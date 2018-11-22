漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 2 123456789...33 新评论 Xiangdong Guo 2018.09.05 13:47 #11 sh600023 浙能电力趋势策略彻底崩溃了！比梅西躺在草坪上说“天生强大”那时刻还懵的一逼？！？！？！波段策略无喜无悲。这种股票也属于有钱可以来回摩擦，想赚快钱的敬而远之。 Xiangdong Guo 2018.09.05 13:47 #12 首日总结：在中国 A 股市场运用趋势策略算是让我泪崩了！那些叫嚣趋势为王的，你们是什么居心？前方大能，我还有救么？ Xiangdong Guo 2018.09.05 13:50 #13 Jinsong Zhang: 先点赞一下； 能否做下网格策略测试。我一直想做，没时间给个示例或现成的 EA 我来试试。 网格做期指比较好吧，个股单向操作，太让人纠结了。 Xiangdong Guo 2018.09.05 17:23 #14 sh600025 华能水电交易日不足一年，看不出啥名堂，略过。 Xiangdong Guo 2018.09.05 17:24 #15 sh600028 中国石化三桶油之一，机构拉抬、打压大盘指数风向的标的个股。厉不厉害？！趋势策略超级大盘股，还趋势操作，逗我玩呢？波段策略这是主力操控大盘的工具，比妖股还妖。不管你信不信，我反正是信了。 Xiangdong Guo 2018.09.05 17:25 #16 sh600029 南方航空趋势策略这曲线，还是劝君把钱存银行吃利息吧！波段策略油价起起伏伏，再加上飞航事故频繁，做航空股一般需要大心脏。 Xiangdong Guo 2018.09.05 17:27 #17 sh600030 中信证券我的票仓里会长期持有券商股，因为券商消息灵通，股价反应快，一般行情来时先启动。等券商版块做一波之后切换到其它版块还能赶上趟。趋势策略指望券商自律那是做梦，高管出事才是理所应当。反映到股价上，不说了。。。波段策略Come on, baby。与狼共舞。 Xiangdong Guo 2018.09.05 17:28 #18 sh600031 三一重工股票代码和股票名称相谐有趣。看到重工啥的，就联想到污染、下岗、关停并转。事实证明是我想当然了。趋势策略2011 年以后开始长线投资这只股票的朋友，你们还好吗？波段策略好波！此波非彼“波”啊，想歪的面壁去！ Xiangdong Guo 2018.09.05 17:29 #19 sh600036 招商银行趋势策略同属银行版块，它咋跟别人有点不一样呢？波段策略龙生九子，各有不同。银行股里的异类。 Xiangdong Guo 2018.09.05 17:31 #20 sh600038 中值股份趋势策略说好的一起装逼一起飞！怎么 2015 年以后你就跑偏了呢？波段策略这种心动的感觉好美好美！我说妹子呀，碰到持有这只股票又如这般懂得进进(XX)出出(OO)妙境的屌丝，别管穷不穷，赶紧就嫁了吧，都是潜力股啊！ 123456789...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
