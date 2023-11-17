Close Manager MT4

4.5

Представляем вам Ea CloseManager MT4, специализированный Expert Advisor (EA), разработанный для MetaTrader 4, который упрощает и автоматизирует процесс закрытия сделок. Этот мощный инструмент приносит пользу как для ручных, так и для автоматизированных торговых стратегий, обеспечивая точный контроль над критериями выхода, что делает его идеальным для трейдеров с различным уровнем опыта.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление купленных продуктов MQL на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы обратного тестирования и установки

С помощью Ea CloseManager MT4 пользователи экономят значительное время на управлении сделками и улучшают контроль рисков. Трейдеры, использующие этот EA, сообщают о повышенной прибыльности благодаря дисциплинированным стратегиям выхода, которые адаптируются к быстро меняющимся рыночным условиям, особенно на forex, индексах и криптовалютах.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление купленных продуктов MQL на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы обратного тестирования и установки

Ключевые особенности

  • Автоматизированное закрытие сделок: Бесшовно закрывает сделки на основе настраиваемых критериев, обеспечивая дисциплинированные выходы.
  • Управление прибылью и убытками: Установите конкретные пороги прибыли и убытков для автоматических корректировок, улучшая общую эффективность торговли.
  • Закрытие на основе свечей: Автоматически завершает сделки после определенного количества свечей, позволяя эффективно использовать временные стратегии.
  • Контроль просадки: Установите максимальные лимиты просадки для защиты торгового капитала и предотвращения чрезмерных убытков.
  • Лимиты частоты сделок: Управляйте торговым риском, ограничивая количество сделок в день.
  • Периодические цели и стопы: Определите ежедневные, недельные и месячные цели для систематической торговой дисциплины.
  • Настраиваемая панель управления: Предлагает удобный интерфейс для мониторинга торговой активности и производительности в реальном времени.
  • Оповещения и уведомления: Будьте в курсе событий с помощью уведомлений через всплывающие окна, push-уведомления или электронную почту о важных торговых событиях.

Улучшите свой торговый опыт с Ea CloseManager MT4, разработанным исключительно для MetaTrader 4, и оптимизируйте процесс управления сделками.

Вы также можете ознакомиться с версией MT4 этого продукта:

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Отзывы 3
Keokone
804
Keokone 2024.12.01 22:27 
 

Thanks for sharing this app, it is very useful for risk management. Also in MT5

Youngon
152
Youngon 2025.09.18 09:52 
 

Good EA with powerful features for risk management. Continue to improve the functionality of the EA.

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Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4 (2)
Утилиты
Tick Volume Chart — график тиковых объемов для MetaTrader 4. Инструмент создает графики, на которых каждая свеча имеет фиксированный тиковый объем. Распределение данных происходит не по времени, а по тиковому объему. Каждый бар содержит заданный (фиксированный) тиковый объем. Тиковый объем можно регулировать изменяя значение параметра Volume . На полученный график можно прикреплять индикаторы, советники и скрипты. Получается полностью рабочий график, на котором можно работать точно так же, как и
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Утилиты
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Фильтр:
SUHEB ALI
18
SUHEB ALI 2025.11.14 13:59 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Biswarup Banerjee
53406
Ответ разработчика Biswarup Banerjee 2025.11.14 14:59
This is a close manager it can't control opening of trades
Youngon
152
Youngon 2025.09.18 09:52 
 

Good EA with powerful features for risk management. Continue to improve the functionality of the EA.

Keokone
804
Keokone 2024.12.01 22:27 
 

Thanks for sharing this app, it is very useful for risk management. Also in MT5

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