Xiangdong Guo 2018.09.06 14:33 #51 sh600332 白云山趋势策略能有耐心抓趋势的要么闲钱太多，要么就是未卜先知。而后者是什么人，你懂得！波段策略突然想到，股神太多，庙里是不是住不下？笑。。。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:35 #52 sh600339 中油工程趋势策略你我皆凡人，趋势来了追也追不上，趋势走了拉也拉不住。波段策略散户是弱势群体，若是不愿当韭菜一茬一茬的任人宰割，只能剑走偏锋，险中求生了。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:36 #53 sh600340 华夏幸福趋势策略幸福不是过山车，无需上下颠簸。波段策略幸福是不是来得太突然？一点准备都没有，我真的好想静静！身边的妹子一脸嫌弃地对我说：别想我，烦着呢！ Xiangdong Guo 2018.09.06 14:37 #54 sh600346 恒力股份趋势策略恒力，恒力，没有持之以恒的毅力，就不要想着做这只股票！所以，我放弃。波段策略遇事不决莽一波，钱是留给胆大妄为的人赚的。哈哈 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:38 #55 sh600352 浙江龙盛趋势策略九浅一深，深谙养生之道。波段策略当可以预知结果的时候，人性其实不怕压力，甚至抗力十足；但人性却很难战胜恐惧，突发事件当中，哪怕事后证明只是虚惊一场，但在未明真相前，许多人已经崩溃了。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:44 #56 各位看官，到这里，你有没有觉得在中国 A 股赚钱很容易？ 如果答案是这几种选择之一或类似：容易！轻松！白捡一样！ 那我先要恭喜你：你悟了！ 然后再踹你一脚：洗洗接着睡吧，祝好梦！ Xiangdong Guo 2018.09.07 14:58 #57 现在有点强迫自己进行趋势策略测试了，权当 "认认真真走流程" 式的敬业吧。测试之前就能预知图形是啥模样，贫穷虽然可以限制想象力，但贫穷还无法限制大量经验累积出来的肌肉反应。正常年份连 CPI 都追不上，让大家价值投资，长线捂股，可政策面又隐晦地强调 "避虚就实"，导致牛市隔 6-8 年才可能有一波，即使牛市来了，刚回本，行情又跌回到起始线了，反复套牢，散户不想割肉的话，那就只好憋屈的当一名"终身股东"了，呵呵。反之，发现在中国 A 股市场，还没有波段策略搞不定的个股，如果有，那一定是已经或即将退市的个股。正所谓：遇事不决莽一波。无非收益率多寡，风险高低而已。 我得意的笑又得意的笑笑看股民尽入套。 Xiangdong Guo 2018.09.07 15:00 #58 sh600362 江西铜业果然，脑补都知道会出这种图形。 趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.07 15:01 #59 sh600369 西南证券趋势策略券商嘛，都一个模子里扣出来的。波段策略前期太猛，把后期的朴实无华掩盖住了。 Xiangdong Guo 2018.09.07 15:02 #60 sh600372 中航电子趋势策略波段策略
sh600332 白云山
sh600339 中油工程
sh600340 华夏幸福
sh600346 恒力股份
sh600352 浙江龙盛
各位看官，到这里，你有没有觉得在中国 A 股赚钱很容易？
如果答案是这几种选择之一或类似：容易！轻松！白捡一样！
那我先要恭喜你：你悟了！
然后再踹你一脚：洗洗接着睡吧，祝好梦！
我得意的笑又得意的笑笑看股民尽入套。
sh600362 江西铜业
果然，脑补都知道会出这种图形。
趋势策略
sh600369 西南证券
sh600372 中航电子