漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 18

Xiangdong Guo 2018.09.13 02:48 #171
sh601838 成都银行交易日不足，略过

Xiangdong Guo 2018.09.13 02:49 #172
sh601857 中国石油趋势策略波段策略

Xiangdong Guo 2018.09.13 03:02 #173
说好的金九银十，等来的却是一次次探底。
人间百态，尽在这种考验人性的时刻展现。

Xiangdong Guo 2018.09.14 12:23 #174
sh601866 中远海发趋势策略波段策略

Xiangdong Guo 2018.09.14 12:24 #175
sh601877 正泰电器趋势策略波段策略

Xiangdong Guo 2018.09.14 12:24 #176
sh601878 浙商证券交易日不足，略过

Xiangdong Guo 2018.09.14 12:24 #177
sh601881 中国银河交易日不足，略过

Xiangdong Guo 2018.09.14 12:25 #178
sh601888 中国国旅趋势策略波段策略

Xiangdong Guo 2018.09.14 12:26 #179
sh601898 中煤能源趋势策略波段策略

Xiangdong Guo 2018.09.14 12:27 #180
sh601899 紫金矿业趋势策略波段策略
