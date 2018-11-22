漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 24

sz000728 国元证券

趋势策略

波段策略

 

sz000768 中航飞机

趋势策略

波段策略

 

sz000776 广发证券

趋势策略

波段策略

 

sz000783 长江证券

趋势策略

波段策略

 

sz000786 北新建材

趋势策略

波段策略

 

深交所没有过户费，所以对于本钱少，又喜欢高频交易的散户较有吸引力。

总有人说中国 A 股不成气候是因为散户多，这话的逻辑依据不知来自何处。

排除为了分散资金而伪装成散户的灰色资本，99%的散户都是韭菜，被割了一茬又一茬，他们盼望大牛市的心情比谁都迫切，而且他们也没有做空的途径和手段，他们没有砸盘的主观意愿，只有绝望时的割肉。

 

sz000792 盐湖股份

趋势策略

波段策略

 

sz000826 启迪桑德

趋势策略

波段策略

 

sz000839 中信国安

趋势策略

波段策略

 

sz000858 五 粮 液

趋势策略

波段策略

