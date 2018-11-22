漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 5 123456789101112...33 新评论 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:22 #41 sh600188 兖州煤业在那个“煤飞色舞”的年代。。。趋势策略惨！惨！惨！曾经风光无限，终究也要迟暮么？波段策略大量机构筹码沉淀在煤炭、有色板块，某个主力想要兴风作浪，也不是那么容易。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:23 #42 sh600196 复星医药趋势策略看到药企，首先想到不会有疫苗吧？都成神经质了。波段策略再次验证医药板块是避风港。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:24 #43 sh600208 新湖中宝趋势策略没有亮点，不做也罢。波段策略图形不好看，可以放弃了。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:24 #44 sh600219 南山铝业趋势策略“煤飞色舞” 的穷途末路？波段策略只能理解为在震荡中求解脱，在震荡中换手了。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:26 #45 sh600221 海航控股趋势策略随波逐流，不离不弃，可是我们是来赚钱的，与它无缘啊。波段策略图形不好看，往往预示着操作难度很大。在难以了解内情时，潇洒的转身，飘然而去。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:28 #46 sh600233 圆通速递趋势策略这种一时半会儿摸不清脉落的就先不参与好了。波段策略让子弹再飞一会儿才能看清是否有人爆头。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:29 #47 sh600271 航天信息趋势策略若是没有内幕消息，很难搞清楚内部到底搞啥猫腻。波段策略震荡中上升，上升中震荡。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:30 #48 sh600276 恒瑞医药趋势策略人性在某种极端行情中会迷失方向。只有机器人才会无视恐惧或狂热，兢兢业业地遵照既定规则执行。波段策略这只股票太疯狂。我冷静片刻，对身边的妹子说：把我卖了买这只股票吧！妹子瞥了我一眼说：把你卖了够买一手（后复权）么？我低头沉思良久，无奈认清一个现实：不够！ Xiangdong Guo 2018.09.06 14:31 #49 sh600297 广汇汽车趋势策略有闲钱可以一放十年的，可以适当参与。波段策略在一段时间内，车企的安全系数还是蛮高的。 Xiangdong Guo 2018.09.06 14:32 #50 sh600309 万华化学趋势策略又撒一波有毒香水。前方有坑跳不跳？你说了算。波段策略看到这里，估计有 90% 的人即使前方是坑也跳了，即使香水有毒也喝了。嘿嘿 123456789101112...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
