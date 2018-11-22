漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 4 1234567891011...33 新评论 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:11 #31 sh600104 上汽集团趋势策略这个版块总体发展不错。大资金也愿意投入。波段策略与基本面相辅相成，没啥好说的。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:12 #32 sh600109 国金证券趋势策略券商联动，所以图形也都差不多。波段策略跟着券商股做单要求眼快手快，因为它们溜得快，稍微走神就跑远了，追高又恐套牢。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:14 #33 sh600111 北方稀土趋势策略稀缺资源类，只要实权利益掌控者吃相别太难看，总是能旱涝保收的。波段策略总强调稀土企业掌控不了国际定价权，这话我是不信的。这只能说明稀土不惜。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:15 #34 sh600115 东方航空趋势策略钱多的没处使，又不愿存银行吃利息，可以买一点守株待兔。波段策略尽管空姐是美好的，但总感觉航空股是雷区，少碰为妙。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:16 #35 sh600118 中国卫星趋势策略又是一个闪耀之后挖坑埋人的范例。与之前的中值股份类似，哟，好像悟到了什么。。。波段策略“关上门，留扇窗” 这话可不能全信。碰上凶狠的庄家，被关门打、瓮中捉也莫要后悔。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:17 #36 sh600153 建发股份趋势策略一个都不放过，全抓起来。哈哈波段策略这种图形有点看不上眼了，轻轻放过。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:18 #37 sh600157 永泰能源趋势策略能源嘛，怎么也不会太差波段策略波段也如预期。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:19 #38 sh600170 上海建工趋势策略不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。波段策略注意到策略启用了 Martingale，实际操盘中可能风险略高。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:20 #39 sh600176 中国巨石趋势策略别人涨，它也涨，不出头，不藏拙。波段策略不出彩，但也如预期。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:21 #40 sh600177 雅戈尔趋势策略收益率太高，总令我觉得是不是遗漏了啥。波段策略图形后半程涨的有点急，风险随之加大。 1234567891011...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
