漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 9 12345678910111213141516...33 新评论 Xiangdong Guo 2018.09.07 15:20 #81 sh600570 恒生电子趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.07 15:21 #82 sh600583 海油工程趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.07 15:22 #83 sh600585 海螺水泥趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.07 15:23 #84 sh600588 用友网络趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.07 15:23 #85 sh600606 绿地控股趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.07 15:24 #86 sh600637 东方明珠趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.07 15:25 #87 sh600660 福耀玻璃趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.07 15:32 #88 个股测试越多，图形对比越多，渐渐就能生出一种明悟，日积月累就能与行情产生共振了。 成神之路都是这样走过来的，对吧？ Xiangdong Guo 2018.09.07 15:53 #89 澄清一下： 在测试中有些个股收益平平，有些则收益惊人，其实这与测试初始设置有关。 由于测试时每笔交易固定一手，所以低价股最终收益感觉偏低，而高价股则比较骇人，但如果计算 “投入/回报” 率，其实差不太多。 且考虑到本金固定，因此低价股的资金压力和回撤率等指标大都优于高价股。 这其实就是总纲里提到的：要正确理解和分析 “回撤率”。 实际操作中，往往会根据资金量动态调整交易手数，意味着低价股的表现也会亮瞎 24K 钛合金眼。 Xiangdong Guo 2018.09.08 14:33 #90 sh600663 陆家嘴趋势策略波段策略 12345678910111213141516...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
sh600570 恒生电子
sh600583 海油工程
sh600585 海螺水泥
sh600588 用友网络
sh600606 绿地控股
sh600637 东方明珠
sh600660 福耀玻璃
个股测试越多，图形对比越多，渐渐就能生出一种明悟，日积月累就能与行情产生共振了。
成神之路都是这样走过来的，对吧？
澄清一下：
在测试中有些个股收益平平，有些则收益惊人，其实这与测试初始设置有关。
由于测试时每笔交易固定一手，所以低价股最终收益感觉偏低，而高价股则比较骇人，但如果计算 “投入/回报” 率，其实差不太多。
且考虑到本金固定，因此低价股的资金压力和回撤率等指标大都优于高价股。
这其实就是总纲里提到的：要正确理解和分析 “回撤率”。
实际操作中，往往会根据资金量动态调整交易手数，意味着低价股的表现也会亮瞎 24K 钛合金眼。
sh600663 陆家嘴