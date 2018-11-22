漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 14

新评论
 

图形分析提示：

  • 绝对收益只能作为参考。总纲里解释过，股价有高有低，当固定交易手数，投资/收益率相对稳定的情况下，高价股的绝对收益值肯定高，但对于资金的压力也同样高。
  • 纵向收益值的阶梯式暴涨一是可能处于强单边上涨趋势，二是可能受消息刺激。无论单边趋势或消息，都是可遇而不可求，所以不应把这种爆发式增长当成常态。
  • 横向时间跨度很大的阶梯或锯齿，说明此区间压单过多，若是处于单边上涨趋势当然无妨，若是处于下跌或震荡行情中，则说明有扛单现象，风险正在积累。
  • 交易个股要选择阶梯（锯齿）时间跨度小、图形平滑的。原因在于积压订单少，资金周转快，更重要的是不虞深度套牢，心理压力得以最大程度缓解。
所以，不要冲动地看图索骥，盲目乐观，要根据自己的资金情况选择合适的交易品种、策略及时机。
 

sh601169 北京银行

趋势策略

波段策略

 

sh601186 中国铁建

趋势策略

波段策略

 

sh601198 东兴证券

趋势策略

波段策略

 

sh601211 国泰君安

趋势策略

波段策略

 

sh601212 白银有色

趋势策略

波段策略

 

sh601216 君正集团

趋势策略

波段策略

 

sh601225 陕西煤业

趋势策略

波段策略

 

sh601228 广州港

交易日不足，略过。

 

sh601229 上海银行

趋势策略


波段策略


1...789101112131415161718192021...33
新评论