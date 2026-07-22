BreakEvenTrailingMarket

BreakEven Trailing 是一款用于 MetaTrader 5 的工具型 EA，用来管理您已持有仓位的止损。它可以把止损移动到保本位置，并让止损跟随价格移动，因此您不必一直盯盘也能保护已有的浮动盈利。





本 EA 不开仓，也不使用市价单平仓。它只修改已有仓位的止损。平仓发生在价格触及 EA 所设置的止损时。





功能说明





- 当仓位达到设定的盈利点数（pips）时，把止损移动到开仓价，或开仓价加上设定的偏移量。

- 当仓位达到设定的盈利点数时，让止损与当前价格保持固定距离并跟随移动。

- 保本移动和移动止损可以分别开启或关闭，也可以同时使用。

- 支持买入（BUY）和卖出（SELL）仓位。

- 绝不会把已有止损移动到更不利的位置。止损只向能保护更多盈利的方向移动。

- 修改止损时保持已有的止盈不变。

- 在图表上显示当前设置、账户类型和运行状态。





管理哪些仓位





EA 管理其所在图表品种上的所有仓位。





- 不检查 Magic 编号。手动开出的仓位、其他 EA 开出的仓位以及跟单产生的仓位都会被管理。

- 从不修改其他品种的仓位。

- 从不修改挂单。

- 只修改止损。手数、止盈和买卖方向保持不变。





由于 EA 不按 Magic 编号过滤，请不要同时运行两个修改同一品种止损的程序，它们会互相覆盖。每个品种只在一个图表上加载本 EA。





对冲账户与净持仓账户





在对冲账户上，每个仓位按其订单号（ticket）单独管理。同一品种的两个仓位可以有不同的保本位置，因为它们各自有自己的开仓价。





在净持仓账户上，平台对每个品种只保留一个合并仓位。多次成交会合并为一个具有平均开仓价的仓位，该平均价就是保本的基准。净持仓账户无法为每笔成交设置各自的保本位置，而且新的成交会改变整个仓位的平均开仓价。EA 在每个报价（tick）上重新读取当前的合并仓位，因此始终依据最新的平均价工作。





识别出的账户类型会在图表面板上显示为 Hedging 或 Netting。





止损如何选择





当保本移动和移动止损同时启用时，两个条件可能在同一时刻满足。此时 EA 不会发送两次修改请求。在每个报价上，它执行以下步骤：





1. 计算保本候选价：开仓价加上或减去朝向盈利方向的偏移量。

2. 计算移动止损候选价：当前价格减去或加上跟踪距离。

3. 把每个候选价按品种的最小价格变动单位取整，取整方向始终不会让止损比要求的位置更靠近当前价格。

4. 分别用品种的 stops level 和 freeze level 校验每个候选价。

5. 比较通过校验的候选价，只发送能保护更多盈利的那一个：买单取较高的止损，卖单取较低的止损。





如果其中一个候选价因经纪商限制无法设置，而另一个有效，则使用另一个。EA 不会为了让修改通过而把候选价替换成更不利的位置。





经纪商限制





许多经纪商不接受距离当前价格过近的止损，部分经纪商在价格处于冻结区间时禁止修改仓位。EA 在发送请求前检查 stops level 和 freeze level，发送后还会读取交易服务器返回的代码。





当止损无法设置时，EA 会等待并在下一个报价重新判断。它不会把止损移动到更不利的位置，也不会关闭该功能。原因会显示在图表面板上，因此您可以分辨 EA 是在等待市场条件，还是服务器拒绝了请求。





请注意，有些经纪商报告的 stops level 为零，但仍在服务器端施加动态限制。这种情况下最终结果由交易服务器的返回代码决定，EA 会把它显示在面板和日志中。





输入参数





保本移动

- Enable break-even（默认 true）：开启或关闭保本功能。

- Profit to trigger break-even, in pips（默认 10.0）：移动止损前仓位需要达到的浮动盈利。

- Offset beyond open price, in pips（默认 0.0）：从开仓价朝盈利方向偏移的距离，可用于覆盖点差、手续费和隔夜利息。





移动止损

- Enable trailing stop（默认 true）：开启或关闭移动止损功能。

- Profit to start trailing, in pips（默认 15.0）：开始跟踪前仓位需要达到的浮动盈利。

- Distance from price to stop, in pips（默认 10.0）：跟踪过程中当前价格与止损之间保持的距离。





图表面板

- Show settings and status on chart（默认 true）。

- Panel font size（默认 12）：取值限制在 8 到 24 之间。





EA 启动时会校验参数。若参数无法工作，EA 会给出提示并且不启动。若组合允许但不常见，EA 会启动并在日志中写入警告。共有两种警告：偏移量大于保本触发值，意味着价格需要继续前进才能设置止损；跟踪起始值小于跟踪距离，意味着第一次移动止损可能比开仓价更不利。





图表面板





面板显示版本、品种、账户类型、两项功能的状态与设置、管理中的买卖仓位数量、当前报价上的修改次数以及当前状态。





状态取值包括：

- ACTIVE：EA 正在监控仓位。

- WAITING: NO POSITION：当前品种没有仓位。

- WAITING: NO QUOTE：尚未取得有效的买价和卖价。

- WAITING: STOP LEVEL：候选止损比经纪商允许的距离更靠近价格。

- BLOCKED: FREEZE LEVEL：价格处于经纪商禁止修改的区间内。

- WAITING: MARKET CLOSED、WAITING: PRICE OFF、WAITING: PRICE CHANGED、WAITING: TOO MANY REQUESTS：临时的市场或服务器状态。

- ALL FUNCTIONS OFF：两项功能均已关闭。

- AUTO TRADING OFF、EA TRADING DISABLED、ACCOUNT TRADE DISABLED、EXPERT TRADE DISABLED、SERVER AUTO TRADING OFF、DISCONNECTED：终端、该 EA 或该账户不允许交易，或终端未连接。

- ERROR: INVALID STOPS、ERROR: TRADE DISABLED、ERROR: SYMBOL SETTINGS、ERROR: MODIFY FAILED：请求被拒绝，返回代码会写入日志。





同一订单号上重复出现的错误，只在首次出现、返回代码变化时以及之后每分钟一次写入日志，以保持日志可读。仓位从错误中恢复时会写入一条恢复记录。





点数（pip）定义与支持的品种





所有距离以 pips 为单位设置，而不是 point。





- 报价为 3 位或 5 位小数的品种：1 pip 等于 10 point。

- 报价为 2 位或 4 位小数的品种：1 pip 等于 1 point。





该定义遵循标准外汇报价方式。金属、指数和加密货币不在 1.00 版本的支持范围内，因为不同经纪商对这些品种的 pip 定义并不一致。在这类品种上计算仍会运行，但 1 pip 的含义可能与您的预期不符，请先在模拟账户上确认实际距离。





本 EA 中「保本」的含义





本 EA 所说的保本，是指平台记录的仓位开仓价。它不包含手续费、隔夜利息、滑点以及平仓时买卖价之间的差额。因此，即使恰好在开仓价平仓，也不保证结果正好为零。





如果希望止损覆盖您自己的交易成本，请把开仓价偏移量设置为与该账户成本相当的数值。





使用方法





1. 把 EA 加载到需要管理的品种图表上。周期任选，EA 在每个报价上运行，与周期无关。

2. 在终端中启用算法交易。

3. 根据交易风格和该品种的常见波动幅度，以 pips 设置触发值和距离值。

4. 确认持仓时面板显示 ACTIVE，无持仓时显示 WAITING: NO POSITION。

5. 每个品种只开一个图表，不要在同一品种上重复加载。





EA 可以长期留在图表上。该品种没有仓位时，它不会做任何操作。





运行要求





- MetaTrader 5，已在终端版本 5836 上确认。

- 终端和 EA 均已启用算法交易。

- 账户允许修改持仓的止损。

- 不使用 DLL、WebRequest、外部文件，也不需要网络连接。





测试情况





1.00 版本在零售经纪商的模拟账户上进行了测试。





- 计算测试：通过 46 项自动检查，涵盖买单与卖单、保本移动、移动止损、两项功能同时工作、触发前一个报价与恰好触发、单个候选价违反 stops level、两个候选价均违反、对已有止损的保护、止损与止盈的 freeze level、2 位、3 位、4 位、5 位小数品种，以及按正确方向取整到最小价格变动单位。

- 与交易 API 的集成测试（对冲账户）：买单和卖单的保本移动均以返回代码 10009（请求完成）执行，已有止盈得到保留，没有失败的请求。处理了约 360,000 个报价。





常见问题





EA 会开仓或平仓吗？

不会。它只修改已有仓位的止损。当价格触及该止损时，由经纪商完成平仓。





可以用于其他 EA 或跟单信号的仓位吗？

可以。EA 不检查 Magic 编号，因此该品种上的任何仓位都会被管理。也正因如此，请不要与另一个修改同一品种止损的程序同时使用。





终端关闭时会怎样？

终端关闭时 EA 无法工作。已经设置好的止损仍保留在服务器上并继续有效，因为它们是服务器端订单。





可以只用保本移动而不用移动止损吗？

可以，每项功能都有独立开关。两项都关闭时，EA 处于空闲状态并显示 ALL FUNCTIONS OFF。





盈利已达到条件，止损为什么没有移动？

最常见的原因是经纪商限制。请查看面板：WAITING: STOP LEVEL 表示请求的止损比经纪商允许的距离更靠近价格，EA 正在等待有效距离，而不是设置一个更不利的止损。





在净持仓账户上可以使用吗？

可以。净持仓账户每个品种只有一个合并仓位，其平均开仓价作为保本基准。





版本





1.00 - 首个版本。



