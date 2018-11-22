漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 4

sh600104 上汽集团

趋势策略
这个版块总体发展不错。大资金也愿意投入。
600104-1
波段策略
与基本面相辅相成，没啥好说的。
600104-2
 

sh600109 国金证券

趋势策略
券商联动，所以图形也都差不多。
600109-1
波段策略
跟着券商股做单要求眼快手快，因为它们溜得快，稍微走神就跑远了，追高又恐套牢。
600109-2
 

sh600111 北方稀土

趋势策略
稀缺资源类，只要实权利益掌控者吃相别太难看，总是能旱涝保收的。
600111-1
波段策略
总强调稀土企业掌控不了国际定价权，这话我是不信的。这只能说明稀土不惜。
600111-2
 

sh600115 东方航空

趋势策略
钱多的没处使，又不愿存银行吃利息，可以买一点守株待兔。
600115-1
波段策略
尽管空姐是美好的，但总感觉航空股是雷区，少碰为妙。
600115-2
 

sh600118 中国卫星

趋势策略
又是一个闪耀之后挖坑埋人的范例。与之前的中值股份类似，哟，好像悟到了什么。。。
600118-1
波段策略
“关上门，留扇窗” 这话可不能全信。碰上凶狠的庄家，被关门打、瓮中捉也莫要后悔。
600118-2
 

sh600153 建发股份

趋势策略
一个都不放过，全抓起来。哈哈
600153-1
波段策略
这种图形有点看不上眼了，轻轻放过。
600153-2
 

sh600157 永泰能源

趋势策略
能源嘛，怎么也不会太差
600157-1
波段策略
波段也如预期。
600157-2
 

sh600170 上海建工

趋势策略
不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。
600170-1
波段策略
注意到策略启用了 Martingale，实际操盘中可能风险略高。
600170-2
 

sh600176 中国巨石

趋势策略
别人涨，它也涨，不出头，不藏拙。
600176-1
波段策略
不出彩，但也如预期。
600176-2
 

sh600177 雅戈尔

趋势策略
收益率太高，总令我觉得是不是遗漏了啥。
600177-1
波段策略
图形后半程涨的有点急，风险随之加大。
600177-2
