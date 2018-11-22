漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 28 1...21222324252627282930313233 新评论 Xiangdong Guo 2018.09.27 10:15 #271 sz002304 洋河股份趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.27 10:16 #272 sz002310 东方园林趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.27 10:17 #273 sz002352 顺丰控股趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.27 10:17 #274 sz002385 大北农趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.27 10:18 #275 sz002411 必康股份趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.27 10:19 #276 sz002415 海康威视趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.27 10:20 #277 sz002450 康得新趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.27 10:27 #278 2018 年国庆临近，还有最后一个交易日，又到抉择的时候了，持股还是持币过节？ 充满悬念啊！呵呵。。。 Xiangdong Guo 2018.09.30 02:02 #279 sz002456 欧菲科技趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.30 02:03 #280 sz002460 赣锋锂业趋势策略波段策略 1...21222324252627282930313233 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
sz002304 洋河股份
sz002310 东方园林
sz002352 顺丰控股
sz002385 大北农
sz002411 必康股份
sz002415 海康威视
sz002450 康得新
2018 年国庆临近，还有最后一个交易日，又到抉择的时候了，持股还是持币过节？
充满悬念啊！呵呵。。。
sz002456 欧菲科技
sz002460 赣锋锂业