Close Manager MT4

4.5

介绍 Ea CloseManager MT4，一个专门为 MetaTrader 4 量身定制的 Expert Advisor (EA)，旨在简化和自动化交易平仓过程。这个强大的工具为手动和自动交易策略提供了精确的退出标准控制，使其成为各个水平交易者的理想选择。

MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件

使用 Ea CloseManager MT4，用户在交易管理中节省了大量时间，并改善了风险控制。利用这个 EA 的交易者报告称，通过适应快速变化市场条件的有纪律的退出策略，盈利能力得到了提升，特别是在 forex、指数和加密货币方面。

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主要特点

  • 自动交易平仓：根据可自定义的标准无缝关闭交易，确保有纪律的退出。
  • 盈亏管理：设定特定的盈亏阈值以进行自动调整，提高整体交易表现。
  • 基于蜡烛的平仓：在定义的蜡烛数量后自动终止交易，允许有效的基于时间的策略。
  • 回撤控制：设定最大回撤限制以保护交易资本，防止过度损失。
  • 交易频率限制：通过限制每日交易数量来管理交易风险。
  • 周期性目标和止损：定义每日、每周和每月目标，以实现系统化的交易纪律。
  • 可自定义仪表板：提供用户友好的界面，实时监控交易活动和表现。
  • 警报和通知：通过弹出窗口、推送通知或电子邮件保持对重要交易事件的通知。

通过 Ea CloseManager MT4 提升您的交易体验，该产品专为 MetaTrader 4 设计，简化您的交易管理过程。

您还可以查看该产品的 MT4 版本：

如果您对购买感到满意，我将非常感谢您给予积极的评价。 如果您不满意，请 联系我 寻找解决方案。

对免费的7天试用感兴趣吗？欢迎通过我的个人资料部分与我联系。

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#标签 Ea CloseManager MT4 交易自动化，交易管理，forex 交易，风险管理，利润控制，损失减轻，交易策略，专家顾问，MetaTrader 4，交易效率，市场分析，自动交易，回撤控制，入场信号，交易平仓

评分 3
Keokone
804
Keokone 2024.12.01 22:27 
 

Thanks for sharing this app, it is very useful for risk management. Also in MT5

Youngon
152
Youngon 2025.09.18 09:52 
 

Good EA with powerful features for risk management. Continue to improve the functionality of the EA.

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4.59 (34)
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Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT4”，您可以免费获取“Trade copier MT5”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT4>MT4、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
Kali FX Trade Manager
Calvin Andile Mahlangu
实用工具
Kalifx Trade Manager is a smart on-chart trading and risk-management panel for MetaTrader 4. It replaces manual order tickets and spreadsheet risk math with a compact, draggable panel that lets you place, size, and manage trades directly from the chart — including automatic breakeven, trailing stops, and a 3-level partial close (multi-TP) system with draggable on-chart lines. Built for discretionary traders who want the speed of a one-click panel with the discipline of automated risk rules runn
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
实用工具
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4 (2)
实用工具
Tick Volume Chart — fixed volume bars for MetaTrader 4. The tool creates charts on which each candle has a fixed tick volume. Data sampling is carried out not by time but by the tick volume. Each bar contains a given (fixed) tick volume. Tick volume can be adjusted by changing the value of the Volume parameter. You can apply indicators, Expert Advisors and scripts to the tick chart. You get a fully functional chart, on which you can work just as well as on a regular chart. In the process of work
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
实用工具
Trade Copier Professional — 本地复制解决方案   Trade Copier Professional 是一款可靠的本地交易复制系统，适用于 MetaTrader 4/5。它允许交易者在同一台电脑上的多个账户之间即时复制仓位，内置安全控制，并配备专业级仪表盘。   概览   该 EA 可在单一文件中同时运行 Master 和 Slave 模式，并可无缝切换。交易可在 MT4 与 MT5 终端之间复制，无需依赖互联网，采用本地文件通信以实现最高速度与稳定性。实时仪表盘显示连接状态、复制统计以及每日表现。   手数与风险管理   提供四种手数模式：固定手数、倍数、风险百分比和余额百分比。止损与止盈可按比例调整或缩放，必要时可反向复制信号。安全功能包括每日亏损与交易限制、最小/最大手数控制、断线保护以及错误跟踪与自动关闭。   过滤与可靠性   交易可按品种或 magic number 进行过滤，配置灵活。系统通过错误检测、重试逻辑、安全关闭和全面日志确保可靠性。优化后的执行速度几乎即时，且资源占用极低。   使用方法   将 EA 附加到图表，设置为 Ma
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
实用工具
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
作者的更多信息
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (3)
指标
介绍 Brilliant Reversals MT5，这是一款先进的交易指标，旨在识别市场中潜在的趋势反转点。这个强大的工具非常适合希望通过准确定位进出交易的关键时刻来提升决策过程的交易者。 Brilliant Reversals MT5 利用复杂的算法提供精确的信号，帮助交易者利用市场波动。由于其非重绘特性，该指标确保信号在柱状图关闭后仍然可靠，使其成为新手和经验丰富的交易者都值得信赖的资源。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值作为可访问的缓冲区暴露，允许 Expert Advisor 使用信号进行自动交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器兼容。 弹出警报：在 MetaTrader 中触发警报弹出窗口，确保您始终了解关键信号事件。 推送通知：实时发送通知到您的移动设备，让您随时随地保持更新。 电子邮件警报：提供信号事件的电子邮件通知，使您在离开交易终端时也能进行远程监控。 图表上的仪表板：在
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
专家
介绍 Moving Average Strategy EA MT5，这是一个强大的自动化交易解决方案，专为希望利用移动平均交叉来提升交易表现的交易者量身定制。该专家顾问非常适合希望简化交易流程并高效把握市场趋势的新手和经验丰富的交易者。 凭借其复杂的算法，Moving Average Strategy EA MT5 确保准确的进出点，使交易者能够自信地应对市场波动。无论您是追求短期收益还是长期策略，这款 EA 提供了适应各种交易风格所需的灵活性。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 指标设置 | 回测和设置文件 主要特点 核心策略：利用移动平均交叉识别潜在市场反转和交易机会。 多时间框架：兼容多种时间框架，使交易者能够根据自己的偏好调整策略。 风险管理：包括止损、止盈和跟踪止损功能，以保护资本并优化利润。 进场过滤器：使用 spread、交易时段和新闻过滤器，避免不利的交易条件。 头寸管理：支持马丁格尔策略，以增加管理未平仓交易的灵活性。 经纪商兼容性：设计与提供 MT5 平台的多家经纪商无缝
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
4.33 (3)
指标
介绍 SuperTrend MT5，一种尖端指标，旨在帮助交易者精准识别市场趋势。无论您是 forex、股票、加密货币还是商品交易者，这个强大的工具提供清晰的买入和卖出信号，使您能够做出明智的决策并最大化您的交易成功。 使用 SuperTrend MT5，您在交易策略中获得了显著的优势。用户报告称趋势检测的准确性得到了提升，使他们能够有效把握进出场时机。通过利用实时警报和可自定义设置，您可以适应市场变化并改善整体交易表现。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，以便与 Expert Advisor 进行基于信号的自动化交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，快速计算并与策略测试器兼容。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时向您的移动应用发送通知，让您随时随地监控交易。 电子邮件警报：提供信号事件的电子邮件通知，使您在离开终端时也能进
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (4)
实用工具
介绍 EA HedgeTradeManager MT5，一款强大的 Expert Advisor，旨在自动化对冲策略，为交易者提供可靠的工具来管理不利的价格波动。这个 EA 非常适合探索对冲技术的新手交易者和希望提升交易设置的经验丰富的专业人士。 凭借其复杂的风险管理功能，EA HedgeTradeManager MT5 的突出之处在于显著减少潜在的回撤，并允许灵活的 lot 规模。交易者可以通过利用动态的 lot 进展和基于权益的退出策略，高效地在波动市场中导航，无论是在 forex、指数还是加密货币中。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 对冲激活：在定义的损失距离触发相反交易，使交易者能够适应突发的市场变化。 手数增加模式：支持乘法和增量 lot 增加，以增强对冲灵活性。 执行选项：提供即时或挂单执行模式，以适应各种交易策略和市场条件。 SL/TP 管理：基于固定金额或权益百分比的止损和止盈自动管理。 风险保障：包括魔术数字过滤，以更好地管理交易并防止与手动交易重叠。
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Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
指标
通过 Keltner Channel MT5 增强您的交易体验，这是一种强大的指标，旨在帮助交易者识别市场波动和潜在的趋势反转。该工具非常适合希望在各种资产中完善其策略的新手和专家交易者。 Keltner Channel MT5 利用指数移动平均线和平均真实范围创建动态价格区间，帮助识别突破和评估市场趋势。通过提供清晰的视觉信号和警报，该指标使您能够在不依赖交易平台的情况下做出明智的交易决策。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值公开为可访问的缓冲区，以便与 Expert Advisors 进行自动交易。 非重绘信号：信号仅在收盘柱上确认，确保准确性而不出现重绘问题。 快速且可回测：基于原生的 OnCalculate() 引擎构建，允许快速计算并与策略测试器完全兼容。 弹出警报：在信号事件上提供 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时向您的 MetaTrader 移动应用发送推送通知，适合随时监控交易。 电子邮件警报：在信号事件上
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
指标
介绍 SuperTrend MT4，一款尖端指标，旨在帮助交易者精准识别市场趋势。无论您是 forex、股票、加密货币还是商品交易者，这款强大的工具提供清晰的买入和卖出信号，使您能够做出明智的决策，最大化您的交易成功。 使用 SuperTrend MT4，您在交易策略中获得了显著的优势。用户报告称趋势检测的准确性得到了提升，使他们能够有效地把握进出场时机。通过利用实时警报和可自定义设置，您可以适应市场变化，改善整体交易表现。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值作为可访问的缓冲区暴露，以便使用 Expert Advisor 进行基于信号的自动交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，快速计算并与策略测试器兼容。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过交易设置。 推送通知：实时向您的移动应用发送通知，让您随时随地监控交易。 电子邮件警报：提供信号事件的电子邮件通知，使您在远离终端时也能进
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Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
实用工具
介绍 EA GridTradeManager MT4，一款强大的交易专家顾问，旨在优化您在 MetaTrader 4 平台上的网格交易策略。该工具非常适合希望自动化网格订单的下单和管理的初学者和经验丰富的交易者，有效利用市场波动。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件 凭借其先进的功能，EA GridTradeManager MT4通过启用动态网格调整来提高交易效率，显著减少回撤并最大化利润潜力。非常适合在波动资产如 forex 货币对和加密货币中交易，用户可以轻松实施此 EA，享受无干预的交易体验，同时保持强大的风险管理控制。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 动态网格管理：根据用户定义的损失或利润阈值启动网格，具有可自定义的步距以优化入场点。 手数进阶控制：在 lot 手数大小上选择乘法或增量策略，允许为每笔交易量身定制风险配置。 高级风险管理：设置固定或基于百分比的
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Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
介绍 Ea TrailingStop BreakEven MT5，一款强大的 Expert Advisor，旨在通过自动化管理止损水平来提高您的交易效率。非常适合初学者和经验丰富的交易者，这款 EA 确保在动态调整盈亏平衡和追踪止损设置的同时，最大化您的利润并最小化风险。 使用 Ea TrailingStop BreakEven MT5，交易者可以享受优化交易管理的显著优势，使在有利市场波动期间更好地保留利润。用户报告称，他们的交易表现有了显著提升，EA 简化了流程，减少了手动交易监督所花费的时间。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 自动止损管理：轻松调整现有交易的止损水平，确保利润并增强交易管理。 可自定义盈亏平衡设置：激活用户定义的 pip 水平的盈亏平衡功能，以增强风险控制。 灵活的追踪止损：通过适应市场波动的追踪止损锁定利润，最大化潜在收益。 魔法数字支持：使用魔法数字轻松管理 EA 操作的交易，或禁用它以进行手动交易，确保与各种交易策略的兼容性。 符号多样性：兼容所
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Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
指标
Higher High and Lower Low Scanner MT4 是一个高级交易指标，专为寻求增强其价格行为交易策略的 MetaTrader 4 用户设计。该工具利用分形分析有效识别关键的摆动点和趋势定义模式，使其成为各种市场（包括 forex、股票和加密货币）交易者的宝贵资产。 该指标通过视觉信号准确确认上升趋势和下降趋势，提供显著优势，使交易者能够实时做出明智的决策。它在过滤市场噪音、把握价格回调时机和避免虚假信号方面特别有效，从而提高整体交易盈利能力。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可由 Expert Advisor 直接读取的可访问缓冲区，以便进行基于信号的自动化交易。 视觉箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入和卖出箭头，便于视觉阅读。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，确保极快的计算速度并与策略测试器完全兼容，支持历史回测。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹
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MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.82 (11)
实用工具
介绍 Local Trade Copier Pro MT4，这是一个终极工具，旨在帮助交易者高效地在不同的 MT4 账户之间复制交易。这个强大的工具专为希望自动化交易策略并通过无缝利用多个账户来提升表现的交易者设计。 体验实时交易复制的好处，延迟极小，确保您不会错过任何盈利机会。无论您是在管理多个账户还是与不同的经纪商合作，Local Trade Copier Pro MT4 都提供无与伦比的灵活性和定制化，以满足您的交易需求。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置/指南 主要特点 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时向您的 MetaTrader 移动应用发送推送通知，以便随时监控。 电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，以便在远离终端时进行远程监控。 图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，以便即时状态概览。 可定制的交易过滤：按魔术数字、符号和交易类型过滤交易，以便进行量身定制的复制。 灵活的账户配置：支持多个目标账户，适应各种交易
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
介绍 RSI Divergence MT4，这是一个强大的指标，旨在通过分析价格变动与 RSI（相对强弱指数）之间的关系来识别趋势反转。非常适合希望提升决策过程的交易者，这个工具提供了基于背离模式的潜在买入和卖出信号的洞察。 凭借其检测看涨和看跌背离的能力，RSI Divergence MT4 使交易者能够发现趋势减弱并优化退出策略。无论您是经验丰富的交易者还是刚入门，这个指标都能显著改善您的交易结果。 MQL产品安装指南 | 在 MT4 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 使用实时信号进行自动交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容。 弹出警报：在信号事件上提供即时 MetaTrader 警报弹出，确保您不会错过任何交易机会。 推送通知：实时推送通知直接发送到您的移动应用，以便立即监控交易。 电子邮件警报：为信号事件启用电子邮件通知，即使您不在交易终端旁边也能保持信息灵通。
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Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
指标
DPO Histogram MT4 是一个先进的交易指标，旨在将去趋势价格振荡器显示为直方图。这个强大的工具帮助交易者识别周期性价格波动和潜在的趋势变化，非常适合新手和经验丰富的交易者。 凭借其实时警报和用户友好的界面，DPO Histogram MT4 使交易者能够迅速对市场变化做出反应，从而增强他们的交易策略。通过提供清晰的视觉信号，这个指标帮助基于动量变化做出明智的交易决策。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，以便于 Expert Advisor 自动化。 快速且可回测：利用 MetaTrader 的 OnCalculate() 进行快速计算，并与策略测试器兼容。 弹出警报：在信号事件上提供即时警报通知，确保您不会错过任何交易机会。 推送通知：实时向您的移动应用发送警报，方便您在外出时进行监控。 电子邮件警报：通过电子邮件通知您重要的信号事件，便于远程监控。 图表仪表板：直接在图表上显示关键信息，以便立即了解市场状况。 信号计算：利用去趋势价
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Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
指标
Fibonacci Alert MT4 是一个先进的交易指标，旨在帮助交易者实时识别关键 Fibonacci 水平。通过在价格接近或突破这些关键水平时提供及时的警报，它使交易者能够做出明智的决策并优化他们的交易策略。 这个指标对新手和经验丰富的交易者都很有帮助，因为它简化了跟踪 Fibonacci 水平的复杂任务，同时提供必要的通知以防止错过交易机会。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4 上更新购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容，以进行历史回测。 弹出警报：在信号事件时触发 MetaTrader 警报弹窗，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：向您的 MetaTrader 移动应用发送实时推送通知，方便随时监控。 电子邮件警报：在信号事件时发送电子邮件通知，以便在远离终端时进行远程监控。 图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，提供即时状态概览。 多时间框架支持：适用于所有标准 MetaTrader 时间框架，从
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Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
指标
介绍 Consecutive Candle MT5，这是一款创新的指标，旨在通过识别连续的看涨或看跌蜡烛来增强您的交易策略。此工具非常适合 forex、股票、加密货币和商品市场的交易者，提供清晰的信号和警报，帮助您做出明智的决策。 凭借其提供及时的趋势确认和潜在反转警报的能力，Consecutive Candle MT5因其准确性和易用性而受到赞誉。许多交易者报告称，通过利用此指标把握持续趋势，改善了交易时机和提高了成功率。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置/指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可由 Expert Advisor 直接读取的可访问缓冲区，以便于基于信号的自动交易。 可视化箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于视觉阅读。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本机 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容，以进行历史回测。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时向
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Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
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实用工具
介绍 Ea CloseManager MT5，一种专门为 MetaTrader 5 量身定制的 Expert Advisor (EA)，旨在简化和自动化交易关闭过程。这个强大的工具为手动和自动交易策略提供了精确的退出标准控制，使其成为各个水平交易者的理想选择。 使用 Ea CloseManager MT5，用户在交易管理中体验到显著的时间节省和改善的风险控制。利用此 EA 的交易者报告通过适应快速市场条件的纪律性退出策略提高了盈利能力，特别是在 forex、指数和加密货币中。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 自动交易关闭：根据可自定义标准无缝关闭交易，确保纪律性退出。 盈亏管理：设置特定的盈亏阈值以进行自动调整，提高整体交易表现。 基于蜡烛的关闭：在定义的蜡烛数量后自动终止交易，允许有效的基于时间的策略。 回撤控制：设定最大回撤限制以保护交易资本，防止过度损失。 交易频率限制：通过限制每日交易数量来管理交易风险。 周期性目标和止损：定义每日、每周和每月目标以实现系统化的交易
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ADX Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
指标
平均方向指数(ADX) 多货币扫描仪 MT5 是一种先进的交易指标，旨在同时分析多个货币对。它为希望通过基于平均方向指数提供实时信号来增强决策过程的交易者带来了好处，从而实现高效的市场趋势分析。 该工具通过简化趋势强度和方向移动的识别，优化了交易体验，使其成为采用 ADX 基础策略的交易者的重要资产。借助实时警报和用户友好的仪表板，交易者可以快速评估市场状况并做出明智的交易选择。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置/指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 使用信号数据进行自动交易。 可视化箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于快速视觉分析。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与历史回测兼容。 弹出警报：在信号事件期间触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保交易者不会错过潜在的交易设置。 推送通知：向移动设备发送即时推送通知，使交易者能够在移动中监控信号。 电子邮件警
Balance Martingale MT5
Biswarup Banerjee
专家
介绍 Balanced Martingale EA MT5，这是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的复杂交易解决方案。该专家顾问利用独特的马丁格尔和反马丁格尔策略，使交易者能够有效地利用每日趋势。 凭借其先进的算法，Balanced Martingale EA MT5 通过智能管理交易，为交易者提供竞争优势，最大化利润，同时最小化风险。非常适合新手和经验丰富的交易者，它简化了交易过程，使用户能够专注于战略决策。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 核心交易策略：采用马丁格尔策略，根据交易结果调整头寸大小，以有效管理风险。 支持的时间框架：兼容多种时间框架，允许灵活的交易风格。 货币对：针对各种主要货币对进行了优化，增强了盈利交易的潜力。 风险管理：具有可定制的 Stop Loss 和 Take Profit 设置，以保护您的资本。 入场过滤器：包括 spread 检查和时段过滤器，以确保在最佳条件下执行交易。 头寸管理：利用马丁格尔原则有效管理交易，即使在波
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.75 (4)
指标
利用 Nadaraya Watson Envelope MT5 的潜力来提升您的交易策略，这是一种创新指标，旨在为交易者提供精确的趋势分析和动态支撑与阻力水平。非常适合 forex、商品和加密货币交易者，这个工具增强了决策能力和识别市场反转及趋势延续的准确性。 Nadaraya Watson Envelope MT5 的独特之处在于利用先进的高斯核平滑技术创建自适应包络带，以响应市场波动。这使得交易者能够自信地捕捉关键价格波动，无论是快速获利的剥头皮交易还是长期持有的仓位。 MQL 产品安装指南 | 在 MT5 上更新购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，以便进行基于信号的自动交易，使 Expert Advisor 能够有效利用数据。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎进行快速计算，确保与策略测试器的兼容性，以进行历史分析。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易机会。 推送通知：实时推送通知直接发送到您的 M
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
3.67 (3)
实用工具
Ultimate Trade Panel MT5 是一款专为 MetaTrader 5 设计的强大工具，旨在提升新手和经验丰富交易者的交易体验。通过提供直观的界面和强大的功能，它帮助用户更高效、更准确地管理交易。 该工具简化了交易任务，使用户能够专注于策略而非手动流程。凭借一键交易和可自定义提醒等功能，交易者可以快速响应市场机会，确保他们不会错过关键的交易设置。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 弹出提醒：在信号事件时触发 MetaTrader 提醒弹窗，让您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时推送通知到您的 MetaTrader 移动应用，方便随时监控。 电子邮件提醒：在信号事件时发送电子邮件通知，便于远程监控，尤其是在离开终端时。 图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，方便即时状态概览。 Ultimate Trade Panel MT5 是希望在 MetaTrader 5 中最大化效率和效果的交易者的完美工具。 您还可以查看该产品的 MT5 版本： Ultimate Trad
Account Trailing Stop Manager MT5
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实用工具
介绍 EA AccountTrailingStop MT5，一种先进的 Expert Advisor，旨在通过自动管理和保护您在 MetaTrader 5 上的利润来增强您的交易策略。此工具非常适合新手和专业交易者，为各种交易环境中的动态利润锁定提供强大的解决方案。 使用 EA AccountTrailingStop MT5，用户体验到显著的优势，例如在有利市场条件下提高利润保留率和减少手动监控时间。在 forex、指数和加密货币领域，交易者们注意到他们的整体盈利能力显著提高，使得这个 EA 成为任何希望优化交易表现的人的重要资产。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 动态利润跟踪：自动跟踪和追踪总账户利润，确保在当前利润低于最后一个峰值时平仓。 可自定义的追踪止损：根据您的利润水平设置追踪止损参数，允许量身定制的风险管理。 魔法数字支持：按特定魔法数字过滤交易或应用于所有交易，增强与各种交易策略的兼容性。 止损/止盈管理：可配置的止损和止盈设置确保在任何市场中有效控制风险。
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Day and Week Separator
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指标
通过 Day and Week Separator MT5 增强您的交易体验，这是一种强大的指标，旨在 plot 可自定义的日线和周线分隔线。这个工具非常适合希望在不同经纪商时区之间导航的交易者，为他们的图表分析提供清晰和精确。 通过清晰标记交易时段和日周之间的过渡，Day and Week Separator MT5 显著提高了交易者规划和执行策略的能力。用户经常报告决策能力增强以及更有组织的交易方法，从而在市场中获得更好的表现。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建 — 计算速度极快，完全兼容历史回测的策略测试器。 可自定义时间偏移：设置日分隔线的开始时间，以与本地或市场特定时间对齐，特别适合处理经纪商时区差异的交易者。 动态日/周线：为日常过渡提供 Plots 垂直虚线，为周分隔提供加粗线，确保清晰的时段划分。 颜色编码的日子：为每一天分配独特的颜色，以便快速视觉识别各市场的交易日。 自适应文本标签：
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Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
指标
介绍 STC MT4，这是一款先进的交易指标，旨在有效分析市场趋势和周期，使其成为寻求提升决策过程的交易者的必备工具。该指标对希望根据周期性价格波动和动量变化识别最佳进出点的新手和经验丰富的交易者都非常有益。 STC MT4 提供显著优势，通过及时信号帮助交易者在波动市场中导航。该指标在提供准确的趋势方向方面表现出色，使用户能够利用潜在的价格反转和延续，从而改善整体交易表现。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 直接读取信号以进行自动交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保交易者不会错过关键交易设置。 推送通知：向您的 MetaTrader 移动应用发送实时推送通知，方便随时监控。 电子邮件警报：在信号事件上提供电子邮件通知，允许在远离交易终端时进行远程监控
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Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
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Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
实用工具
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
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STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
介绍 STM Trade Panel MT4，这是一个专为使用 MetaTrader 4 的交易者设计的必要工具。这个强大的工具简化了交易执行和管理，为新手和经验丰富的交易者提供了流畅的体验，帮助他们提高交易效率。 STM Trade Panel MT4 提供了关键优势，例如一键下单和可自定义的交易设置，确保用户能够快速响应市场变化。非常适合剥头皮交易者、日内交易者和摆动交易者，这个工具因显著减少交易执行时间和改善风险管理而受到认可，适用于包括 forex、指数和加密货币在内的各种交易工具。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 一键交易执行：快速下达买入和卖出订单，支持可自定义的 lot 大小和止损/止盈设置。 自动交易关闭：根据预定义的利润或损失阈值自动关闭交易，确保有效的风险管理。 特定订单管理：轻松同时关闭特定类型的订单或所有交易，以增强对交易组合的控制。 风险-收益配置：设置风险收益比，以使您的交易策略与风险承受能力相匹配。 实时盈亏监控：在直观的显示界面上实时查看您的盈亏情况，便于
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Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
指标
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
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Angle of Averages
Biswarup Banerjee
指标
使用   Angle of Moving Average MT4   提升您的交易决策，这是一个创新指标，通过量化移动平均线的斜率，为趋势方向和动能提供清晰洞察。基于测量指定条数移动平均线角度的原则，这一工具自2010年左右在交易社区中概念化以来，已成为技术分析的支柱。在 Forex Factory 等论坛上广泛讨论，并因其对市场动态的直观可视化而受到赞誉，Angle of Moving Average 是复杂振荡器的强大替代品，为交易者提供直接的看涨或看跌偏见评估，免受过于复杂公式的干扰。 交易者青睐 Angle of Moving Average，因为它通过直观的柱状图显示—绿色表示上升动能，红色表示下降趋势—能够出色地发出趋势强度、潜在反转和最佳入场/出场点信号。通过计算当前移动平均线与其 N 条前的值的角度，它突出显示市场加速（大柱状图）或趋平（小或零角度）时刻，帮助在震荡期避免假信号。优势包括改善摆动和持仓交易的趋势确认，减少波动环境中的错误信号，通过在强角度入场提高风险回报比。适用于外汇、股票、指数和商品，此指标的警报确保您及时捕捉动能变化，提升趋势和反转市场中的整体盈利
Hedge Range Breakout
Biswarup Banerjee
专家
Description This Expert Advisor mainly works on range breakout on a particular timeframe. The logic behind the this pretty simple. When a range is formed in any time frame (e.g. the range should be less than 20 pips and there must be atleast 30 candle in that range), this ea will wait for the range to be broken out on any direction. If the range is broken on the upper side it will enter into the buy position and hedge the lower ragne with sell position(Could be martingale multiplied lots). If i
Balanced Martingale
Biswarup Banerjee
专家
介绍 Balanced Martingale EA MT4，这是一个专为 MetaTrader 4 平台设计的复杂交易解决方案。该专家顾问利用独特的马丁格尔和反马丁格尔策略，使交易者能够有效地利用每日趋势。 凭借其先进的算法，Balanced Martingale EA MT4 通过智能管理交易，为交易者提供竞争优势，最大化利润，同时最小化风险。适合新手和经验丰富的交易者，它简化了交易过程，使用户能够专注于战略决策。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 核心交易策略：采用马丁格尔策略，根据交易结果调整头寸大小，以有效管理风险。 支持的时间框架：兼容多种时间框架，允许灵活的交易风格。 货币对：针对多种主要货币对进行了优化，提高了盈利交易的潜力。 风险管理：具有可定制的 Stop Loss 和 Take Profit 设置，以保护您的资本。 入场过滤器：包括 spread 检查和会话过滤器，以确保在最佳条件下执行交易。 头寸管理：利用马丁格尔原则有效管理交易，即使在波动的市场条件下
Confluence Indicator
Biswarup Banerjee
指标
Ultimate Confluence Signal MT4 是一个复杂的交易指标，专为 MetaTrader 4 设计，为交易者提供了一个强大的工具，以增强他们的决策过程。通过聚合多个技术指标的信号，该工具为新手和经验丰富的交易者提供了识别各种金融市场中高概率交易机会所需的洞察。 使用 Ultimate Confluence Signal MT4，您可以有效地过滤市场噪音，并利用来自 RSI、MACD 和 Stochastic 等各种指标的对齐信号。这种方法不仅提高了您的胜率，还帮助减少情绪化的交易决策，使其非常适合在动态市场环境中进行剥头皮、日内交易或摆动交易。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 多指标汇聚：整合多个指标，为趋势、反转和突破策略提供全面的交易信号。 可自定义信号阈值：根据您的交易风格定义弱、中等和强汇聚水平。 颜色编码直方图：以易于阅读的视觉方式表示市场状况，牛市和熊市信号采用不同颜色。 缓冲区集成：将指标值作为缓冲区暴露，以便与 Expert Advisors 无缝交
筛选:
SUHEB ALI
18
SUHEB ALI 2025.11.14 13:59 
 

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Biswarup Banerjee
53497
来自开发人员的回复 Biswarup Banerjee 2025.11.14 14:59
This is a close manager it can't control opening of trades
Youngon
152
Youngon 2025.09.18 09:52 
 

Good EA with powerful features for risk management. Continue to improve the functionality of the EA.

Keokone
804
Keokone 2024.12.01 22:27 
 

Thanks for sharing this app, it is very useful for risk management. Also in MT5

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