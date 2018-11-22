漫谈中国 A 股交易策略验证 12345678...33 新评论 Xiangdong Guo 2018.09.05 05:20 漫谈中国 A 股交易策略验证（欢迎转载，注明出处即可！）老股民都清楚：中国 A 股市场就是扶不起的阿斗，从来没让散户投资者舒心过。阴暗面不提，提也没用，咱们还是来练内功吧。皇天不负可怜人，现在终于可以在 MetaTrader 5 上验证交易策略并优化参数了。验证策略前，需在 MT5 上添加中国 A 股的指数和个股数据，MQL5.com 的应用市场里有现成工具可完成此工作。然后就可着手交易策略验证了。首先要明确的是交易规则：个股单向做多平仓时限 T+1杠杆 1:1一手 100 股最小报价单位 0.01 = 0.01 元股指期货（这个不是重点，但却最令人牵肠挂肚，引人无限遐思。目前已轮番运用数十种交易策略进行了测试，结果吗，好货当然要压箱底喽！！！）双向平仓时限 T+0杠杆 1:8标的指数 沪深300一手 100 股最小报价单位 0.01 = 0.01 元初始资金 50 万其次要解决的一个难点就是个股价格的复权：复权是为了消除报价当中因除权造成的巨大低开缺口。这种缺口会极大困扰交易机器人的逻辑判断，因此要在测试当中用工具修复，即复权。复权分为 后复权 和 前复权，建议在测试中采用后复权。因为前复权会造成早期股价偏低，许多激进操盘手法在低股价时难以察觉风险，但在现实当中，掩盖的风险就会几何倍数放大，最终导致无可挽回的损失。另外，现金分红后会造成实际收益值与测试完成后的收益不符，这个问题目前无法解决，其实也无需过于纠结，因为策略测试主要看整体效果，以及进、出场时机，这说辞没毛病吧？再要考虑的是选股：稳健的投资者一般选蓝筹股，激进者喜欢妖股。不过一旦形成交易机器人，那么就要小心妖股了。因为所谓的量化交易通俗点说就是将交易条件限定在可预测范围与概率之中。妖股不可预测因素太多，根本不适合量化，所以避之为上。所以我最终选股范围是 沪深300 指数的成分股，这类股票机构参与者众多，流动性好，监管到位，不会动辄出幺蛾子。沪市有印花税，深市没有。所以高频交易要找深市股票。最后要选择的是交易风格：趋势为王！哦，反对者称之为：追涨杀跌。低买高卖！哦，反对者称之为：逆势套牢。风格难以抉择，因此作为对比，顺势与波段交易策略各选其一实现交易机器人。在进行测试的过程中，总体感觉在中国 A 股市场里趋势策略虽然在单边趋势中成绩斐然，但遇到震荡行情就会令人消磨致死。如果错过一波涨幅 50% 以上的单边行情，那基本上趋势策略在大部分时间里就是净亏损的。而 A 股开市至今，单只个股会有几次 50% 以上涨幅的行情啊？测试设置：每笔交易一手，这是为了方便分析测试结果。时间：1990.01.01 至 2018.09.04 （测试平台会自动从首个交易日开始）本金：100000 元时间帧：日线执行价格：开盘价参数优化：遗传算法优化排位：净盈利说句题外话：有些人看到资金回撤 20% 以上就不屑一顾，声称机构交易员回撤大于 15% 就要炒鱿鱼啥的。但他们忽视的是，一方掌握数十亿甚至上百亿资金以大博小，另一方是拿十万块钱以小博大，这种资金基数上的强烈反差肯定会造成操盘思路的大相径庭，而且本金基数小，就很容易放大回撤值。放眼全球，大把基金净值缩水超过 30%，清盘的也比比皆是，而基金经理也没见被炒鱿鱼，照样潇洒自如，每年拿佣金和昧心钱（老鼠仓）从不手软。所以回撤啥的，要自己理智分析，勿要人云亦云！ 测试结果说明： 测试中有些个股收益平平，有些则收益惊人，其实这与测试初始设置有关。由于测试时每笔交易固定一手，所以低价股最终收益感觉偏低，而高价股则比较骇人，但如果计算 “投入/回报” 率，其实差不太多。且考虑到本金固定，因此低价股的资金压力和回撤率等指标大都优于高价股。这其实就是上面提到的：要正确理解和分析 “回撤率”。实际操作中，往往会根据资金量动态调整交易手数，意味着低价股的表现也会亮瞎 24K 钛合金眼。 好了，下面开始按顺序每天测试十只 沪深300 指数的成分股，并加以点评。 Xiangdong Guo 2018.09.05 05:22 #1 sh600000 浦发银行趋势策略在 2006 年至 2007 年的大牛市中表现惊人，获利 80 多万。在 2009 年之后的振荡下跌行情中则无所作为，甚至还回吐 10 多万。 同一个策略，若是调低盈利预期，控制回撤值，图形也还说得过去。收益虽然大幅缩窄，但胜在 30% 以上的趋势都能抓住。 波段策略大趋势中盈利能力可圈可点，在振荡行情中也能扛得住，并有小幅盈利，无明显短板。 Xiangdong Guo 2018.09.05 05:23 #2 sh600008 首创股份股价常年没啥波动。若是能够双向交易，且佣金+印花税较低的话，这是剥头皮的最佳品种。呵呵 趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.05 05:24 #3 sh600009 上海机场趋势策略不错，几波大趋势都抓住了。波段策略波段操作的缺点就是在单边趋势中不能将盈利吃足。哈哈，但无短板本身就是亮点啊！ Jinsong Zhang 2018.09.05 08:16 #4 先点赞一下； 能否做下网格策略测试。我一直想做，没时间 Xiangdong Guo 2018.09.05 13:40 #5 sh600010 包钢股份趋势策略四平八稳，虽稳但肯定有人觉得赚钱太慢了。嘿嘿波段策略表现一如既往。 Xiangdong Guo 2018.09.05 13:41 #6 sh600011 华能国际趋势策略发现没有，趋势策略也有“贤者时间”。一波激情过后，整个就废了，下次不知啥时候再能雄起。波段策略稳得一逼啊！以前没碰过这只股票，以后要多加关注了。 Xiangdong Guo 2018.09.05 13:43 #7 sh600015 华夏银行趋势策略银行股用趋势策略，若是没赶上一波单边上涨行情，基本上就是等死。后面银行板块的几大行啥的，都一个德行。波段策略哈哈，果然，波段操作，就是爽啊！收益率低点，但风险小啊，适合大资金来回摩擦、摩擦！ Xiangdong Guo 2018.09.05 13:44 #8 sh600016 民生银行趋势策略这种曲线让人好心塞！看上去很美，却是毒药！因为不知道下次单边行情何时来。波段策略这样的股票多来几只，是不是巴菲特啥的，都只能跟后面吃土了？ Xiangdong Guo 2018.09.05 13:45 #9 sh600018 上港集团趋势策略看着这幅曲线，深刻理解古人的一句话：不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。波段策略不看不知道，一看才恍然大悟：股神啥的，说的不就是未来的我吗？画外音：膨胀了啊，老铁！ Xiangdong Guo 2018.09.05 13:46 #10 sh600019 宝钢股份趋势策略趋势。。。趋势。。。想说爱你，并不是很容易的事。。。波段策略抬轿是不是就这样子的？浑身舒坦。。。 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
漫谈中国 A 股交易策略验证
在进行测试的过程中，总体感觉在中国 A 股市场里趋势策略虽然在单边趋势中成绩斐然，但遇到震荡行情就会令人消磨致死。如果错过一波涨幅 50% 以上的单边行情，那基本上趋势策略在大部分时间里就是净亏损的。而 A 股开市至今，单只个股会有几次 50% 以上涨幅的行情啊？
- 趋势为王！哦，反对者称之为：追涨杀跌。
- 低买高卖！哦，反对者称之为：逆势套牢。
- 风格难以抉择，因此作为对比，顺势与波段交易策略各选其一实现交易机器人。
测试结果说明：
测试中有些个股收益平平，有些则收益惊人，其实这与测试初始设置有关。由于测试时每笔交易固定一手，所以低价股最终收益感觉偏低，而高价股则比较骇人，但如果计算 “投入/回报” 率，其实差不太多。且考虑到本金固定，因此低价股的资金压力和回撤率等指标大都优于高价股。
这其实就是上面提到的：要正确理解和分析 “回撤率”。实际操作中，往往会根据资金量动态调整交易手数，意味着低价股的表现也会亮瞎 24K 钛合金眼。