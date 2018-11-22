漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 3

sh600048 保利地产

此一时，彼一时。房价是涨是跌，别听媒体胡嘞嘞，来看看地产股的低调奢华吧。

趋势策略
势不可挡啊！名下没房的，心塞了吧？
600048-1
波段策略
无论趋势还是波段，都尽情彰显地产版块的唯我独尊，霸气侧漏！
600048-2
 

sh600050 中国联通

在中国，垄断的定义不是独家专断，而是联手霸市。

趋势策略
盘子太大，叔叔我不约！
600050-1
波段策略
霸市者的肌体，不是那么好下口的。嘿嘿
600050-2
 

sh600061 国投资本

趋势策略
自己就是玩投资的，戏弄散户岂不是得心应手乎？
600061-1
波段策略
想要虎口夺食，需要莫大的勇气！你准备好献祭了吗？
600061-2
 

第三批发现前方高能！

敬请期待。。。。。。

 
随着测试的不断深入，目前已测试了 50 只成分股，期间目睹了大量以前不曾想象到的风景，恍然间拨开迷障见真知啊！
我会逐一将测试报告发布，感兴趣的看官也可以自己从中深度挖掘股市精髓。
 

sh600066 宇通客车

趋势策略
收益惊人，曲线也还令人满意。闲钱比较多，偏好长线的可多加关注。
600066-1
波段策略
惊艳！惊艳！惊艳！重要的话说三遍。难得有这种长短线通吃的股票。
600066-2
 

sh600068 葛洲坝

趋势策略
好稳，长线只要拿的住，总是会赚回来的。
600068-1
波段策略
不错啊！有点出乎预料。
600068-2
 

sh600085 同仁堂

百年老字号，轻易也不会把牌子砸了，放心股。

趋势策略
医药股，传统的避险版块。但主项里不要沾疫苗啥的，因为净闹乌龙了。
600085-1
波段策略
看到这图形还不明白什么叫避险股，命中注定就是给别人抬轿子的。
600085-2
 

sh600089 特变电工

趋势策略
属于比上不足，比下有余的品种。
600089-1
波段策略
虽不如前面几只股票的图形，但也有潜力。
600089-2
 

sh600100 同方股份

趋势策略
有点不相信自己的眼睛。我是不是遗漏了什么？
600100-1
波段策略
审美疲劳吗？我怎么感觉不到兴奋？反而有点被吓住的惊悸。
600100-2
