漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 14

图形分析提示：

绝对收益只能作为参考。总纲里解释过，股价有高有低，当固定交易手数，投资/收益率相对稳定的情况下，高价股的绝对收益值肯定高，但对于资金的压力也同样高。纵向收益值的阶梯式暴涨一是可能处于强单边上涨趋势，二是可能受消息刺激。无论单边趋势或消息，都是可遇而不可求，所以不应把这种爆发式增长当成常态。横向时间跨度很大的阶梯或锯齿，说明此区间压单过多，若是处于单边上涨趋势当然无妨，若是处于下跌或震荡行情中，则说明有扛单现象，风险正在积累。交易个股要选择阶梯（锯齿）时间跨度小、图形平滑的。原因在于积压订单少，资金周转快，更重要的是不虞深度套牢，心理压力得以最大程度缓解。

所以，不要冲动地看图索骥，盲目乐观，要根据自己的资金情况选择合适的交易品种、策略及时机。

Xiangdong Guo 2018.09.09 14:12 #131

Xiangdong Guo 2018.09.11 00:20 #132
sh601169 北京银行趋势策略波段策略

Xiangdong Guo 2018.09.11 00:21 #133
sh601186 中国铁建趋势策略波段策略

Xiangdong Guo 2018.09.11 00:21 #134
sh601198 东兴证券趋势策略波段策略

Xiangdong Guo 2018.09.11 00:23 #135
sh601211 国泰君安趋势策略波段策略

Xiangdong Guo 2018.09.11 00:24 #136
sh601212 白银有色趋势策略波段策略

Xiangdong Guo 2018.09.11 00:25 #137
sh601216 君正集团趋势策略波段策略

Xiangdong Guo 2018.09.11 00:26 #138
sh601225 陕西煤业趋势策略波段策略

Xiangdong Guo 2018.09.11 00:26 #139
sh601228 广州港交易日不足，略过。

Xiangdong Guo 2018.09.11 00:27 #140
sh601229 上海银行趋势策略 波段策略
图形分析提示：
所以，不要冲动地看图索骥，盲目乐观，要根据自己的资金情况选择合适的交易品种、策略及时机。
- 绝对收益只能作为参考。总纲里解释过，股价有高有低，当固定交易手数，投资/收益率相对稳定的情况下，高价股的绝对收益值肯定高，但对于资金的压力也同样高。
- 纵向收益值的阶梯式暴涨一是可能处于强单边上涨趋势，二是可能受消息刺激。无论单边趋势或消息，都是可遇而不可求，所以不应把这种爆发式增长当成常态。
- 横向时间跨度很大的阶梯或锯齿，说明此区间压单过多，若是处于单边上涨趋势当然无妨，若是处于下跌或震荡行情中，则说明有扛单现象，风险正在积累。
- 交易个股要选择阶梯（锯齿）时间跨度小、图形平滑的。原因在于积压订单少，资金周转快，更重要的是不虞深度套牢，心理压力得以最大程度缓解。
sh601169 北京银行
sh601186 中国铁建
sh601198 东兴证券
sh601211 国泰君安
sh601212 白银有色
sh601216 君正集团
sh601225 陕西煤业
sh601228 广州港
sh601229 上海银行
