漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 26

新评论
 

sz002007 华兰生物

趋势策略

波段策略

 

sz002008 大族激光

趋势策略

波段策略

 

sz002024 苏宁易购

趋势策略

波段策略

 

sz002027 分众传媒

趋势策略

波段策略

 

sz002044 美年健康

趋势策略

波段策略

 

sz002050 三花智控

趋势策略

波段策略

 

忙晕了，耽搁了几天，别人休假我还要苦逼加班，允悲！

眼看测试个股没剩多少了，还是要有始有终吧！

好消息是节前启动的投资账户 3 个交易日的盈利不菲，值了！

 

sz002065 东华软件

趋势策略

波段策略

 

sz002074 国轩高科

趋势策略

波段策略

 

sz002081 金 螳 螂

趋势策略

波段策略

1...192021222324252627282930313233
新评论