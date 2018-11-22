漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 19

新评论
 

sh601901 方正证券

趋势策略

波段策略

 

sh601919 中远海控

趋势策略

波段策略

 

sh601933 永辉超市

趋势策略

波段策略

 

sh601939 建设银行

趋势策略

波段策略

 

sh601958 金钼股份

趋势策略

波段策略

 

sh601985 中国核电

交易日不足，略过

 

sh601988 中国银行

趋势策略

波段策略

 

sh601989 中国重工

趋势策略

波段策略

 

sh601991 大唐发电

趋势策略

波段策略

 

sh601992 金隅集团

趋势策略

波段策略

1...121314151617181920212223242526...33
新评论