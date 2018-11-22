漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 2

sh600023 浙能电力

趋势策略
彻底崩溃了！比梅西躺在草坪上说“天生强大”那时刻还懵的一逼？！？！？！
600023-1
波段策略
无喜无悲。这种股票也属于有钱可以来回摩擦，想赚快钱的敬而远之。
600023-2
 

首日总结：

在中国 A 股市场运用趋势策略算是让我泪崩了！那些叫嚣趋势为王的，你们是什么居心？

前方大能，我还有救么？

 
Jinsong Zhang:

先点赞一下；

能否做下网格策略测试。我一直想做，没时间

给个示例或现成的 EA 我来试试。

网格做期指比较好吧，个股单向操作，太让人纠结了。

 

sh600025 华能水电

交易日不足一年，看不出啥名堂，略过。

 

sh600028 中国石化

三桶油之一，机构拉抬、打压大盘指数风向的标的个股。厉不厉害？！

趋势策略
超级大盘股，还趋势操作，逗我玩呢？
600028-1
波段策略
这是主力操控大盘的工具，比妖股还妖。不管你信不信，我反正是信了。
600028-2
 

sh600029 南方航空

趋势策略
这曲线，还是劝君把钱存银行吃利息吧！
600029-1
波段策略
油价起起伏伏，再加上飞航事故频繁，做航空股一般需要大心脏。
600029-2
 

sh600030 中信证券

我的票仓里会长期持有券商股，因为券商消息灵通，股价反应快，一般行情来时先启动。
等券商版块做一波之后切换到其它版块还能赶上趟。

趋势策略
指望券商自律那是做梦，高管出事才是理所应当。反映到股价上，不说了。。。
600030-1
波段策略
Come on, baby。与狼共舞。
600030-2
 

sh600031 三一重工

股票代码和股票名称相谐有趣。
看到重工啥的，就联想到污染、下岗、关停并转。事实证明是我想当然了。

趋势策略
2011 年以后开始长线投资这只股票的朋友，你们还好吗？
600031-1
波段策略
好波！此波非彼“波”啊，想歪的面壁去！
600031-2
 

sh600036 招商银行

趋势策略
同属银行版块，它咋跟别人有点不一样呢？
600036-1
波段策略
龙生九子，各有不同。银行股里的异类。
600036-2
 

sh600038 中值股份

趋势策略
说好的一起装逼一起飞！怎么 2015 年以后你就跑偏了呢？
600038-1
波段策略
这种心动的感觉好美好美！我说妹子呀，碰到持有这只股票又如这般懂得进进(XX)出出(OO)妙境的屌丝，别管穷不穷，赶紧就嫁了吧，都是潜力股啊！
600038-2
