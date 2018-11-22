漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 7

新评论
 

sh600373 中文传媒

趋势策略



波段策略

 

sh600376 首开股份

趋势策略


波段策略

 

sh600383 金地集团

趋势策略


波段策略

 

sh600390 五矿资本

趋势策略


波段策略

 

sh600398 海澜之家

趋势策略


波段策略

 

sh600406 国电南瑞

趋势策略


波段策略

 

sh600415 小商品城

趋势策略

波段策略

 

sh600436 片仔癀

趋势策略

波段策略

 

sh600438 通威股份

趋势策略

波段策略

 

sh600482 中国动力

趋势策略

波段策略

1234567891011121314...33
新评论