漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 12

sh600900 长江电力

趋势策略

波段策略

 
sh600909 华安证券
交易日不足，略过。

 
sh600919 江苏银行
交易日不足，略过。

 
sh600926 杭州银行
交易日不足，略过。

 
sh600958 东方证券
交易日不足，略过。

 
sh600959 江苏有线
交易日不足，略过。

 
sh600977 中国电影
交易日不足，略过。

 

sh600999 招商证券

趋势策略

波段策略

 

sh601006 大秦铁路

趋势策略

波段策略

 

sh601009 南京银行

趋势策略

波段策略

