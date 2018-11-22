漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 20 1...131415161718192021222324252627...33 新评论 Xiangdong Guo 2018.09.14 12:39 #191 sh601997 贵阳银行趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.14 12:40 #192 sh601998 中信银行趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.14 12:40 #193 sh603160 汇顶科技交易日不足，略过 Xiangdong Guo 2018.09.14 12:45 #194 沪市个股的评测已近尾声，从测试结果来看还是满令人欣慰的。 至少从理论上来说，只要掌握了正确的交易策略和操盘手法，每只个股都能收获不菲的回报。 即使在跌跌不休的熊市上，也能保本甚至小赚一把。嘿嘿 对于机构或是股票基金，那就更轻松了，无论行情如何，只要放上几年，总能迎来一波强上涨行情，并做到本金翻翻。 所以，那些开盘即亏损，N 年都无法扭亏为盈的股票基金，估计大家现在心里就已明白里面的猫腻了。 Xiangdong Guo 2018.09.17 13:04 #195 sh603260 合盛硅业趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.17 13:05 #196 sh603288 海天味业趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.17 13:06 #197 sh603799 华友钴业趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.17 13:06 #198 sh603833 欧派家居趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.17 13:07 #199 sh603858 步长制药趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.17 13:08 #200 sh603993 洛阳钼业趋势策略波段策略 1...131415161718192021222324252627...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
sh601997 贵阳银行
sh601998 中信银行
sh603160 汇顶科技
沪市个股的评测已近尾声，从测试结果来看还是满令人欣慰的。
至少从理论上来说，只要掌握了正确的交易策略和操盘手法，每只个股都能收获不菲的回报。
即使在跌跌不休的熊市上，也能保本甚至小赚一把。嘿嘿
对于机构或是股票基金，那就更轻松了，无论行情如何，只要放上几年，总能迎来一波强上涨行情，并做到本金翻翻。
所以，那些开盘即亏损，N 年都无法扭亏为盈的股票基金，估计大家现在心里就已明白里面的猫腻了。
sh603260 合盛硅业
sh603288 海天味业
sh603799 华友钴业
sh603833 欧派家居
sh603858 步长制药
sh603993 洛阳钼业