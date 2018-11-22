漫谈中国 A 股交易策略验证 - 页 24 1...171819202122232425262728293031...33 新评论 Xiangdong Guo 2018.09.19 04:01 #231 sz000728 国元证券趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.19 04:02 #232 sz000768 中航飞机趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.19 04:02 #233 sz000776 广发证券趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.19 04:03 #234 sz000783 长江证券趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.19 04:04 #235 sz000786 北新建材趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.19 04:31 #236 深交所没有过户费，所以对于本钱少，又喜欢高频交易的散户较有吸引力。 总有人说中国 A 股不成气候是因为散户多，这话的逻辑依据不知来自何处。 排除为了分散资金而伪装成散户的灰色资本，99%的散户都是韭菜，被割了一茬又一茬，他们盼望大牛市的心情比谁都迫切，而且他们也没有做空的途径和手段，他们没有砸盘的主观意愿，只有绝望时的割肉。 Xiangdong Guo 2018.09.26 07:55 #237 sz000792 盐湖股份趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.26 07:56 #238 sz000826 启迪桑德趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.26 07:56 #239 sz000839 中信国安趋势策略波段策略 Xiangdong Guo 2018.09.26 07:57 #240 sz000858 五 粮 液趋势策略波段策略 1...171819202122232425262728293031...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
深交所没有过户费，所以对于本钱少，又喜欢高频交易的散户较有吸引力。
总有人说中国 A 股不成气候是因为散户多，这话的逻辑依据不知来自何处。
排除为了分散资金而伪装成散户的灰色资本，99%的散户都是韭菜，被割了一茬又一茬，他们盼望大牛市的心情比谁都迫切，而且他们也没有做空的途径和手段，他们没有砸盘的主观意愿，只有绝望时的割肉。
