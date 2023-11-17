Optimisez votre processus de clôture de trades avec le Close Manager MT4, un Expert Advisor (EA) puissant conçu pour automatiser les sorties de trades ouverts manuellement ou par d’autres EA sur MetaTrader 4, offrant aux traders un contrôle précis sur leurs stratégies de sortie. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour ses critères de clôture polyvalents et personnalisables, cet EA est un favori parmi les scalpers, day traders et swing traders sur des marchés volatils comme le forex, les indices et les cryptomonnaies. Les utilisateurs rapportent une réduction de 30 à 50 % du temps de gestion manuelle des trades et une amélioration du contrôle des risques, beaucoup notant une augmentation de la rentabilité grâce au respect de règles de sortie disciplinées. Le Close Manager MT4 est idéal pour les traders cherchant à optimiser la gestion des risques et l’efficacité des sorties sans surveillance constante, soutenant à la fois les traders novices et expérimentés dans diverses stratégies de trading.

Le Close Manager MT4 propose un ensemble robuste de paramètres personnalisables pour automatiser la clôture des trades en fonction des montants de profit/perte (PROFIT_AMOUNT : 0, LOSS_AMOUNT : 10), des pourcentages (PROFIT_PERCENT : 0, LOSS_PERCENT : 0), du nombre de bougies (CLOSE_AFTER_N_CANDLE : 0), des limites de drawdown (MAX_DRAWDOWN_PERCENT : 30 %, MAX_DRAWDOWN_AMOUNT : 10) et des plafonds de trades quotidiens (MAX_TRADES_PER_DAY : 5). Il prend en charge des niveaux de stop/cible quotidiens, hebdomadaires et mensuels (DAILY_STOP, DAILY_TARGET, WEEKLY_STOP, WEEKLY_TARGET, MONTHLY_STOP, MONTHLY_TARGET : tous à 0 par défaut) pour un trading discipliné. Les fonctionnalités incluent le filtrage par numéro magique (MAGIC_NUMBER_INPUT : 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER : true) pour la gestion des trades manuels/EA, la suppression des ordres en attente après un temps donné (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER : 200 secondes) ou un nombre de barres (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER_BARS : 5), et un tableau de bord personnalisable (PANEL_WIDTH_PCT : 30, PANEL_HIGHT_PCT : 50, TEXT_SIZE_PCT : 1.3) pour un suivi en temps réel. Son code MQL4 léger garantit une performance fluide, avec journalisation (SHOW_LOGS : false) pour le débogage et sans repaint pour un backtesting fiable.

Caractéristiques principales

Clôture automatique des trades : Clôture les trades manuels ou EA en fonction de divers critères tels que les montants de profit/perte, les pourcentages, le nombre de bougies, les drawdowns ou la fréquence des trades, garantissant des sorties disciplinées.

Gestion des profits et pertes : Définit des seuils fixes (PROFIT_AMOUNT : 0, LOSS_AMOUNT : 10) ou basés sur des pourcentages (PROFIT_PERCENT : 0, LOSS_PERCENT : 0) pour une prise de profit automatique ou une limitation des pertes.

Clôture basée sur les bougies : Clôture automatiquement les trades après un nombre spécifique de bougies (CLOSE_AFTER_N_CANDLE : 0) pour des stratégies de sortie basées sur le temps.

Contrôle des drawdowns : Applique des limites maximales de drawdown (MAX_DRAWDOWN_PERCENT : 30 %, MAX_DRAWDOWN_AMOUNT : 10) pour protéger le capital et arrêter le trading lorsque les seuils sont atteints.

Limitation de la fréquence des trades : Restreint les trades quotidiens (MAX_TRADES_PER_DAY : 5) pour gérer l’exposition et maintenir la discipline de trading.

Cibles/stops périodiques : Définit des niveaux de stop/cible quotidiens, hebdomadaires et mensuels (DAILY_STOP, DAILY_TARGET, WEEKLY_STOP, WEEKLY_TARGET, MONTHLY_STOP, MONTHLY_TARGET : tous à 0) pour une gestion structurée des risques.

Support du numéro magique : Filtre les trades par numéro magique (MAGIC_NUMBER_INPUT : 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER : true) pour une compatibilité avec les systèmes de trading manuels ou automatisés.

Gestion des ordres en attente : Supprime les ordres en attente après un temps défini (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER : 200 secondes) ou un nombre de barres (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER_BARS : 5) pour éviter les ordres obsolètes.

Tableau de bord personnalisable : Affiche les métriques des trades avec une taille de panneau ajustable (PANEL_WIDTH_PCT : 30, PANEL_HIGHT_PCT : 50) et des couleurs (TITLE_COLOR : clrYellow, LABEL_COLOR : clrSkyBlue, VALUE_COLOR : clrWhite) pour un suivi intuitif.

Conception efficace : Code MQL4 léger garantit une performance fluide sur MT4, avec journalisation (SHOW_LOGS : false) pour le débogage et sans repaint pour un backtesting fiable.

Le Close Manager MT4 est un outil essentiel pour les traders cherchant une clôture automatique et précise des trades, améliorant la gestion des risques et l’efficacité des sorties dans les marchés dynamiques. Testez-le minutieusement sur un compte démo avant une utilisation en live pour vous assurer qu’il correspond à votre stratégie de trading.

