漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 30

sz002594 比亚迪

趋势策略

波段策略

 

sz002601 龙蟒佰利

趋势策略

波段策略

 

sz002602 世纪华通

趋势策略

波段策略

 

sz002608 江苏国信

趋势策略

波段策略

 

sz002624 完美世界

趋势策略

波段策略

 

sz002625 光启技术

趋势策略

波段策略

 

sz002673 西部证券

趋势策略

波段策略

 

sz002714 牧原股份

趋势策略

波段策略

 

双节导致的休市天数太多，图表上的日期间隔线看着都乱了，嘿嘿

 

sz002736 国信证券

趋势策略

波段策略

