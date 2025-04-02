AURUM VECTOR NEXUS — 先进的 AI 辅助 XAUUSD 黄金交易引擎

精准 • 保护 • 表现

概述

AURUM VECTOR NEXUS 是一款专门为黄金交易开发的专业 MetaTrader 5 智能交易系统（EA）。它适合偏好短线剥头皮交易的用户，强调高质量选择性入场、严格风险管理、可控市场敞口以及精准自动执行。

AURUM VECTOR NEXUS 采用专有的多模式决策引擎，由 18 个内部开发的策略模型和 9 个定制分析指标组成。

在系统批准开仓之前，相关内部模型必须按照 EA 的共识规则达成一致。该多层确认机制旨在过滤弱势信号、减少不必要的交易，并且只在符合指定市场条件时参与交易。

保守型运行模式

AURUM VECTOR NEXUS 是一款偏保守的剥头皮智能交易系统，更重视入场精度，而不是过度追求交易频率，平均每周约执行 4 笔交易。

该系统旨在：

耐心等待符合条件的市场机会；

拒绝不完整或相互冲突的信号；

限制不必要的市场敞口；

避免情绪化交易决策；

始终一致地执行相同规则；

在达到预设风险限制时保护账户；

开仓后持续监控持仓状态。

适用于自营交易公司及机构交易者

AURUM VECTOR NEXUS 专为纪律化的 XAUUSD 黄金交易而设计，结合结构化入场、受控市场敞口和系统化风险管理。

其长期回测中平滑的资金曲线和较低的回撤特征，使其适合重视稳定性、资金保护和规则化执行的交易者。

AURUM VECTOR NEXUS 不承诺每天都会产生交易信号。在某些交易日或市场阶段，系统可能不会发现有效入场机会，因此用户需要保持耐心。

AURUM GUARD 保护系统

系统内置专门的资金保护框架，称为 Aurum Guard。

Aurum Guard 与主要交易引擎同时运行，并持续监控账户风险、净值变化、订单执行条件以及当前市场敞口。

风险管理

风险管理被整合到 AURUM VECTOR NEXUS 运行的每一个阶段。

执行偏差

控制订单执行时允许的最大价格偏差。

每日亏损限制

当账户达到设定的每日亏损阈值时，限制系统继续开设新交易。

全局净值止损

当账户达到设定的净值回撤阈值时，为整个账户提供保护。

推荐设置

交易平台： MetaTrader 5

推荐交易品种： XAUUSD

推荐时间周期： M15

账户类型： Hedging 对冲账户

推荐经纪商： Pepperstone、IC Markets 或 Exness

最低建议账户资金： 100 美元

推荐账户资金： 500 美元或以上

托管与运行环境

请在持续开机的专用笔记本电脑或台式电脑上运行该 EA，或者将其部署到稳定的 VPS 服务器上。

回测指南

通过 MetaTrader 5 市场安装 AURUM VECTOR NEXUS。

打开策略测试器，选择 AURUM VECTOR NEXUS，将交易品种设置为 XAUUSD，时间周期设置为 M15，然后选择任意测试时间段。

可以从 2020 年或 2021 年开始测试，也可以使用其他可用历史时间段。设置完成后，点击 Start 开始测试。

购买或租用该 EA 后，请直接私信我。我将提供一份完整、清晰、逐步操作的视频教程，演示如何正确安装、加载并在真实账户或模拟账户上运行 AURUM VECTOR NEXUS。