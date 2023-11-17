Close Manager MT4
- 实用工具
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Biswarup BanerjeeHello, I'm Biswarup, a 32-year-old MQL4 and MQL5 development specialist with a proven track record of excellence. With over 150 products spanning various categories and over 300 client projects successfully delivered across multiple platforms, I am dedicated to providing high-quality trading
- 版本: 6.0
- 更新: 13 七月 2026
介绍 Ea CloseManager MT4，一个专门为 MetaTrader 4 量身定制的 Expert Advisor (EA)，旨在简化和自动化交易平仓过程。这个强大的工具为手动和自动交易策略提供了精确的退出标准控制，使其成为各个水平交易者的理想选择。
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使用 Ea CloseManager MT4，用户在交易管理中节省了大量时间，并改善了风险控制。利用这个 EA 的交易者报告称，通过适应快速变化市场条件的有纪律的退出策略，盈利能力得到了提升，特别是在 forex、指数和加密货币方面。
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主要特点
- 自动交易平仓：根据可自定义的标准无缝关闭交易，确保有纪律的退出。
- 盈亏管理：设定特定的盈亏阈值以进行自动调整，提高整体交易表现。
- 基于蜡烛的平仓：在定义的蜡烛数量后自动终止交易，允许有效的基于时间的策略。
- 回撤控制：设定最大回撤限制以保护交易资本，防止过度损失。
- 交易频率限制：通过限制每日交易数量来管理交易风险。
- 周期性目标和止损：定义每日、每周和每月目标，以实现系统化的交易纪律。
- 可自定义仪表板：提供用户友好的界面，实时监控交易活动和表现。
- 警报和通知：通过弹出窗口、推送通知或电子邮件保持对重要交易事件的通知。
通过 Ea CloseManager MT4 提升您的交易体验，该产品专为 MetaTrader 4 设计，简化您的交易管理过程。
您还可以查看该产品的 MT4 版本：
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Thanks for sharing this app, it is very useful for risk management. Also in MT5