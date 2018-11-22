漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 3 12345678910...33 新评论 Xiangdong Guo 2018.09.05 17:32 #21 sh600048 保利地产此一时，彼一时。房价是涨是跌，别听媒体胡嘞嘞，来看看地产股的低调奢华吧。趋势策略势不可挡啊！名下没房的，心塞了吧？波段策略无论趋势还是波段，都尽情彰显地产版块的唯我独尊，霸气侧漏！ Xiangdong Guo 2018.09.05 17:34 #22 sh600050 中国联通在中国，垄断的定义不是独家专断，而是联手霸市。趋势策略盘子太大，叔叔我不约！波段策略霸市者的肌体，不是那么好下口的。嘿嘿 Xiangdong Guo 2018.09.05 17:35 #23 sh600061 国投资本趋势策略自己就是玩投资的，戏弄散户岂不是得心应手乎？波段策略想要虎口夺食，需要莫大的勇气！你准备好献祭了吗？ Xiangdong Guo 2018.09.05 20:56 #24 第三批发现前方高能！ 敬请期待。。。。。。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:04 #25 随着测试的不断深入，目前已测试了 50 只成分股，期间目睹了大量以前不曾想象到的风景，恍然间拨开迷障见真知啊！我会逐一将测试报告发布，感兴趣的看官也可以自己从中深度挖掘股市精髓。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:06 #26 sh600066 宇通客车趋势策略收益惊人，曲线也还令人满意。闲钱比较多，偏好长线的可多加关注。波段策略惊艳！惊艳！惊艳！重要的话说三遍。难得有这种长短线通吃的股票。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:07 #27 sh600068 葛洲坝趋势策略好稳，长线只要拿的住，总是会赚回来的。波段策略不错啊！有点出乎预料。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:08 #28 sh600085 同仁堂百年老字号，轻易也不会把牌子砸了，放心股。趋势策略医药股，传统的避险版块。但主项里不要沾疫苗啥的，因为净闹乌龙了。波段策略看到这图形还不明白什么叫避险股，命中注定就是给别人抬轿子的。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:09 #29 sh600089 特变电工趋势策略属于比上不足，比下有余的品种。波段策略虽不如前面几只股票的图形，但也有潜力。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:10 #30 sh600100 同方股份趋势策略有点不相信自己的眼睛。我是不是遗漏了什么？波段策略审美疲劳吗？我怎么感觉不到兴奋？反而有点被吓住的惊悸。 12345678910...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
