tick）上重新读取当前的合并仓位，因此始终依据最新的平均价工作。

识别出的账户类型会在图表面板上显示为 Hedging 或 Netting。

止损如何选择

当保本移动和移动止损同时启用时，两个条件可能在同一时刻满足。此时 EA 不会发送两次修改请求。在每个报价上，它执行以下步骤：

1. 计算保本候选价：开仓价加上或减去朝向盈利方向的偏移量。
2. 计算移动止损候选价：当前价格减去或加上跟踪距离。
3. 把每个候选价按品种的最小价格变动单位取整，取整方向始终不会让止损比要求的位置更靠近当前价格。
4. 分别用品种的 stops level 和 freeze level 校验每个候选价。
5. 比较通过校验的候选价，只发送能保护更多盈利的那一个：买单取较高的止损，卖单取较低的止损。

如果其中一个候选价因经纪商限制无法设置，而另一个有效，则使用另一个。EA 不会为了让修改通过而把候选价替换成更不利的位置。

经纪商限制

许多经纪商不接受距离当前价格过近的止损，部分经纪商在价格处于冻结区间时禁止修改仓位。EA 在发送请求前检查 stops level 和 freeze level，发送后还会读取交易服务器返回的代码。

当止损无法设置时，EA 会等待并在下一个报价重新判断。它不会把止损移动到更不利的位置，也不会关闭该功能。原因会显示在图表面板上，因此您可以分辨 EA 是在等待市场条件，还是服务器拒绝了请求。

请注意，有些经纪商报告的 stops level 为零，但仍在服务器端施加动态限制。这种情况下最终结果由交易服务器的返回代码决定，EA 会把它显示在面板和日志中。

输入参数

保本移动
- Enable break-even（默认 true）：开启或关闭保本功能。
- Profit to trigger break-even, in pips（默认 10.0）：移动止损前仓位需要达到的浮动盈利。
- Offset beyond open price, in pips（默认 0.0）：从开仓价朝盈利方向偏移的距离，可用于覆盖点差、手续费和隔夜利息。

移动止损
- Enable trailing stop（默认 true）：开启或关闭移动止损功能。
- Profit to start trailing, in pips（默认 15.0）：开始跟踪前仓位需要达到的浮动盈利。
- Distance from price to stop, in pips（默认 10.0）：跟踪过程中当前价格与止损之间保持的距离。

图表面板
- Show settings and status on chart（默认 true）。
- Panel font size（默认 12）：取值限制在 8 到 24 之间。

EA 启动时会校验参数。若参数无法工作，EA 会给出提示并且不启动。若组合允许但不常见，EA 会启动并在日志中写入警告。共有两种警告：偏移量大于保本触发值，意味着价格需要继续前进才能设置止损；跟踪起始值小于跟踪距离，意味着第一次移动止损可能比开仓价更不利。

图表面板

面板显示版本、品种、账户类型、两项功能的状态与设置、管理中的买卖仓位数量、当前报价上的修改次数以及当前状态。

状态取值包括：
- ACTIVE：EA 正在监控仓位。
- WAITING: NO POSITION：当前品种没有仓位。
- WAITING: NO QUOTE：尚未取得有效的买价和卖价。
- WAITING: STOP LEVEL：候选止损比经纪商允许的距离更靠近价格。
- BLOCKED: FREEZE LEVEL：价格处于经纪商禁止修改的区间内。
- WAITING: MARKET CLOSED、WAITING: PRICE OFF、WAITING: PRICE CHANGED、WAITING: TOO MANY REQUESTS：临时的市场或服务器状态。
- ALL FUNCTIONS OFF：两项功能均已关闭。
- AUTO TRADING OFF、EA TRADING DISABLED、ACCOUNT TRADE DISABLED、EXPERT TRADE DISABLED、SERVER AUTO TRADING OFF、DISCONNECTED：终端、该 EA 或该账户不允许交易，或终端未连接。
- ERROR: INVALID STOPS、ERROR: TRADE DISABLED、ERROR: SYMBOL SETTINGS、ERROR: MODIFY FAILED：请求被拒绝，返回代码会写入日志。

同一订单号上重复出现的错误，只在首次出现、返回代码变化时以及之后每分钟一次写入日志，以保持日志可读。仓位从错误中恢复时会写入一条恢复记录。

点数（pip）定义与支持的品种

所有距离以 pips 为单位设置，而不是 point。

- 报价为 3 位或 5 位小数的品种：1 pip 等于 10 point。
- 报价为 2 位或 4 位小数的品种：1 pip 等于 1 point。

该定义遵循标准外汇报价方式。金属、指数和加密货币不在 1.00 版本的支持范围内，因为不同经纪商对这些品种的 pip 定义并不一致。在这类品种上计算仍会运行，但 1 pip 的含义可能与您的预期不符，请先在模拟账户上确认实际距离。

本 EA 中「保本」的含义

本 EA 所说的保本，是指平台记录的仓位开仓价。它不包含手续费、隔夜利息、滑点以及平仓时买卖价之间的差额。因此，即使恰好在开仓价平仓，也不保证结果正好为零。

如果希望止损覆盖您自己的交易成本，请把开仓价偏移量设置为与该账户成本相当的数值。

使用方法

1. 把 EA 加载到需要管理的品种图表上。周期任选，EA 在每个报价上运行，与周期无关。
2. 在终端中启用算法交易。
3. 根据交易风格和该品种的常见波动幅度，以 pips 设置触发值和距离值。
4. 确认持仓时面板显示 ACTIVE，无持仓时显示 WAITING: NO POSITION。
5. 每个品种只开一个图表，不要在同一品种上重复加载。

EA 可以长期留在图表上。该品种没有仓位时，它不会做任何操作。

运行要求

- MetaTrader 5，已在终端版本 5836 上确认。
- 终端和 EA 均已启用算法交易。
- 账户允许修改持仓的止损。
- 不使用 DLL、WebRequest、外部文件，也不需要网络连接。

测试情况

1.00 版本在零售经纪商的模拟账户上进行了测试。

- 计算测试：通过 46 项自动检查，涵盖买单与卖单、保本移动、移动止损、两项功能同时工作、触发前一个报价与恰好触发、单个候选价违反 stops level、两个候选价均违反、对已有止损的保护、止损与止盈的 freeze level、2 位、3 位、4 位、5 位小数品种，以及按正确方向取整到最小价格变动单位。
- 与交易 API 的集成测试（对冲账户）：买单和卖单的保本移动均以返回代码 10009（请求完成）执行，已有止盈得到保留，没有失败的请求。处理了约 360,000 个报价。

常见问题

EA 会开仓或平仓吗？
不会。它只修改已有仓位的止损。当价格触及该止损时，由经纪商完成平仓。

可以用于其他 EA 或跟单信号的仓位吗？
可以。EA 不检查 Magic 编号，因此该品种上的任何仓位都会被管理。也正因如此，请不要与另一个修改同一品种止损的程序同时使用。

终端关闭时会怎样？
终端关闭时 EA 无法工作。已经设置好的止损仍保留在服务器上并继续有效，因为它们是服务器端订单。

可以只用保本移动而不用移动止损吗？
可以，每项功能都有独立开关。两项都关闭时，EA 处于空闲状态并显示 ALL FUNCTIONS OFF。

盈利已达到条件，止损为什么没有移动？
最常见的原因是经纪商限制。请查看面板：WAITING: STOP LEVEL 表示请求的止损比经纪商允许的距离更靠近价格，EA 正在等待有效距离，而不是设置一个更不利的止损。

在净持仓账户上可以使用吗？
可以。净持仓账户每个品种只有一个合并仓位，其平均开仓价作为保本基准。

版本

1.00 - 首个版本。

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Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.71 (17)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
作者的更多信息
Heikin Ashi Smoothed
Etsushi Ishizuka
指标
Heikin Ashi Smoothed – MT4指标 Heikin Ashi Smoothed 是一款适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的自定义指标，在传统的平均线蜡烛图基础上，通过加入额外的移动平均平滑处理，让趋势显示更加平滑直观。该方法极大减少了图表噪音，使得主趋势和可能的反转信号更加清晰，有助于把握市场方向。 主要特点 在图表上显示经过进一步平滑处理的 Heikin Ashi（平均足）K线，更清晰地反映价格走势 有效过滤小幅波动与虚假信号，趋势一目了然 更容易识别趋势反转，帮助避免因市场噪音导致的多余交易 适用于所有时间周期和任何品种（包括外汇、CFD、指数等） 计算轻巧高效，可在多图表、多周期下流畅运行 原理说明 Heikin Ashi Smoothed 首先计算标准的平均足四价（开盘、高点、低点、收盘），然后在此基础上再应用移动平均（如SMA或EMA）进行二次平滑处理。最终在图表上展现出极其平滑的K线，使细小波动被最大限度压制，主趋势方向更加明显。 通过不同的颜色和形状，趋势方向和强度一目了然，有助于持仓信心和避免因短期回调而频繁操作。 适用对象 采用趋势跟随
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SuperTrend Simple
Etsushi Ishizuka
指标
SuperTrend 指标是一种趋势跟随型技术工具，可以直观地显示市场趋势的反转。其线条的颜色和位置会根据价格变动自动切换，帮助交易者判断入场和离场时机。该指标结构简单，适用于手动交易和自动交易等多种交易风格。 主要特点 清晰显示趋势反转 上升趋势时，线条绘制在K线下方；下降趋势时，线条绘制在K线上方。这使得判断趋势方向和反转点变得直观易懂。 便于观察盘整到趋势的转变 有助于捕捉新趋势的初始阶段和突破区间行情的时机。 灵活的参数调整 通过调整ATR周期和乘数，可以优化不同货币对、CFD和周期上的使用效果。 多样化应用 适用于手动和自动交易，提供清晰的信号辅助交易决策。 计算逻辑 计算指定周期的平均真实波幅（ATR）。 上升趋势时显示下方线，下降趋势时显示上方线。 上升趋势线：(最高价 + 最低价) / 2 减去 ATR × 乘数。 下降趋势线：(最高价 + 最低价) / 2 加上 ATR × 乘数。 当收盘价突破这些线时，趋势方向切换，线条颜色也会随之变化。 主要用途 趋势启动时辅助进场 判断区间突破 作为止损或跟踪止损的参考 与其他指标或振荡器组合用作多重过滤 参数 参数名
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Break Even Trailing EA
Etsushi Ishizuka
5 (1)
实用工具
Break Even Trailing EA｜自动化建仓保本与跟踪止损工具 Break Even Trailing EA 是一款适用于 MetaTrader 4/5 的实用型智能交易顾问（EA），专为手动交易者自动保护盈利而开发。该工具可在您手动开仓后，自动进行风控和盈利保护，让交易更加高效和省心。 本EA支持 两种可自由切换的盈利保护模式 ，可单独或组合使用，灵活满足不同交易风格。 1. 保本功能（止损自动移动到开仓价或加点） 当持仓达到预设盈利（以点为单位）时，EA会自动将止损位移动到开仓价，或者开仓价加指定点数（用于覆盖手续费、点差等）。 有效防止盈利回吐，确保不会让盈利单变为亏损。 支持自定义“保本+偏移”，让每笔交易即使止损也能锁定一定利润。 2. 跟踪止损功能 当盈利达到一定水平后，EA会自动启用跟踪止损，随着行情的有利波动自动推高止损位。 随着利润的增加，止损线也会动态跟随，让您在抓住趋势时自动锁定更多利润、及时防范回撤。 启动条件和跟踪点数均可自定义设置，实现精细化风控。 这两项功能可以 通过参数分别开启/关闭，或灵活组合使用 。例如，可先自动保本，再在盈利进一步扩大后
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CandleStick Countdown
Etsushi Ishizuka
指标
CandleStick Countdown – 蜡烛剩余时间显示指标 CandleStick Countdown 是一款简单实用的 MT4 指标，能够实时倒计时当前蜡烛剩余的分钟和秒数，帮助提升交易时机的准确性，深受众多交易者欢迎。 主要功能 以“分:秒”格式显示当前蜡烛剩余时间 以文本形式显示在图表上，具有高可视性 显示位置自动调整，靠近当前价格，便于观察 支持自定义字体大小和文字颜色 兼容所有时间周期（从M1到MN） 使用亮点 一目了然蜡烛收盘时间，有助于进出场判断 非常适合短线交易者和剥头皮交易者，时间把控至关重要 提升交易精度，帮助避免过早进出场 参数设置 参数名称 说明 默认值 LabelColor 显示文本颜色 黄色 FontSize 文本字体大小 12 使用方法 只需将指标加载到MT4图表上，即可自动显示当前蜡烛剩余时间。LabelColor和FontSize可根据喜好调整。 注意事项 本指标仅用于信息显示，不包含自动交易或交易信号功能。 若在多个图表中使用，请分别加载至各图表。 若未显示倒计时，请尝试刷新图表或重启MT4。 本指标由 TOKYO-EA 开发并提供。欲获取
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ExportCSV
Etsushi Ishizuka
实用工具
概述 ExportCSVFile 是一款适用于 MetaTrader 4 的脚本，可在指定时间段内导出账户历史记录，并保存为 CSV 文件。 该工具可用于分析交易表现、制作 Excel 报告或整理手动交易记录。 脚本不会执行任何交易操作，使用安全可靠。 主要功能 按指定时间范围导出账户历史 保存为 CSV（逗号分隔）格式，可直接在 Excel 中打开 输出主要字段：Ticket、Type、Symbol、OpenTime、CloseTime、Lots、价格、Profit、Swap、Commission、Magic、Comment 采用 UTF-8（带 BOM）编码，防止中文或其他字符乱码 执行前显示确认对话框，防止误操作 输出字段 CSV 文件包含以下列： Ticket, Type, Symbol, OpenTime, CloseTime, Lots, OpenPrice, ClosePrice, SL, TP, Profit, Commission, Swap, NetProfit, Pips, Magic, Comment 使用方法 从 导航器（Navigator） 窗口中将脚本拖放
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Ride the Trend Signal
Etsushi Ishizuka
指标
順勢而為 —— 專為「追隨趨勢」設計的明確交易信號 在金融市場中，最穩定、最有機會獲利的時機，往往出現在「明確趨勢已經形成」的情況下。然而，即使是有經驗的交易者，也常常難以成功搭上這波趨勢。 Ride the Trend Signal 是一款專注於趨勢行情中的「回調買入」與「反彈賣出」的信號型指標工具。它的設計理念是不追逐趨勢的起點，而是在趨勢已經確認之後，抓住第2波、第3波等較可靠的切入時機。 本指標結合了三種技術分析工具：移動平均線、隨機指標（Stochastic）、以及平均蠟燭圖（Heiken-Ashi）。運作邏輯簡潔實用，適合希望穩定執行順勢交易的使用者作為輔助判斷工具。 所使用的技術指標及其角色 移動平均線： 用於判斷趨勢的存在與方向。該指標透過分析價格對移動平均線的乖離與回歸行為，來確認趨勢是否持續。 隨機指標（Stochastic）： 作為進場時機的過濾器，僅當條件符合時才顯示信號，以提高有效性。 平均蠟燭圖： 幫助濾除市場雜訊，使趨勢方向更清晰，並作為信號觸發的依據之一。 不搶第一波 —— 僅在趨勢確認後發出信號 Ride the Trend Signal 的邏輯設定為
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RCI Indicator
Etsushi Ishizuka
指标
RCI（Rank Correlation Index）秩相关指数指标 概述 RCI（Rank Correlation Index，秩相关指数）指标是一种基于价格数据排名相关性的震荡指标，可用于分析市场趋势和转折点。 它通过对指定周期内的价格排名与时间排名进行比较，以相关系数的形式在-100到+100区间内输出数值，并以简单线条的方式在图表上显示。 RCI广泛用于衡量市场动能、判断入场与出场时机，适用于顺势和逆势等多种交易策略。 主要特性 RCI值接近+100表示强烈上涨趋势，接近-100表示强烈下跌趋势，接近0表示可能的趋势反转或震荡行情。 在图表上以简单的线条显示，便于直观判断。 利用排名相关性算法，能够独特地分析趋势与入场时机。 可用于顺势和逆势交易策略。 参数 参数 说明 RCI Period RCI计算周期（如9、14、20等，可自由设定） 所有参数名称及提示信息均为英文。 典型用途 趋势判定（判断市场动能与转折点） 寻找回调与反弹的机会 作为逆势入场信号的参考 用于自动化交易策略的过滤条件 运行与注意事项 由于涉及排名运算，首次加载到图表或更改参数时，初始计算可能需要几秒钟
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PositionClose
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实用工具
PositionClose｜MT4一键平仓脚本 PositionClose 是一款适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的实用脚本，帮助交易者高效管理持仓。只需一键即可立即平掉所有持仓，也可以选择只平多单或只平空单。在行情剧烈波动、重大数据发布等需要快速降低风险或调整头寸的场合，这一工具尤为实用。无论是手动交易还是EA自动交易，甚至用于模拟账户的回测和仓位管理，PositionClose 都能带来便利。 主要功能 一键全部平仓 无论持有多少品种和订单，都可一键立即全部平仓。 可单独平多单或空单 可选择只平多单或只平空单，方便对冲或策略调整。 双重确认对话框，防止误操作 执行前会弹出两次确认提示，有效防止误平所有持仓的情况。 详细错误日志输出 若平仓过程中出现错误，会在“专家”标签页详细记录错误信息和代码，便于排查。 最多允许3个点的滑点 平仓时自动允许最多3点滑点，有效降低滑价或成交延迟风险。 使用方法 在MT4导航器中，将PositionClose脚本拖放到任意图表上。 弹出的对话框中选择“全部平仓”、“只平多单”或“只平空单”。 会再次弹出确认提示，核对后点击“是
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TSI Indicator
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指标
概述 真正强弱指数 (True Strength Index, TSI) 指标是一种动量振荡器，在 MT4 的独立窗口中显示。它通过两次指数移动平均 (EMA) 平滑动量 (MTM) 及其绝对值，然后计算两者的比值并乘以 100。TSI 有助于可视化市场趋势的强度和潜在的转折点。 主要功能 双重 EMA 平滑，减少噪音，呈现更清晰的曲线 信号 EMA 叠加，辅助判断买卖时机 自动缩放至 –100 至 +100 范围内 在 0 和 ±50 位置绘制水平线，提升可读性 支持自定义快速 EMA、慢速 EMA 和信号 EMA 周期 安装方法 在 MT4 中选择“文件”→“打开数据文件夹”。 将 TSI.mq4 复制到 MQL4\Indicators 文件夹。 重启 MT4，或在“导航”面板中右键单击并选择“刷新”。 在指定图表上，依次点击“插入”→“自定义”→“TSI”，调整参数后点击“确定”。 参数说明 变量 默认值 说明 FastEMAPeriod 7 第1阶段（快速）EMA 平滑 MTM 的周期 SlowEMAPeriod 7 第2阶段（慢速）EMA 进一步平滑的周期 SignalEMA
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SchaffTrendCycle indicator
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指标
什麼是 Schaff Trend Cycle？ Schaff Trend Cycle（STC）是一種振盪指標，用於及時捕捉市場趨勢的反轉。與傳統指標如移動平均線或MACD相比，STC 結合了循環週期與動能，可更清晰地辨識趨勢的開始與結束。 主要特點 明確的趨勢反轉信號：上升趨勢中週期線上升，下降趨勢中週期線下降。 在震盪行情中降低噪音：基於循環的平滑處理有助於過濾短期波動。 參數靈活可調：可通過調整週期與平滑參數來適配不同交易風格。 計算邏輯概覽 動能計算 根據設定週期內的價格變化，計算短期與長期動能。 循環平滑處理 對動能進行雙重平滑處理，提取循環成分。 標準化 將結果標準化到0至100之間，以振盪圖形式顯示。 信號產生 當指標線突破25或75時，產生買入/賣出信號。 輸入參數 CyclePeriods – 動能計算的週期。預設值：10 FastMA – 短期平滑移動平均。預設值：3 SlowMA – 長期平滑移動平均。預設值：3 OverboughtLevel – 超買區閾值。預設值：75 OversoldLevel – 超賣區閾值。預設值：25 如何安裝此指標 在 MQL
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RSI TrendGate
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指标
RSI TrendGate 3MA 是一款用于图表显示的指标，通过结合 RSI 与三条移动平均线（MA）来帮助更清晰地确认趋势方向。 当根据设定条件判断市场处于“偏多（上升）”或“偏空（下降）”状态时，指标会在图表上绘制箭头。 本产品不用于将箭头作为单独的进出场信号。推荐用法是：在较高周期确认方向，在较低周期依据用户自己的规则选择入场时机。 概述 本指标根据以下要素进行方向判定。 三条 MA 的排列判定（方向基础） 指标计算短期/中期/长期三条 MA，并按其排列关系对市场状态分类： 上升状态：MA Short > MA Mid > MA Long 下降状态：MA Short < MA Mid < MA Long 其他：无状态（MA 交织，方向不明确） 短期 MA 斜率过滤（可选） 通过比较短期 MA 在两个指定 shift 上的差值（例如 Shift1 与 Shift3）判断短期 MA 是否具有足够斜率。 可设置以点（points）为单位的最小斜率阈值，用于减少接近横盘的状态。 RSI 平滑（对 RSI 数组进行移动平均） 先计算 RSI，然后对 RSI 数组应用移动平均（MA on
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PartialAutoClose EA
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实用工具
PartialAutoClose EA 是一款可对手动或自主交易开仓的持仓进行半自动、灵活管理的实用型EA。 【主要功能】 - 提供两种自动平仓逻辑可选：     可根据Heikin Ashi颜色变化或均线交叉自动平仓。 - 自动设置保本止损     达到设定利润后，止损会自动移到开仓价（或用户自定义水平）。 - 支持分批平仓或一次性全部平仓     出现平仓信号时，可选择仅平掉一半仓位（分批平仓）或全部平仓。 - 支持多持仓管理     可同时监控和管理同一图表下的多个持仓。 - 无需magic number，最适合人工/手动交易     无需magic number管理，自动管理所有手动或其他EA下的持仓。 【适合人群】 - 希望自动化管理人工建仓的平仓操作的交易者 - 希望在趋势反转或指标信号时只平部分利润的用户 - 需要自动设置保本止损且以手动建仓为主的交易者 - 想半自动化实现多持仓盈利与风险管理的用户 【参数示例】 - 平仓逻辑类型：Heikin Ashi或均线交叉 - 启用分批平仓 - 触发保本止损的利润（点） - ……以及更多自定义参数 【注意事项】 - 本E
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BB Sub
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指标
BB-Sub – 子窗口显示布林带 BB-Sub 是一个简单而强大的指标，可以在图表的子窗口中独立显示布林带。与标准布林带不同，BB-Sub 在单独的子窗口运行，不会与主图的K线或其他指标重叠，非常适合希望专注于观察布林带走势和形态变化的交易者。 主要特点 在子窗口同时显示上轨、下轨和中轨（SMA） 默认设置为20周期、±2σ，周期和带宽（偏差）均可通过参数自由调整 可选择用于计算的价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中间价、典型价、加权平均价），可根据策略优化 支持与其他指标进行对比或组合，也适合用多个子窗口进行多周期分析 轻量设计，加载大量数据或多指标时依然流畅不卡顿 通过调整子窗口高度，可以更细致地观察布林带的扩张/收缩与波动率变化 参数列表 参数名 说明 默认值 InpBandsPeriod 布林带计算周期（K线数量） 20 InpBandsDeviation 带宽（标准差 × 倍数） 2.0 InpAppliedPrice 用于计算的价格类型（收盘/开盘/最高/最低/中间/典型/加权平均） PRICE_CLOSE 应用场景与推荐要点 非常适合只想专注观察布林带走势与形态
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HeikinAshi Binary
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指标
Heikin Ashi Binary – 二值显示的趋势可视化辅助指标 概述 Heikin Ashi Binary 是一款用于MetaTrader的指标，可在子窗口中以二值（双色块）形式显示Heikin Ashi均衡K线的趋势信息。 与传统蜡烛图不同，本指标将上涨（阳线）与下跌（阴线）以简洁的彩色块呈现。 这样可以帮助用户快速判断趋势的延续或反转，非常适合人工交易、EA（自动交易）和作为二元期权的趋势过滤器使用。 支持标准均衡K线与平滑均衡K线两种模式，用户可根据市场环境和交易风格灵活切换。 主要功能 子窗口显示：趋势信息与主图分离，方便观察 两种模式：支持标准和双重平滑的Heikin Ashi均衡K线 双重平滑：平滑模式下可分别设置两个移动平均周期 二值色块显示：上涨（红色），下跌（蓝色），视觉清晰 参数灵活：可根据个人习惯和行情调整设置 适用范围广：人工交易、EA、二元期权等场景均可辅助判断趋势 参数说明 参数名称 说明 HA Mode 均衡K线显示模式（Standard/Smoothed） SmoothPeriod1 平滑均衡K线第一阶段的移动平均周期 SmoothPeriod2
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BBWidth 3Lines
Etsushi Ishizuka
指标
概述 BBWidth 3Lines 是一个自定义指标，用于将布林带的上下轨之间的宽度（即 +σ 减去 −σ）以线条的形式绘制在子窗口中。显示单位为点（Points），而非价格。 传统的布林带多用于判断价格偏离或触碰带边，而本工具则专注于 带宽本身 ，使您能够更清晰、直观地分析市场的波动性状态。 主要特点 以 点（Points） 为单位显示布林带上下轨之间的差值，并以连续线条显示 最多支持 3条可自定义的标准差线 （如 1σ、2σ、3σ），每条线都可单独设置显示与颜色 每条线均可单独开启或关闭，便于灵活控制 颜色区分清晰，视觉效果良好（例如：Aqua、Lime、YellowGreen） 绘制于 独立子窗口 ，不会与主图表的K线或其他指标干扰 清晰识别市场的 波动性状态 ，如收缩（Squeeze）或扩张（Expansion） 可设置水平线，用于在低波动性条件下过滤交易信号 既可用于简单的一条线观察，也适合进行多维度波动性分析 设计轻巧，运行高效，适用于实时图表 使用场景 可视化识别波动性变化，预判市场即将启动或突破 结合水平线，在低波动性环境中限制交易 通过多种 σ 设置同时显示，实现全面
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T3 2Lines
Etsushi Ishizuka
指标
T3 2Lines – 雙線T3指標助力精準趨勢判斷 「T3 2Lines」是基於 T3（三重指數移動平均）算法的 MT4 指標，能同時在主圖上繪製短期和長期兩條 T3 線。透過這兩條平滑曲線的交互，交易者能更準確地判斷趨勢的開始、持續與可能反轉的位置。 主要功能 同時顯示短期與長期兩條 T3 線 每條 T3 線均可自定義週期與平滑係數（b） 輕鬆識別趨勢方向、強度與回調區域 線條清晰，適合輔助主觀交易決策 什麼是 T3？ T3（Triple Exponential Moving Average）是一種比傳統 EMA、SMA 更平滑的移動平均技術。T3 結合多層 EMA 平滑，能有效降低市場噪音，幫助交易者更清楚地掌握趨勢。「T3 2Lines」同時顯示短期與長期 T3，適合進行多角度趨勢分析。 應用場景 交叉信號： 短期 T3 上穿或下穿長期 T3，常作為趨勢反轉的初步信號 趨勢確認： 當兩條線同向傾斜，表示強勢單邊行情 回調進場： 價格觸及短期 T3 時，可作為順勢進場點參考 出場判斷： 長期 T3 的斜率可用來判斷趨勢是否開始減弱 參數說明 參數名稱 說明 預設值 ShortPe
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TMA Classic
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指标
TMA Classic – 三角移动平均指标简介 TMA Classic 是一款非常简洁且轻量的指标，采用 三角移动平均（Triangular Moving Average） 以一条平滑的线条显示。它能够有效滤除过多的噪音，捕捉价格的中心趋势，有助于判断趋势方向及区间震荡。 由于仅显示单线，该指标在图表上具有很高的可视性，不会与其他指标或蜡烛图价格数据发生冲突。 主要特点 实时显示三角移动平均线，平滑且连贯 抗短期噪音干扰，直观展现趋势流动 设计简洁轻便，适合同时监控多个货币对及时间周期 可作为趋势判断的辅助工具，帮助筛选入场时机 计算原理详解 三角移动平均（TMA）是通过对简单移动平均（SMA）进行二次平滑计算得到的。该方法生成的曲线比单一SMA更平滑，有效过滤随机短期波动，更清晰反映价格整体走势。 定义 TMA(n) = SMA( SMA(Close, n), n ) 参数 n：周期（例如20） Close：收盘价（可根据需要修改） SMA：简单移动平均 在交易中，价格位于TMA线之上时通常代表上涨趋势，位于下方时代表下跌趋势，可作为趋势方向和强度的参考。 参数设置 参数名 说明
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Aroon Classic
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指标
Aroon Classic 指标概述 Aroon Classic 指标是一种技术工具，可定量识别图表上趋势的出现和持续性。它使用两条线——“Aroon Up”和“Aroon Down”——在 0–100 范围内显示趋势强度和转折点。Aroon Up 值越高，表示上升趋势越强；Aroon Down 值越高，表示下降趋势越强。 主要特点 直观区分趋势的形成和反转 可自定义计算周期（默认：14） 灵活设置线条颜色、宽度和样式 指标参数 参数 说明 默认值 Period 用于 Aroon 计算的周期条数 14 Aroon Up Color Aroon Up 线的颜色 DodgerBlue Aroon Down Color Aroon Down 线的颜色 Tomato Line Width 线条宽度（像素） 2 计算方法 Aroon Up 根据指定周期内自最高点以来的条数计算，公式如下： Aroon Up = ((Period – BarsSinceHighestHigh) / Period) × 100 同理，Aroon Down 根据自最低点以来的条数计算： Aroon Down = ((P
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SmoothedRSI
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指标
SmoothedRSI 是一款自定义指标：先计算标准 RSI，然后对 RSI 数值应用所选的平滑方法。指标仅在独立窗口中显示一条平滑后的 RSI 线，输出范围为 0–100。 RSI 对短周期价格波动较为敏感，在某些市场条件下会出现较多细小震荡。本指标通过对 RSI 数值进行进一步平滑处理，以减少短期噪声，使更大级别的动量变化更容易观察。 基本规格 显示：一条平滑 RSI 线（0–100） 平滑方法：SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA 平滑周期可调 水平参考线：默认 70 / 50 / 30（可自行修改） 标准 RSI：默认隐藏；通过设置线条颜色可显示（隐藏选项） 使用说明 通过平滑线确认方向 与标准 RSI 相比，平滑 RSI 往往能更清晰地呈现上行/下行阶段以及切换点，适合用于关注动量趋势，而非短期细小波动。 将水平线（如 70 / 50 / 30）作为参考 Upper / Lower：用于整理市场状态的参考值，并不代表反转或延续的保证。 Middle（50）：观察曲线在 50 上下停留的时间，可用于理解动量偏向。 平滑方法选择（一般参考） SMA：简单、中
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CurrencyStrength TOKYO
Etsushi Ishizuka
实用工具
CurrencyStrength – 实时货币强弱排名工具 CurrencyStrength 是一款可以实时量化八大主要货币（USD、EUR、JPY、GBP、CHF、AUD、CAD、NZD）强弱，并以涨跌幅为依据以排名形式直观显示的实用EA。 通过每秒自动可视化货币强弱，无论是手动还是自动交易者，都能极大提升货币对选择和交易决策的精准度。 主要功能 实时计算并更新8大主要货币的强弱（默认每1秒刷新一次） 根据最近与前一根K线的收盘价差计算涨跌幅，并以面板排名形式展示 显示货币名称与涨跌幅（如：USD +0.23），强势货币排名靠前，弱势货币排名靠后 同时显示前一根K线的排名变化，便于一目了然地把握货币动能和变化趋势 前三名以绿色显示，后三名以红色显示，中间货币以白色或灰色显示，便于辨识 支持灵活自定义面板的位置、大小、时间周期、字体大小、颜色等 设计轻量，不干扰主图，适合多货币或多时间周期并行分析 应用场景与用法 快速根据“强货币×弱货币”组合筛选做单货币对 通过总览市场货币结构，识别趋势货币和震荡货币 作为EA过滤条件，如“仅在货币强弱明显时自动交易” 对比当前与前一周期的强弱变化，
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ExportDailyRange
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实用工具
ExportRange 是一款用于导出指定时间周期蜡烛图数据的实用脚本。脚本会获取每根蜡烛的最高价、最低价、价格区间，以及时间和索引，并以 CSV 格式保存。适用于需要进行统计分析或波动率研究的用户。 运行该脚本后，会根据设定的数量提取历史 Bar 数据，并将结果保存到交易终端的 Files 目录下。Bar 数量和时间周期可通过输入参数设置，也可以直接使用当前图表的时间周期。 主要功能 导出指定数量的历史 Bar 数据 保存 High、Low 和 Range（High 减 Low） 支持使用当前图表的时间周期 以 CSV 格式输出，便于在外部工具中分析 输出字段 生成的 CSV 文件包含以下内容： Timeframe Index Datetime High Low Range Range 以价格差形式保存，可根据需要在后续处理时转换为点值。 适用场景 适用于区间统计、波动率研究、策略开发准备，以及回测前的市场特性分析，为进一步的数据处理提供基础信息。 使用方法 从 Market 下载并安装脚本 在导航器的 Scripts 分类中找到该脚本 将脚本应用到任意图表 设置 Bar 数量与时间
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OvertradeShield
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实用工具
OvertradeShield – 裁量交易的防过度交易实用型EA 您是否曾因裁量交易中“再来一次”的冲动交易而后悔？ OvertradeShield 是一款基于已实现盈亏自动限制和警告入场的实用型EA，有效支持您的交易规则和心理管理。 适合希望关注每日盈亏、避免过度交易、并希望通过系统化方式严格执行盈亏规则的交易者。入场操作完全由您裁量控制，无需改变既有交易风格即可轻松导入。 主要特点 实时监控已实现盈亏：累计已平仓持仓的利润和亏损，持续显示于图表上 可自定义盈亏阈值：自由设定盈利上限和亏损下限，同时支持正负双向管理 周期选择功能：支持日、周、月三种统计周期，灵活适配不同交易风格 强力警示功能：当盈亏达到设定阈值时，在图表中央以品红色大矩形及大字体“STOP”提示 同时配合提示音和日志通知，确保视觉和听觉双重提醒 设计简洁轻巧：作为实用工具型EA，可与裁量面板型EA或其他EA无冲突共存 使用优势 预防因过度交易而增加不必要仓位及情绪化交易 增强交易策略一致性，系统化辅助风险管理 设置简单，快速导入，适合初学者至高级用户广泛使用 技术细节 兼容MQL4（MT4），经过严格测试确保稳定运
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