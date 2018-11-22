漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 22

新评论
 

sz000402 金 融 街

趋势策略

波段策略

 

sz000413 东旭光电

趋势策略

波段策略

 

sz000415 渤海金控

趋势策略

波段策略

 

sz000423 东阿阿胶

趋势策略

波段策略

 

中小板、创业板都集中在深市，造富传说、一夜暴富的美梦都刺激着投资者疯狂涌入。

一入股市深似海，嘿嘿。。。

 

sz000425 徐工机械

趋势策略

波段策略

 

sz000503 国新健康

趋势策略

波段策略

 

sz000538 云南白药

趋势策略

波段策略

 

sz000540 中天金融

趋势策略

波段策略

 

sz000559 万向钱潮

趋势策略

波段策略

1...151617181920212223242526272829...33
新评论