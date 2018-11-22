漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 18

新评论
 

sh601838 成都银行

交易日不足，略过

 

sh601857 中国石油

趋势策略

波段策略

 

说好的金九银十，等来的却是一次次探底。

人间百态，尽在这种考验人性的时刻展现。

 

sh601866 中远海发

趋势策略

波段策略

 

sh601877 正泰电器

趋势策略

波段策略

 

sh601878 浙商证券

交易日不足，略过

 

sh601881 中国银河

交易日不足，略过

 

sh601888 中国国旅

趋势策略

波段策略

 

sh601898 中煤能源

趋势策略

波段策略

 

sh601899 紫金矿业

趋势策略

波段策略

1...111213141516171819202122232425...33
新评论