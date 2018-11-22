漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 15

sh601238 广汽集团

趋势策略

波段策略

 

sh601288 农业银行

趋势策略

波段策略

 

sh601318 中国平安

趋势策略

波段策略

 

sh601328 交通银行

趋势策略

波段策略

 

sh601333 广深铁路

趋势策略

波段策略

 

sh601336 新华保险

趋势策略

波段策略

 

sh601360 三六零

交易日不足，略过。

 

sh601377 兴业证券

趋势策略

波段策略

 

sh601390 中国中铁

趋势策略
波段策略

 

sh601398 工商银行

趋势策略

波段策略

