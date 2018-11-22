漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 5

sh600188 兖州煤业

在那个“煤飞色舞”的年代。。。

趋势策略
惨！惨！惨！曾经风光无限，终究也要迟暮么？
600188-1
波段策略
大量机构筹码沉淀在煤炭、有色板块，某个主力想要兴风作浪，也不是那么容易。
600188-2
 

sh600196 复星医药

趋势策略
看到药企，首先想到不会有疫苗吧？都成神经质了。
600196-1
波段策略
再次验证医药板块是避风港。

 

sh600208 新湖中宝

趋势策略
没有亮点，不做也罢。

波段策略
图形不好看，可以放弃了。

 

sh600219 南山铝业

趋势策略
“煤飞色舞” 的穷途末路？

波段策略
只能理解为在震荡中求解脱，在震荡中换手了。

 

sh600221 海航控股

趋势策略
随波逐流，不离不弃，可是我们是来赚钱的，与它无缘啊。

波段策略
图形不好看，往往预示着操作难度很大。在难以了解内情时，潇洒的转身，飘然而去。


 

sh600233 圆通速递

趋势策略
这种一时半会儿摸不清脉落的就先不参与好了。

波段策略
让子弹再飞一会儿才能看清是否有人爆头。

 

sh600271 航天信息

趋势策略
若是没有内幕消息，很难搞清楚内部到底搞啥猫腻。

波段策略
震荡中上升，上升中震荡。

 

sh600276 恒瑞医药

趋势策略
人性在某种极端行情中会迷失方向。只有机器人才会无视恐惧或狂热，兢兢业业地遵照既定规则执行。

波段策略
这只股票太疯狂。我冷静片刻，对身边的妹子说：把我卖了买这只股票吧！妹子瞥了我一眼说：把你卖了够买一手（后复权）么？我低头沉思良久，无奈认清一个现实：不够！

 

sh600297 广汇汽车

趋势策略
有闲钱可以一放十年的，可以适当参与。

波段策略
在一段时间内，车企的安全系数还是蛮高的。

 

sh600309 万华化学

趋势策略
又撒一波有毒香水。前方有坑跳不跳？你说了算。

波段策略
看到这里，估计有 90% 的人即使前方是坑也跳了，即使香水有毒也喝了。嘿嘿

