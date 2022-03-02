如何开始学习MQL5 - 页 5 123456789101112...38 新评论 Sergey Golubev 2013.11.05 11:39 #41 MQL5 中的绘图风格MQL4 中有 6 种绘图风格。而 MQL5 中则有 18 种绘图风格。因此，可能很有必要撰写一篇文章，专门介绍 MQL5 的绘图风格。 我们会在本文研究 MQL5 中的绘图风格详情。此外，我们还会创建一个指标来展示如何使用这些绘图风格，并细化标绘。 Sergey Golubev 2013.11.05 11:42 #42 在 MQL5 中使用资源很久以前，计算机程序的主要目的是进行繁重的数学计算和处理大量的数量。但是，随着计算机能力的增强，优先事项已经改变了。现在，在具有相同功能的两个程序之间，用户会选择更易使用的一个。现在，仅仅依据需要的算法编写程序是不够的，您还必须提供一个用户友好的图形界面。甚至连技术分析也源自交易者希望拥有当前市场状态的图形表示：已经开发了若干趋势线、支撑位和阻力位、各种通道和技术指标来显示正在发生的事情的客观图形。新的 MQL5 语言拥有更强大的工具来创建除了 MetaTrader 5 客户端以外，不需要任何其他东西的全功能应用程序。在本文中，我们将显示如何使用资源来创建一个含有用户友好界面的可执行 EX5 文件，并且此文件不需要安装或开始等任何例行操作。当然，首先，处理图形的可能性是非常重要的。可以在相关文章中找到很多例子，下面是其中的一部分：用 MQL5 绘制指标的发行创建具有图形控制选项的指标用 MQL5 创建“贪吃蛇”游戏用 MQL5 创建交易活动控制板用 MQL5 连接 EA 交易程序和 ICQ用于在以仓位为中心的 MT5 环境中跟踪订单的虚拟订单管理程序使用标准库类和 Google Chart API 创建信息板建立一个频谱分析程序基于预定义的风险和风险/回报比建立互动式半自动拖放 EA 交易程序从用户的观点来看，是图形元素的使用让一个程序更有趣且更易控制。除了针对技术分析的传统工具以外，MetaTrader 5 客户端还提供了各种各样的图形对象，这些对象可用作构建您自己的图形界面的砖石。 MetaTrader 5 Trading Platform for Forex and Stock Markets www.metatrader5.com Official description of the The MetaTrader 5 Trading Platform - trader's working tool that allows trading on the financial markets: Forex, Stocks, CFD and Futures. 在 MQL5 中使用资源 Sergey Golubev 2013.11.06 13:41 #43 6 步创建您自己的交易机器人！身边的世界正在飞速变化，而我们则试图紧跟其脚步。我们没有时间学习新东西，正常人往往都会这么想。交易员也和每个人一样，他们追求的是用最小的工作量取得最大的成效。MetaEditor 5 专为交易员准备了一套奇妙的 MQL5 向导。已有多篇文章讲述过如何利用此向导创建一个自动化交易系统，其中包括“轻量级版本” MQL5 傻瓜向导 和一个“开发人员版本” - MQL5 向导：新版本。 看起来都不错 - 点击 5 次鼠标即可创建一个交易机器人，您还可以在“策略测试仪”中对其进行检测，实现某交易系统中的参数优化， 您可以让创建的机器人根据您的账户进行交易，且无需再加任何人工干预。但是，当交易员/MQL5 开发人员想要创建某些自己的东西、某些从未于任何地方描述过的独特的东西、以及要编写其自己的交易信号模块时，问题就出现了。交易员会打开 MQL5 文档，找到“标准库”，然后吃惊地发现…… Sergey Golubev 2013.11.07 12:40 #44 MQL5 Cookbook: 使用不限数量的参数开发多币种EA交易在前一篇文章"MQL5 Cookbook: 多币种EA交易 - 简介而快速的途径"中的EA交易。如果交易品种和交易策略参数的数量较小的情况下可能很有用，然而，MQL5中EA交易的输入参数有数量的限制: 它们不能超过1024个。 还有，尽管这个数量基本够用了，但是使用这样巨大的参数列表还是不大方便，每次需要为某个交易品种修改或者优化参数的时候，您都需要在长长的参数列表中为该交易品种找到它的参数。在本文中，我们将创建一种模式，它会使用一系列参数为交易系统作优化，而且允许不加数量限制的参数。交易品种的列表将在标准文本文件 (*.txt) 中创建，每个交易品种的输入参数也将存储于文件中。 在此需要说明的是，尽管在正常模式下这个EA交易处理一个交易品种，然而您可以在策略测试器中选择各种交易品种进行测试（每个交易品种都是独立的）。 事实上，直接在市场报价窗口中创建交易品种列表会更加方便，它使您可以保存准备好的交易品种集合，我们会让此EA交易在策略测试器中的市场报价窗口直接取得交易品种列表。可惜的是现在无法从策略测试器中访问市场报价窗口，所以我们必须人工或者使用脚本来创建交易品种类表。 Sergey Golubev 2013.11.07 12:41 #45 MQL5 Cookbook: 把交易历史写入文件以及为每个交易品种在Excel中创建余额图表当在各种论坛做沟通时，我经常使用我自己的测试结果作为例子，这些结果显示为Microsoft Excel中的图表截图。很多时候都有人问我这些图表是怎样创建的，Excel提供了很多创建图表的功能，也有很多介绍这方面的书，为了在书中找到所需的 信息，可能需要全部读一遍。最终，现在我有时间在本文中解释其中的全部了。 在前面两篇文章， MQL5 Cookbook: 多币种EA交易 - 简洁而快速的途径 和 MQL5 Cookbook: 使用不限数量的参数开发多币种EA交易中， 我们使用MQL5开发了多币种的EA交易。我们知道，MetaTrader 5中的测试结果显示为通用的余额/净值曲线，比如，如果您需要独立查看每个交易品种的结果，您需要一次次在EA交易的外部参数中禁用除了所需交易品种之外 的所有其他交易品种，然后再次运行测试，这很不方便。 所以今天我将向您展示一种简单的方法，您只要轻点鼠标，就可以在一个Excel数据表中获得多币种EA交易的全部交易品种的余额图表以及综合结果。为了重建实例，我们将直接使用前文的多币种EA交易. 它将使用一个函数来增强，该函数会在测试完成之后把历史交易和所有交易品种的余额曲线写到一个.csv文件中，而且，我们会在报告中增加另外一列用于显示所有本地最大的回撤。 让我们创建一个Excel工作簿，设置后就能够连接数据文件了，工作簿可以一直都打开，所以在运行另外一次测试之前不需要关闭，在测试完成之后，您只需要按某个键刷新数据就可以看到图表中报告的改变。 Sergey Golubev 2013.11.08 11:29 #46 利用 MQL5 面向对象编程法编写"EA 交易"通过第一篇文章，我们从整体上了解了 MQL5 中某“EA 交易”创建、调试及测试的基本步骤。 我们做过的每一件事都非常简单且有趣；但是，新的 MQL5 语言的功能还远远不止于此。 而在本文中，我们则会探讨面向对象法，将我们曾在第一篇文章中谈到的内容落到实处。 很多人都觉得难，但是，我向您保证，看完本文之后，您就能够编写自己的面向对象 “EA 交易”了。 我们不会重复第一篇文章中学过的某些内容，所以，如果您没读过，则建议您首先通读该文。 Sergey Golubev 2013.11.11 13:25 #47 MetaTrader 5：在博客、社交网络和专业网站上通过电子邮件发布交易预测和实时交易声明交易预测的自动 Web 发布在交易行业中已经成为一种普遍趋势。某些交易者或公司使用互联网作为销售订阅信号的媒体，某些交易者将其用于他们自己的博客来告知有关他们的跟踪记录 的情况，某些交易者或公司这样做是为了提供编程或咨询服务。其他的仅仅是为了名望或乐趣而发布信号。本 文旨在使用 MetaTrader 5 提供用于发布预测的即用型解决方案。它涵盖各种各样的想法：从使用针对发布 MetaTrader 声明的专业网站，到几乎不需要任何 Web 编程经验就可搭建自己的网站，再到与允许很多读者加入并关注预测的社交网络微博服务的集成，无所不包。在此处提供的所有解决方案都是百分百免费的，并且能够由具备电子邮件和 FTP 服务基本知识的任何人所搭建。使用相同的技术来提供专业托管和商业性交易预测服务也毫无问题。 Sergey Golubev 2013.11.15 09:03 #48 依据 Heiken-Ashi 指标的交易系统示例二十多年前烛形图在美国出现之后，对牛熊如何在西方市场中角力的理解出现了一场革命。烛形图成为一种流行的交易工具，交易者开始使用它们，从而让对图表的理解更加容易。但是对烛形图的判读因人而异。 这些方法中的一种改变传统的烛形图，有利于对其的理解，称为 Heikin Ashi 技术。 Sergey Golubev 2013.11.15 09:08 #49 分析烛的图案描绘烛形图和分析烛图案是技术分析的一个迷人领域。烛形图的优点在于它们以能够查看数据动态的方式表示数据。 烛形图提供了关于交易的生动的心理学画面。在阅读和经过一段时间的实践之后，烛形图将成为您的分析兵工厂的一部分。日本烛形图可以帮助您“洞察”金融市场，而这是其他图形方法难以做到的。它们同样适用于所有市场。 Sergey Golubev 2013.11.15 09:12 #50 创建一个在若干工具上交易的 EA 交易程序本文介绍为了实施一个在一张图表上启动，能够同时进行不同金融资产交易的 EA 交易程序而编写的程序代码的技术方面。一般而言，在 MQL4 中这也不是一个问题。但是只有在 MetaTrader 5 客户端出现之后，交易者才最终获得使用策略测试程序对此类自动交易系统进行完整分析的机会。 迄今为止，多货币自动交易系统比以前更加流行了，我们可以预测必将涌现出构建此类交易系统的兴趣。但是实施此类机器人的主要问题在于算术级数中程序代码扩展的最多维度，并且这并不容易获得标准程序员的拥护。 在本文中，我们将编写一个简单的多货币 EA 交易程序，在该程序中，如果有结构缺陷，也将是最小的。 123456789101112...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
MQL5 中的绘图风格
MQL4 中有 6 种绘图风格。而 MQL5 中则有 18 种绘图风格。因此，可能很有必要撰写一篇文章，专门介绍 MQL5 的绘图风格。我们会在本文研究 MQL5 中的绘图风格详情。此外，我们还会创建一个指标来展示如何使用这些绘图风格，并细化标绘。
在 MQL5 中使用资源
很久以前，计算机程序的主要目的是进行繁重的数学计算和处理大量的数量。但是，随着计算机能力的增强，优先事项已经改变了。现在，在具有相同功能的两个程序之间，用户会选择更易使用的一个。
现在，仅仅依据需要的算法编写程序是不够的，您还必须提供一个用户友好的图形界面。甚至连技术分析也源自交易者希望拥有当前市场状态的图形表示：已经开发了若干趋势线、支撑位和阻力位、各种通道和技术指标来显示正在发生的事情的客观图形。
新的 MQL5 语言拥有更强大的工具来创建除了 MetaTrader 5 客户端以外，不需要任何其他东西的全功能应用程序。在本文中，我们将显示如何使用资源来创建一个含有用户友好界面的可执行 EX5 文件，并且此文件不需要安装或开始等任何例行操作。
从用户的观点来看，是图形元素的使用让一个程序更有趣且更易控制。除了针对技术分析的传统工具以外，MetaTrader 5 客户端还提供了各种各样的图形对象，这些对象可用作构建您自己的图形界面的砖石。
6 步创建您自己的交易机器人！
身边的世界正在飞速变化，而我们则试图紧跟其脚步。我们没有时间学习新东西，正常人往往都会这么想。交易员也和每个人一样，他们追求的是用最小的工作量取得最大的成效。MetaEditor 5 专为交易员准备了一套奇妙的 MQL5 向导。已有多篇文章讲述过如何利用此向导创建一个自动化交易系统，其中包括“轻量级版本” MQL5 傻瓜向导 和一个“开发人员版本” - MQL5 向导：新版本。看起来都不错 - 点击 5 次鼠标即可创建一个交易机器人，您还可以在“策略测试仪”中对其进行检测，实现某交易系统中的参数优化， 您可以让创建的机器人根据您的账户进行交易，且无需再加任何人工干预。但是，当交易员/MQL5 开发人员想要创建某些自己的东西、某些从未于任何地方描述过的独特的东西、以及要编写其自己的交易信号模块时，问题就出现了。交易员会打开 MQL5 文档，找到“标准库”，然后吃惊地发现……
MQL5 Cookbook: 使用不限数量的参数开发多币种EA交易
在前一篇文章"MQL5 Cookbook: 多币种EA交易 - 简介而快速的途径"中的EA交易。如果交易品种和交易策略参数的数量较小的情况下可能很有用，然而，MQL5中EA交易的输入参数有数量的限制: 它们不能超过1024个。
还有，尽管这个数量基本够用了，但是使用这样巨大的参数列表还是不大方便，每次需要为某个交易品种修改或者优化参数的时候，您都需要在长长的参数列表中为该交易品种找到它的参数。
在本文中，我们将创建一种模式，它会使用一系列参数为交易系统作优化，而且允许不加数量限制的参数。交易品种的列表将在标准文本文件 (*.txt) 中创建，每个交易品种的输入参数也将存储于文件中。
在此需要说明的是，尽管在正常模式下这个EA交易处理一个交易品种，然而您可以在策略测试器中选择各种交易品种进行测试（每个交易品种都是独立的）。
事实上，直接在市场报价窗口中创建交易品种列表会更加方便，它使您可以保存准备好的交易品种集合，我们会让此EA交易在策略测试器中的市场报价窗口直接取得交易品种列表。可惜的是现在无法从策略测试器中访问市场报价窗口，所以我们必须人工或者使用脚本来创建交易品种类表。
MQL5 Cookbook: 把交易历史写入文件以及为每个交易品种在Excel中创建余额图表
当在各种论坛做沟通时，我经常使用我自己的测试结果作为例子，这些结果显示为Microsoft Excel中的图表截图。很多时候都有人问我这些图表是怎样创建的，Excel提供了很多创建图表的功能，也有很多介绍这方面的书，为了在书中找到所需的 信息，可能需要全部读一遍。最终，现在我有时间在本文中解释其中的全部了。
在前面两篇文章， MQL5 Cookbook: 多币种EA交易 - 简洁而快速的途径 和 MQL5 Cookbook: 使用不限数量的参数开发多币种EA交易中， 我们使用MQL5开发了多币种的EA交易。我们知道，MetaTrader 5中的测试结果显示为通用的余额/净值曲线，比如，如果您需要独立查看每个交易品种的结果，您需要一次次在EA交易的外部参数中禁用除了所需交易品种之外 的所有其他交易品种，然后再次运行测试，这很不方便。
所以今天我将向您展示一种简单的方法，您只要轻点鼠标，就可以在一个Excel数据表中获得多币种EA交易的全部交易品种的余额图表以及综合结果。为了重建实例，我们将直接使用前文的多币种EA交易. 它将使用一个函数来增强，该函数会在测试完成之后把历史交易和所有交易品种的余额曲线写到一个.csv文件中，而且，我们会在报告中增加另外一列用于显示所有本地最大的回撤。
让我们创建一个Excel工作簿，设置后就能够连接数据文件了，工作簿可以一直都打开，所以在运行另外一次测试之前不需要关闭，在测试完成之后，您只需要按某个键刷新数据就可以看到图表中报告的改变。
利用 MQL5 面向对象编程法编写"EA 交易"
通过第一篇文章，我们从整体上了解了 MQL5 中某“EA 交易”创建、调试及测试的基本步骤。
我们做过的每一件事都非常简单且有趣；但是，新的 MQL5 语言的功能还远远不止于此。 而在本文中，我们则会探讨面向对象法，将我们曾在第一篇文章中谈到的内容落到实处。 很多人都觉得难，但是，我向您保证，看完本文之后，您就能够编写自己的面向对象 “EA 交易”了。
我们不会重复第一篇文章中学过的某些内容，所以，如果您没读过，则建议您首先通读该文。
交易预测的自动 Web 发布在交易行业中已经成为一种普遍趋势。某些交易者或公司使用互联网作为销售订阅信号的媒体，某些交易者将其用于他们自己的博客来告知有关他们的跟踪记录 的情况，某些交易者或公司这样做是为了提供编程或咨询服务。其他的仅仅是为了名望或乐趣而发布信号。
本 文旨在使用 MetaTrader 5 提供用于发布预测的即用型解决方案。它涵盖各种各样的想法：从使用针对发布 MetaTrader 声明的专业网站，到几乎不需要任何 Web 编程经验就可搭建自己的网站，再到与允许很多读者加入并关注预测的社交网络微博服务的集成，无所不包。在此处提供的所有解决方案都是百分百免费的，并且能够由具备电子邮件和 FTP 服务基本知识的任何人所搭建。使用相同的技术来提供专业托管和商业性交易预测服务也毫无问题。
依据 Heiken-Ashi 指标的交易系统示例
二十多年前烛形图在美国出现之后，对牛熊如何在西方市场中角力的理解出现了一场革命。烛形图成为一种流行的交易工具，交易者开始使用它们，从而让对图表的理解更加容易。但是对烛形图的判读因人而异。
这些方法中的一种改变传统的烛形图，有利于对其的理解，称为 Heikin Ashi 技术。
分析烛的图案
描绘烛形图和分析烛图案是技术分析的一个迷人领域。烛形图的优点在于它们以能够查看数据动态的方式表示数据。
烛形图提供了关于交易的生动的心理学画面。在阅读和经过一段时间的实践之后，烛形图将成为您的分析兵工厂的一部分。日本烛形图可以帮助您“洞察”金融市场，而这是其他图形方法难以做到的。它们同样适用于所有市场。
创建一个在若干工具上交易的 EA 交易程序
本文介绍为了实施一个在一张图表上启动，能够同时进行不同金融资产交易的 EA 交易程序而编写的程序代码的技术方面。一般而言，在 MQL4 中这也不是一个问题。但是只有在 MetaTrader 5 客户端出现之后，交易者才最终获得使用策略测试程序对此类自动交易系统进行完整分析的机会。
迄今为止，多货币自动交易系统比以前更加流行了，我们可以预测必将涌现出构建此类交易系统的兴趣。但是实施此类机器人的主要问题在于算术级数中程序代码扩展的最多维度，并且这并不容易获得标准程序员的拥护。
在本文中，我们将编写一个简单的多货币 EA 交易程序，在该程序中，如果有结构缺陷，也将是最小的。