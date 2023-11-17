Close Manager MT4

Представляем вам Ea CloseManager MT4, специализированный Expert Advisor (EA), разработанный для MetaTrader 4, который упрощает и автоматизирует процесс закрытия сделок. Этот мощный инструмент приносит пользу как для ручных, так и для автоматизированных торговых стратегий, обеспечивая точный контроль над критериями выхода, что делает его идеальным для трейдеров с различным уровнем опыта.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление купленных продуктов MQL на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы обратного тестирования и установки

С помощью Ea CloseManager MT4 пользователи экономят значительное время на управлении сделками и улучшают контроль рисков. Трейдеры, использующие этот EA, сообщают о повышенной прибыльности благодаря дисциплинированным стратегиям выхода, которые адаптируются к быстро меняющимся рыночным условиям, особенно на forex, индексах и криптовалютах.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление купленных продуктов MQL на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы обратного тестирования и установки

Ключевые особенности

Автоматизированное закрытие сделок: Бесшовно закрывает сделки на основе настраиваемых критериев, обеспечивая дисциплинированные выходы.

Управление прибылью и убытками: Установите конкретные пороги прибыли и убытков для автоматических корректировок, улучшая общую эффективность торговли.

Закрытие на основе свечей: Автоматически завершает сделки после определенного количества свечей, позволяя эффективно использовать временные стратегии.

Контроль просадки: Установите максимальные лимиты просадки для защиты торгового капитала и предотвращения чрезмерных убытков.

Лимиты частоты сделок: Управляйте торговым риском, ограничивая количество сделок в день.

Периодические цели и стопы: Определите ежедневные, недельные и месячные цели для систематической торговой дисциплины.

Настраиваемая панель управления: Предлагает удобный интерфейс для мониторинга торговой активности и производительности в реальном времени.

Оповещения и уведомления: Будьте в курсе событий с помощью уведомлений через всплывающие окна, push-уведомления или электронную почту о важных торговых событиях.

Улучшите свой торговый опыт с Ea CloseManager MT4, разработанным исключительно для MetaTrader 4, и оптимизируйте процесс управления сделками.

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