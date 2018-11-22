漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 32 1...252627282930313233 新评论 Xiangdong Guo 2018.10.01 13:42 #311 sz300070 碧水源趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.10.01 13:42 #312 sz300072 三聚环保趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.10.01 13:43 #313 sz300122 智飞生物趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.10.01 13:44 #314 sz300124 汇川技术趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.10.01 13:44 #315 sz300136 信维通信趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.10.01 13:45 #316 sz300144 宋城演艺趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.10.01 13:46 #317 sz300251 光线传媒趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.10.01 13:46 #318 sz300408 三环集团趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.10.01 13:47 #319 sz300433 蓝思科技趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.10.01 13:56 #320 策略到底能否成功？绩效如何？测试前一概不知，心情忐忑。。。 沪深300的成分股，300支股票，一支支测试过来，对于本人来讲也是一次挑战。 如今终于有了阶段性成果，至少是一次自我升华，当然也从中看到了希望！ 之后还会有深度分析和总结，敬请期待。 1...252627282930313233 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
策略到底能否成功？绩效如何？测试前一概不知，心情忐忑。。。
沪深300的成分股，300支股票，一支支测试过来，对于本人来讲也是一次挑战。
如今终于有了阶段性成果，至少是一次自我升华，当然也从中看到了希望！
之后还会有深度分析和总结，敬请期待。