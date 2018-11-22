漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 6

sh600332 白云山

趋势策略
能有耐心抓趋势的要么闲钱太多，要么就是未卜先知。而后者是什么人，你懂得！

波段策略
突然想到，股神太多，庙里是不是住不下？笑。。。

 

sh600339 中油工程

趋势策略
你我皆凡人，趋势来了追也追不上，趋势走了拉也拉不住。

波段策略
散户是弱势群体，若是不愿当韭菜一茬一茬的任人宰割，只能剑走偏锋，险中求生了。

 

sh600340 华夏幸福

趋势策略
幸福不是过山车，无需上下颠簸。

波段策略
幸福是不是来得太突然？一点准备都没有，我真的好想静静！身边的妹子一脸嫌弃地对我说：别想我，烦着呢！

 

sh600346 恒力股份

趋势策略
恒力，恒力，没有持之以恒的毅力，就不要想着做这只股票！所以，我放弃。

波段策略
遇事不决莽一波，钱是留给胆大妄为的人赚的。哈哈

 

sh600352 浙江龙盛

趋势策略
九浅一深，深谙养生之道。

波段策略
当可以预知结果的时候，人性其实不怕压力，甚至抗力十足；但人性却很难战胜恐惧，突发事件当中，哪怕事后证明只是虚惊一场，但在未明真相前，许多人已经崩溃了。

 

各位看官，到这里，你有没有觉得在中国 A 股赚钱很容易？

如果答案是这几种选择之一或类似：容易！轻松！白捡一样！


那我先要恭喜你：你悟了！

然后再踹你一脚：洗洗接着睡吧，祝好梦！

 
现在有点强迫自己进行趋势策略测试了，权当 “认认真真走流程” 式的敬业吧。
测试之前就能预知图形是啥模样，贫穷虽然可以限制想象力，但贫穷还无法限制大量经验累积出来的肌肉反应。
正常年份连 CPI 都追不上，让大家价值投资，长线捂股，可政策面又隐晦地强调 “避虚就实”，导致牛市隔 6-8 年才可能有一波，即使牛市来了，刚回本，行情又跌回到起始线了，反复套牢，散户不想割肉的话，那就只好憋屈的当一名“终身股东”了，呵呵。

反之，发现在中国 A 股市场，还没有波段策略搞不定的个股，如果有，那一定是已经或即将退市的个股。
正所谓：遇事不决莽一波。无非收益率多寡，风险高低而已。


我得意的笑又得意的笑笑看股民尽入套。


 

sh600362 江西铜业

果然，脑补都知道会出这种图形。

趋势策略


波段策略

 

sh600369 西南证券

趋势策略
券商嘛，都一个模子里扣出来的。

波段策略
前期太猛，把后期的朴实无华掩盖住了。

 

sh600372 中航电子

趋势策略

波段策略

