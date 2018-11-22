漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 20

sh601997 贵阳银行

趋势策略

波段策略

 

sh601998 中信银行

趋势策略

波段策略

 

sh603160 汇顶科技

交易日不足，略过

 

沪市个股的评测已近尾声，从测试结果来看还是满令人欣慰的。

至少从理论上来说，只要掌握了正确的交易策略和操盘手法，每只个股都能收获不菲的回报。

即使在跌跌不休的熊市上，也能保本甚至小赚一把。嘿嘿

对于机构或是股票基金，那就更轻松了，无论行情如何，只要放上几年，总能迎来一波强上涨行情，并做到本金翻翻。

所以，那些开盘即亏损，N 年都无法扭亏为盈的股票基金，估计大家现在心里就已明白里面的猫腻了。

 

sh603260 合盛硅业

趋势策略

波段策略

 

sh603288 海天味业

趋势策略

波段策略

 

sh603799 华友钴业

趋势策略

波段策略

 

sh603833 欧派家居

趋势策略

波段策略

 

sh603858 步长制药

趋势策略

波段策略

 

sh603993 洛阳钼业

趋势策略

波段策略

