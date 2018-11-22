漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 8

新评论
 

sh600487 亨通光电

趋势策略

波段策略

 

sh600489 中金黄金

趋势策略

波段策略

 

sh600498 烽火通信

趋势策略

波段策略

 

sh600516 方大炭素

趋势策略

波段策略

 

sh600518 康美药业

趋势策略

波段策略

 

sh600519 贵州茅台

“我要酒”，嘿嘿，有这只股票的应该天天被查酒驾

趋势策略


波段策略

 

sh600522 中天科技

趋势策略

波段策略

 

sh600535 天士力

趋势策略

波段策略

 

sh600547 山东黄金

趋势策略

波段策略

 

sh600549 厦门钨业

趋势策略

波段策略

123456789101112131415...33
新评论