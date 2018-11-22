漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 32

sz300070 碧水源

趋势策略

波段策略

 

sz300072 三聚环保

趋势策略

波段策略

 

sz300122 智飞生物

趋势策略

波段策略

 

sz300124 汇川技术

趋势策略

波段策略

 

sz300136 信维通信

趋势策略

波段策略

 

sz300144 宋城演艺

趋势策略

波段策略

 

sz300251 光线传媒

趋势策略

波段策略

 

sz300408 三环集团

趋势策略

波段策略

 

sz300433 蓝思科技

趋势策略

波段策略

 

策略到底能否成功？绩效如何？测试前一概不知，心情忐忑。。。

沪深300的成分股，300支股票，一支支测试过来，对于本人来讲也是一次挑战。

如今终于有了阶段性成果，至少是一次自我升华，当然也从中看到了希望！

之后还会有深度分析和总结，敬请期待。

