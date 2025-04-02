Aurum Vector Nexus
- 专家
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Hillary Anampiu我是一名来自肯尼亚的系统工程师和智能交易系统（EA）开发者，专注于为 MetaTrader 5 设计稳健、可靠的自动化交易系统。
我的工作重点是为高波动市场开发具有严格纪律的交易策略，包括黄金（XAUUSD）、白银、比特币、以太坊、EURUSD、GBPUSD、纳斯达克指数和 US30。我重视严格的风险管理、可控回撤、稳定的交易执行以及长期表现。
在正式发布之前，我开发的每一个系统都会经过广泛的真实点数据回测和实盘市场监控。
目前正在开发 Aurum 系列。
- 版本: 2.16
- 激活: 10
AURUM VECTOR NEXUS — 先进的 AI 辅助 XAUUSD 黄金交易引擎
精准 • 保护 • 表现
概述
AURUM VECTOR NEXUS 是一款专门为黄金交易开发的专业 MetaTrader 5 智能交易系统（EA）。它适合偏好短线剥头皮交易的用户，强调高质量选择性入场、严格风险管理、可控市场敞口以及精准自动执行。
AURUM VECTOR NEXUS 采用专有的多模式决策引擎，由 18 个内部开发的策略模型和 9 个定制分析指标组成。
在系统批准开仓之前，相关内部模型必须按照 EA 的共识规则达成一致。该多层确认机制旨在过滤弱势信号、减少不必要的交易，并且只在符合指定市场条件时参与交易。
保守型运行模式
AURUM VECTOR NEXUS 是一款偏保守的剥头皮智能交易系统，更重视入场精度，而不是过度追求交易频率，平均每周约执行 4 笔交易。
该系统旨在：
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耐心等待符合条件的市场机会；
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拒绝不完整或相互冲突的信号；
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限制不必要的市场敞口；
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避免情绪化交易决策；
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始终一致地执行相同规则；
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在达到预设风险限制时保护账户；
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开仓后持续监控持仓状态。
适用于自营交易公司及机构交易者
AURUM VECTOR NEXUS 专为纪律化的 XAUUSD 黄金交易而设计，结合结构化入场、受控市场敞口和系统化风险管理。
其长期回测中平滑的资金曲线和较低的回撤特征，使其适合重视稳定性、资金保护和规则化执行的交易者。
AURUM VECTOR NEXUS 不承诺每天都会产生交易信号。在某些交易日或市场阶段，系统可能不会发现有效入场机会，因此用户需要保持耐心。
AURUM GUARD 保护系统
系统内置专门的资金保护框架，称为 Aurum Guard。
Aurum Guard 与主要交易引擎同时运行，并持续监控账户风险、净值变化、订单执行条件以及当前市场敞口。
风险管理
风险管理被整合到 AURUM VECTOR NEXUS 运行的每一个阶段。
执行偏差
控制订单执行时允许的最大价格偏差。
每日亏损限制
当账户达到设定的每日亏损阈值时，限制系统继续开设新交易。
全局净值止损
当账户达到设定的净值回撤阈值时，为整个账户提供保护。
推荐设置
交易平台： MetaTrader 5
推荐交易品种： XAUUSD
推荐时间周期： M15
账户类型： Hedging 对冲账户
推荐经纪商： Pepperstone、IC Markets 或 Exness
最低建议账户资金： 100 美元
推荐账户资金： 500 美元或以上
托管与运行环境
请在持续开机的专用笔记本电脑或台式电脑上运行该 EA，或者将其部署到稳定的 VPS 服务器上。
回测指南
通过 MetaTrader 5 市场安装 AURUM VECTOR NEXUS。
打开策略测试器，选择 AURUM VECTOR NEXUS，将交易品种设置为 XAUUSD，时间周期设置为 M15，然后选择任意测试时间段。
可以从 2020 年或 2021 年开始测试，也可以使用其他可用历史时间段。设置完成后，点击 Start 开始测试。
购买或租用该 EA 后，请直接私信我。我将提供一份完整、清晰、逐步操作的视频教程，演示如何正确安装、加载并在真实账户或模拟账户上运行 AURUM VECTOR NEXUS。